The Furious: in arrivo un nuovo esplosivo film di arti marziali dal produttore de “La tigre e il dragone”

Bill Kong, il produttore dietro il film premio Oscar La tigre e il dragone, sta collaborando con XYZ Films per un nuovo film d’azione intitolato The Furious. Il film ha l’ambizione e l’obiettivo, questo è il desiderio di Kong, di rilanciare e al contempo cambiare il cinema di arti marziali di Hong Kong così come lo conosciamo.

Il thriller d’azione sarà girato in lingua inglese dal regista di stuntmen e coreografo di scene d’azione giapponese Tanigaki Kenji, da una sceneggiatura scritta da Mak Tin Shu.

La trama ufficiale: “Quando sua figlia viene rapita per strada, il semplice commerciante Konggu (Xie Miao) si fa strada attraverso una complessa rete di criminali nel frenetico tentativo di riconquistarla con ogni mezzo necessario. Il suo unico alleato è l’instancabile giornalista Navin (Joe Taslim). I due uomini provenienti da contesti completamente diversi devono imparare a fidarsi, a collaborare e ad attingere alle abilità di combattimento del loro passato nascosto.”

Kong ha parlato con entusiasmo delle scene d’azione:

Farò un film d’azione che scuoterà il mondo, per dimostrare che Hong Kong ha ancora qualcosa da dare all’industria cinematografica. Voglio dimostrare che gli asiatici possono ancora realizzare un film d’azione migliore di quelli del resto del mondo. Se falliamo, ‘The Furious’ sarà buono quanto The Raid o Taken. Vogliamo anche che i personaggi commuovano le persone. Attraverso questo film, voglio che scopriamo il nuovo Yuen Woo-ping, il nuovo Sammo Hung e il nuovo Donnie Yen. Ora è il momento di realizzare un grande film d’azione asiatico. Abbiamo le persone e la motivazione. Chad Stahelski segue ogni film d’azione asiatico e ricordo che una volta mi disse: “Voi [registi asiatici] non conoscete i vostri punti di forza”. Pensate cosa era Chad Stahelski prima di dirigere John Wick, David Leitch prima di Deadpool o Sam Hargraves prima di Tyler Rake. Questo è ciò che Tanagaki è in Asia in questo momento.

Il regista del film, Tanigaki Kenji, ha parlato della sua visione del film che non implica un continuo ricorso alla CGI:

Non mi interessa far sì che gli attori che non possono muoversi sembrino in grado di farlo. Il nostro cast ha abilità reali provenienti da diverse discipline di arti marziali. Tutto ciò che faremo sarà pratico. Prendiamo i film di Buster Keaton, Charlie Chaplin o Fred Astaire. Stiamo ancora guardando quei film 50 anni dopo la loro realizzazione. Sono dei classici, pratici e reali. Spero che il nostro film possa continuare a vivere così”.

Il regista si è preso del tempo per allenarsi e provare con l’attore prima di recarsi in location alla periferia della città per girare il film per i successivi due mesi e mezzo. La produzione del film è iniziata a Bangkok, in Thailandia, all’inizio di questa settimana.

Il cast è guidato dal cinese Xie Miao, dall’indonesiano Joe Taslim (The Raid, Star Trek Beyond), dal thailandese Jeeja Yanin (Chocolate), Yang Enyu e dall’indonesiano Yayan Ruhian (Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza, The Raid).

Todd Brown di XYZ Films ha condiviso il suo pensiero in una dichiarazione:

Anche se le persone potrebbero non sapere chi è il regista Kenji Tanigaki in questo momento, lo sapranno sicuramente. È il migliore che ci sia, il suo lavoro è incredibilmente dinamico e allo stesso tempo incredibilmente concreto e reale. La gente conosce le precedenti produzioni di arti marziali di Bill Kong per essere incredibilmente belle ed emozionanti. Ma questa? Tanigaki darà un pugno in faccia al mondo.

