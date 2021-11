Searchlight Pictures Italia l’11 novembre porterà nei cinema italiani The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson che ha fatto recentemente tappa al Festival di Cannes. Ispirato al New Yorker e attingendo da eventi reali della storia, il nuovo film di Anderson è una “lettera d’amore ai giornalisti ambientata in un avamposto di un giornale americano in una città francese fittizia del XX secolo che dà vita a una raccolta di storie pubblicate sulla rivistanota appunto come “The French Dispatch”.

Trama e cast

La trama ufficiale: In occasione della morte del suo amato editore nato in Kansas Arthur Howitzer, Jr., lo staff di “The French Dispatch”, rivista americana a larga diffusione con sede nella città francese di Ennui-sur-Blasé, si riunisce per scrivere il suo necrologio. I ricordi di Howitzer confluiscono nella creazione di quattro storie: un diario di viaggio delle sezioni più squallide della città stessa dal Reporter in Bicicletta; “The Concrete Masterpiece”, su un pittore pazzo criminale, la sua guardia e musa ispiratrice e i suoi famelici mercanti; “Revisioni ad un manifesto”, una cronaca di amore e morte sulle barricate al culmine della rivolta studentesca; e “La sala da pranzo privata del commissario di polizia”, ​​una storia piena di suspense di droga, rapimento e buona tavola.

“The French Dispatch” è interpretato da Benicio del Toro (Sicario, Traffic), Adrien Brody (Il pianista, Grand Budapest Hotel), Tilda Swinton (Grand Budapest Hotel, L’isola dei cani), Léa Seydoux (Spectre, Roubaix, una luce nell’ombra), Frances McDormand (Tre manifesti fuori da Ebbing, Missouri, Fargo), Timothée Chalamet (Lady Bird, Chiamami col tuo nome), Lyna Khoudri (Le belve, The Specials – Fuori dal comune, Papicha), Jeffrey Wright (Westworld, Hunger Games), Mathieu Amalric (Grand Budapest Hotel, Sound of Metal, Stephen Park (Fargo, The Mindy Project) e Owen Wilson (2 gran figli di…, Io & Marley). Il cast è completato da Liev Schreiber (Ray Donovan di Showtime, Spotlight, L’isola dei cani), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale, L’uomo invisibile di Hulu), Edward Norton (Birdman, Grand Budapest Hotel), Willem Dafoe (The Lighthouse, Spider-Man), Lois Smith (Lady Bird, Ray Donovan), Saoirse Ronan (Piccole donne, Lady Bird), Christoph Waltz (Django Unchained, The Legend of Tarzan), Cécile de France (Ribelli, Django), Guillaume Gallienne (Down by Love, Cezanne Et Moi), Jason Schwartzman (Rushmore, Moonrise Kingdom), Tony Revolori (Grand Budapest Hotel, Spider-Man: Homecoming), Rupert Friend (Homeland, Un piccolo favore), Henry Winkler (Arrested Development, Barry), Bob Balaban (L’isola dei cani, The Politician), Hippolyte Girardot (Mama Weed, Inside) e Anjelica Huston (L’isola dei cani, La Famiglia Addams) come narratrice.

Curiosità

Wes Anderson dirige “The French Dispatch” da una sua sceneggiatura basata su una storia di Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman.

“The French Dispatch” è il decimo lungometraggio del regista Wes Anderson e primo film del regista per Disney dopo Le avventure acquatiche di Steve Zissou (2004).

Il team creativo comprende i produttori Wes Anderson, Steven Rales e Jeremy Dawson, i produttori esecutivi Roman Coppola, Henning Molfenter, Christoph Fisser e Charlie Woebcken, la co-produttrice Octavia Peissel, il direttore della fotografia Robert Yeoman, lo scenografo Adam Stockhausen, la costumista Milena Canonero, il montatore Andrew Weisblum.

Alcuni dei personaggi del film di Anderson sono ispirati a persone reali come Arthur Howitzer, Jr. (Bill Murray), ispirato dall’editore fondatore del New Yorker Harold Ross. Herbsaint Sazerac (Owen Wilson), ispirato dallo scrittore Joseph Mitchell. Julian Cadazio (Adrien Brody), ispirato da Lord Duveen, soggetto di un profilo in sei parti del New Yorker del 1951 di S. N. Behrman. Roebuck Wright (Jeffrey Wright), ispirato da James Baldwin e A.J. Liebling, che nel corso degli anni ha collaborato con il New Yorker. Lucinda Krementz (Frances McDormand), ispirata da Mavis Gallant, che nel 1968 scrisse un pezzo in due parti sulle rivolte studentesche in Francia. Questo personaggio condivide anche il cognome con Jill Krementz, una fotografa il cui lavoro è apparso spesso sul New Yorker (che è anche la vedova dell’autore Kurt Vonnegut, Jr.).

E’ stato riferito che il film ha ricevuto una standing ovation di 9 minuti al Festival di Cannes. In realtà non si è trattato di un’ovazione di 9 minuti (in realtà poco più di 8 minuti) indirizzata interamente al film. Durante quegli 8 minuti e spicci, gli attori e il regista stavano facendo cose sul palco che la telecamera ha seguito e, sempre la telecamera si è poi concentrata su ciascuno dei tanti attori individualmente suscitando e anzi richiedendo applausi nuovi e individuali, e per altre altre cose che stavano accadendo sul palco, in cui si è verificata una nuova e ulteriore ovazione.

Questa è la nona collaborazione di Wes Anderson con Bill Murray, la sua ottava collaborazione con Owen Wilson e la sua settima collaborazione con Jason Schwartzman (più due cortometraggi).

Atipico per una locandina di un film, il cast corale è raggruppato per trame piuttosto che per compensi.

Scegliendo Timothée Chalamet per il ruolo di Zeffirelli, Wes Anderson ha detto a GQ: “Non ho mai avuto l’inconveniente di pensare a qualcun altro per questo ruolo, nemmeno per un secondo”. Il ruolo è stato scritto appositamente per lui.

Un pezzo del New Yorker del febbraio 2020 ha riferito che questo film è ambientato in una città immaginaria francese chiamata “Ennui-sur-Blasé”. “Ennui” e “blasé” sono entrambe parole inglesi (anche se entrambe hanno origine dal francese) che significano più o meno la stessa cosa: indifferenza, noia, apatia. È abbastanza comune che i toponimi francesi contengano la parola “sur” (“su”) tra due altre parole come descrittore geografico; ad esempio, il nome del villaggio della Costa Azzurra “Beaulieu-sur-Mer” si traduce come “Beaulieu sul mare”. Quindi, se fosse un vero nome di luogo, “Ennui-sur-Blasé” significherebbe, più o meno, “Noia-su-Apatia”.

Durante i titoli di coda vengono mostrate alcune copertine di The French Dispatch attraverso la sua storia. Sono state create dall’illustratore spagnolo Javi Aznarez, liberamente ispirato alle copertine del New Yorker. Una di queste copertine raffigura una tavola apparecchiata con un bicchiere da vino, un piatto, una forchetta e coltello con un revolver attaccato all’impugnatura. Un simile aggeggio revolver / coltello è stato anche mostrato in “American Express: My Life. My Card”, spot pubblicitario con protagonista Wes Anderson. Nello spot, Anderson chiede al suo armaiolo di scena di realizzare un “.357 con una baionetta”. L’armiere torna presto con lo schizzo di un revolver con una baionetta attaccata sul fondo della canna, che Anderson approva.

Herbsaint Sazerac (Owen Wilson) prende il nome da Herbsaint e Sazerac, entrambi i liquori provenienti da New Orleans, Louisiana. Herbsaint è un tipo di liquore aromatizzato all’anice e Sazerac è una marca di whisky di segale, ed entrambi sono ingredienti in un cocktail tipico di New Orleans chiamato “Sazerac”.

Kate Winslet era stata originariamente scelta per il ruolo andato poi a Elisabeth Moss.

Inizialmente si pensava che il film fosse un musical, ma Wes Anderson lo ha negato prima dell’inizio delle riprese.

Tutto il cast ha spiegato che lavorare a questo film è stata l’esperienza più esilarante, stimolante e divertente che abbiano mai avuto con qualsiasi film precedente poiché ogni scena che hanno fatto è stata fatta con quanta più improvvisazione possibile, ma anche con una sceneggiatura ben scritta che lo permetteva.

Sebbene Timothee Chalamet parli fluentemente francese, pronuncia tutte le sue battute in inglese.

In un’intervista rilasciata a marzo 2019, Mathieu Amalric ha rivelato che il suo personaggio è stato ispirato da quello interpretato da Louis Jouvet nel film di Henri-Georges Clouzot Legittima difesa (1947). Pertanto lo scrittore, produttore e regista Wes Anderson gli ha chiesto di guardare di nuovo il film come preparazione per la parte.

Il cast comprende sette vincitori dell’Oscar: Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Christoph Waltz, Adrien Brody, Anjelica Huston e Fisher Stevens; e nove candidati all’Oscar: Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Bill Murray, Willem Dafoe, Edward Norton, Griffin Dunne, Bob Balaban, Owen Wilson e Bruno Delbonnel.

“The French Dispatch” riunisce Saoirse Ronan con Timothée Chalamet dopo Lady Bird (2017) e Piccole donne (2019).

Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Mathieu Amalric e Léa Seydoux sono apparsi in almeno un film di James Bond. Inoltre, Jason Schwartzman (un personaggio fisso nei film di Wes Anderson) è il figlio di Jack Schwartzman, il produttore del film di James Bond non-EON Productions Mai dire mai (1983).

Adrien Brody, Léa Seydoux e Owen Wilson sono apparsi tutti in Midnight in Paris (2011).

Questo è il secondo film di Saoirse Ronan con Wes Anderson dopo Grand Budapest Hotel (2014).

Lo chef del Commissario, Nescaffier, è chiamato in un modo stravagante che ricorda il brand di caffè Nescafé. Nel film ci sono così tante traslitterazioni fonetiche divertenti ed esilaranti dal francese all’inglese e viceversa, che la denominazione non può essere una coincidenza.

La rivista

Articolo: Arthur Howitzer, Jr. (Bill Murray), il venerato fondatore ed editore di The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, è stato trovato morto per un apparente attacco di cuore nei suoi uffici situati nel Printer’s District, Ennui-sur- Blasé, Francia. Il suo personale selezionato, tra cui il fumettista (Jason Schwartzman), il redattore di storie (Fisher Stevens), il consulente legale (Griffin Dunne), il redattore di testi (Elisabeth Moss), il correttore di bozze (Anjelica Bette Fellini) e un allegro scrittore Wally Wolodarsky – che ha frequentato per anni gli uffici del Dispatch francese ma non ha mai scritto una sola parola – si riunisce per collaborare ad un necrologio. Sono guidati dagli amati scrittori di Howitzer, che ha coccolato e incoraggiato, vestito e costruito, guadagnandosi la loro devozione e il loro amore:

C’è Herbsaint Sazerac (Owen Wilson), l’intrepido cronista in bicicletta, attratto dagli aspetti più inquietanti e sgradevoli delle città remote che visita…

J.K.L. Berensen (Tilda Swinton), la critica e cronista in rapporti intimi con ogni lato del mondo dell’arte moderna…

Lucinda Krementz (Frances McDormand), la saggista solitaria che custodisce la sua integrità giornalistica tanto strettamente quanto le sue passioni private.

Roebuck Wright (Jeffrey Wright), il solitario erudito espatriato con una memoria tipografica, scoperto e salvato da Howitzer in circostanze umilianti.

Note di produzione

Per Wes Anderson, il processo di realizzazione del film è organico al 100% dall’inizio alla fine. Che inizia con la scrittura. “È una vera avventura lavorare su queste cose”, afferma il collaboratore di lunga data Jason Schwartzman, che ha scritto la storia con Anderson e Roman Coppola e interpreta il ruolo del fumettista della rivista. “Le storie sono in qualche modo inventate in tempo reale. Non c’è un grande schema o qualcosa che stai compilando. Stai letteralmente creando ogni momento mentre ci arrivi. È un po’ come costruire un ponte mentre sei sul ponte, ed è questo che è davvero eccitante. Quando ti svegli la mattina non hai davvero idea di cosa potrebbe succedere alla storia, ai personaggi, ed è un posto così eccitante dove stare. È una forma libera ma concentrata, e Wes è il capitano della nave”.

Il nome ufficiale della rivista ispirata al New Yorker è “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”, una pubblicazione ispirata alla storia del New Yorker e alle origini di due delle persone che lo hanno reso ciò che è: Harold Ross, il co-fondatore della rivista, e William Shawn, il suo successore, entrambi ispiratori del personaggio di Bill Murray ed entrambi nati nel Midwest. “Il Kansas mi sembra il posto più americano d’America”, afferma Anderson. “Voglio dire davvero, alla fine, The French Dispatch non sta pubblicando per la gente del Kansas, sta pubblicando per l’America.”

Il personaggio di Owen Wilson, Herbsaint Sazerac, che accompagna i suoi lettori in un tour di Ennui-sur-Blasé, una città immaginaria che sembra incarnare il cuore poetico della stessa Francia, è nello spirito di scrittori come Joseph Mitchell, i cui pezzi sono stati raccolti nel libro “Up in the Old Hotel” e Luc Sante, il cui “The Other Paris” è uno dei preferiti di Anderson.

“The French Dispatch” è molte cose: una quantità di storie all’interno di storie all’interno di ricordi all’interno di strutture che convergono in un insieme organico, un Gabinetto di meraviglie cinematografiche di tutte le forme e dimensioni in costante movimento dinamico, una lettera d’amore alla parola stampata in generale e alla rivista New Yorker in particolare, alla Francia e al cinema francese… una commovente meditazione sul vivere lontano da casa. E non è mai solo uno di quegli elementi alla volta, ma di solito tutto in una volta. Meglio dire: un film di Wes Anderson. Il regista parlando di The French Dispatch spiega: “Ricordo di aver letto un’intervista con Tom Stoppard in cui qualcuno gli ha chiesto da dove venisse una delle sue opere teatrali e lui ha detto che sono sempre due diversi inizi di un’idea per qualcosa che mette insieme e che diventa il prossimo gioco. È esattamente quello che mi succede ogni volta. Quindi questo film è in realtà tre cose: una raccolta di racconti, qualcosa che ho sempre voluto fare; un film ispirato al New Yorker e al tipo di scrittore per cui sono famosi; e ho passato molto tempo in Francia nel corso degli anni e ho sempre voluto fare un film francese, e un film che fosse legato al cinema francese”.

Per Anderson, il New Yorker è stato un punto di riferimento sin dal liceo. “Quando ero in seconda liceo, la mia stanza a Houston era in biblioteca, e di fronte a me c’erano questi scaffali di legno pieni di riviste. Ce n’era una con la copertina illustrata e ho iniziato a guardarla. Sono diventato un lettore abituale del New Yorker nella mia stanza di casa in attesa dell’inizio della scuola. Ho iniziato a leggere i numeri arretrati e a raccogliere i nomi degli scrittori che apparivano più e più volte. Quindi mi sono davvero appassionato.”

“The French Dispatch” è ambientato in una città immaginaria, Ennui-sur-Blasé, che rappresenta tutta la Francia nel tempo. Dopo aver considerato la possibilità di ricucire la città nella sala di montaggio da più luoghi, Anderson e il suo team si sono stabiliti ad Angoulême nel “dipartimento” della Charente nella regione sud-occidentale della Nouvelle Aquitaine. “Angoulême aveva il giusto tipo di età e architettura”, afferma lo scenografo Adam Stockhausen, “ma più specificamente aveva curve e svolte e scale e piccoli viadotti incrociati e tutto questo accatastamento verticale davvero interessante e unico di spazi interessanti. Ciò creava bellissime cornici e ricordava anche alcune zone di Parigi, Lione e altre città francesi. La grande varietà di rampe, scale e svolte diverse fornite da Angoulême è stata davvero sorprendente.”

L’approccio di Wes Anderson alla realizzazione di film è come nessun altro. Cerca una città o un paese che fungerà da base operativa in cui tutto e tutti sono raggiungibili a piedi, in bicicletta o in golf cart e il cast e la troupe possono vivere e lavorare in comune. “Lavorare con Wes è come intraprendere un’avventura che cambia la vita”, afferma il direttore della fotografia di lunga data Robert Yeoman. “Che siate in crociera su una nave al largo delle coste italiane, in un vecchio treno attraverso l’India o in una stradina di Angouleme, vi aspetta un viaggio che abbraccia tutta la vostra vita e non è limitato al vostro tempo sul set. La tua attenzione è completamente travolta dal film”.

La colonna sonora

Le musiche del film sono del compositore Alexandre Desplat e del supervisore musicale Randall Poster.

e del supervisore musicale Randall Poster. “Questo film è composto da visioni della Francia”, afferma Desplat, “che sono state un po’ contorte perché sono passate attraverso il cervello di Wes. Quindi, puoi dire che è la Francia, ma è una Francia poetica, con molti dettagli e riferimenti che a volte non sono veri, ma sembrano veri. È la vera Francia? No, ma in qualche modo è francese”.

Il film include anche il brano “L’ultima volta” composto da Ennio Morricone per I Malamondo (1964)

TRACK LISTINGS:

1. Obituary 3:30

2. After You’ve Gone (Gene Austin & Candy and CoCo) 1:07

3. Simone, Naked, Cell Block-J Hobby Room 2:54

4. Fiasco (Gus Viseur) 2:58

5. Moses Rosenthaler 2:29

6. I’ve Seen That Face Before (Libertango) (Grace Jones) 4:30

7. Mouthwash De Menthe 1:56

8. Sonata For Mandolin And Guitar A-Dur K.331, Adagio (Boris Bjoern Bagger & Detlef Tewes) 3:34

9. Cadazio Uncles And Nephew Gallery 1:56

10. “Inseguimento al Taxi (The Chase)” (From The Scent Of Mystery) (Mario Nascimbene) 2:40

11. The Berensen Lectures at the Clampette Collection 1:51

12. L’Ultima Volta (From Malamonddo) (Ennio Morricone) 2:34

13. Tu M’as Trop Menti (Chantal Goya) 1:47

14. J’en déduis que je t’aime (Charles Aznavour) 3:05

15. Fugue No.2 in C minor [The Well-Tempered Clavier – Book 2 BWV 871] (The Swingle Singers) 1:19

16. Adagio (Bof Compte A Rebours) (Georges Delerue) 3:13

17. Police Cooking 1:49

18. The Private Dining Room of the Police Commissioner 5:10

19. Kidnappers Lair 2:01

20. A Multi-Pronged Battle Plan 1:37

21. Blackbird Pie 0:53

22. Commandos, Guerillas, Snipers, Climbers and the Jeroboam 0:52

23. Animated Car Chase 1:52

24. Lt. Nescaffier (Seeking Something Missing…) 1:56

25. Aline (Jarvis Cocker) 3:32

