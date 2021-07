The Flash: nuove foto e video dal set con il Batman di Ben Affleck

Sono emerse nuove foto e un paio di video dal set del film The Flash del regista Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller nei panni di Barry Allen. Secondo quanto riferito dal sito Illuminerdi lo scorso mese, il Barry Allen della serie tv “Flash” dell’Arrowerse interpretato da Grant Gustin avrà un cameo nel film. I dettagli al momento sono scarsi per quanto riguarda la reale consistenza del ruolo, ma sembra acclarato che Gustin interpreterà la sua versione di Barry Allen aggiungendo un altro tassello al nuovo Multiverso cinematografico DC. In realtà Gustin e Miller si sono già incontrati sullo schermo, il Barry Allen di Miller è apparso durante l’evento crossover televisivo Crisi sulle Terre infinite.

Tornando alle immagini, i nuovi scatti mostrano il ritorno del Batman di Ben Affleck, anche se la persona che sta cavalcando la batmoto nelle immagini con indosso un nuovo costume è molto probabile sia una controfigura.

Here's the clearest shot we have of Batfleck on the set of #TheFlash!

Muschietti ha parlato del ritorno di Affleck nel film: È una parte molto sostanziale dell’impatto emotivo del film. L’interazione e la relazione tra Barry e Wayne di Affleck porteranno un livello emotivo che non abbiamo mai visto prima. È il film di Barry, è la storia di Barry, ma i loro personaggi sono più imparentati di quanto pensiamo. Entrambi hanno perso la madre per omicidio, e questo è uno dei vasi emotivi del film. È qui che entra in gioco Affleck Batman. [Affleck] è la linea di base. Fa parte di quello stato inalterato prima di tuffarci nell’avventura di Barry. C’è una familiarità lì.

Il film è interpretato anche da Ezra Miller come Barry Allen, Michael Keaton come Batman e Sasha Calle come Supergirl. Kiersey Clemons interpreta Iris West e Ron Livingston e Maribel Verdú interpretano i genitori di Barry. Anche Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls) e il personaggio di Internet Rudy Mancuso sono stati scritturati in ruoli sconosciuti.

Damn This Account was right!! Love seeing Batfleck back!!

Questa prima avventura in solitaria di Flash introdurrà il multiverso nell’Universo Esteso DC con il regista che ha anticipato che tutto ciò che conosciamo dell’universo DC esiste all’interno del Multiverso, un furbo escamotage per utilizzare i due Batman di Michael Keaton e Ben Affleck ma non solo. “The Flash” vedrà Barry Allen “rompere i legami della fisica per schiantarsi in varie dimensioni parallele, dove incontrerà versioni leggermente diverse degli eroi classici della DC”.

Il regista in precedenza ha spiegato a grandi linee come il Multiverso funzionerà all’interno dell’Universo Esteso DC: Questo film è un po’ una cerniera nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto prima sono valide. È inclusivo nel senso che sta dicendo che tutto ciò che hai visto esiste, e tutto ciò che vedrai esiste, nello stesso multiverso unificato. Ti dirò che è una bella cavalcata. Sarà divertente ed eccitante e ci sono molti personaggi DC in esso. Flash è il supereroe di questo film perché è il ponte tra tutti questi personaggi e linee temporali. E in un certo senso, riavvia tutto e non dimentica nulla…Sua madre è stata assassinata, suo padre è stato addestrato e incarcerato, e tutto il suo viaggio da allora è stato un uomo che cercava di sistemare le cose… la sceneggiatura cattura davvero la sua loquacità, la sua personalità…è qualcuno che ha il potere di cambiare gli eventi del passato , ma così facendo, può deteriorare il tessuto stesso del continuum spazio-temporale.

“The Flash” scritto dalla Christina Hodson di Bumblebee, Birds of Prey e reclutata anche per il nuovo film di Batgirl, uscirà nelle sale il 4 novembre 2022.