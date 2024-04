Stasera in tv: “Ti odio, anzi no, ti amo! – The Hating Game” su Rai 1

Ti odio, anzi no, ti amo! (The Hating Game), su Rai 1 la commedia romantica del 2021 diretta da Peter Hutchings, basata sul romanzo omonimo di Sally Thorne e con Lucy Hale e Austin Stowell nei ruoli principali.

The Hating Game – Cast e personaggi

Lucy Hale – Lucy Hutton

Austin Stowell – Joshua “Josh” Templeman

Damon Daunno – Danny

Nicholas Baroudi – Patrick “Pat” Templeman

Corbin Bernsen – Richard Bexley

Sakina Jaffrey – Helene

Tania Asnes – Annabelle

Yasha Jackson – Julie

Brock Yurich – Mack

Kathryn Boswell – Mindy

The Hating Game – Trama e trailer

Decisa a raggiungere il successo professionale senza compromettere la sua etica, Lucy, una ragazza dal cuore gentile, intraprende una spietata battaglia contro la sua nemesi lavorativa, il freddo ed efficiente Joshua. Presto, però, la rivalità sarà complicata dalla sua crescente attrazione per lui…

Curiosità sul film

Robbie Amell era stato scelto per il ruolo maschile principale ma è stato sostituito a causa di problemi di programmazione.

Il libro su cui è basato il film (The Hating Game di Sally Thorne) è visibile nella vetrina di una libreria esattamente 29 minuti dall’inizio del film.

Il film Riunisce i co-protagonisti Lucy Hale e Austin Stowell per la seconda volta. Il loro primo film insieme è stato l’horror Fantasy Island .(2020).

.(2020). Il romanzo “The Hating Game” è stato un bestseller di USA Today del 2018 ed è stato pubblicato in più di 20 paesi. Viene spesso identificato come uno dei principali artefici del recente boom delle commedie romantiche.

Lucy e Josh stanno entrambi leggendo “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez. Si vede Lucy leggerlo durante il viaggio in autobus verso casa dal lavoro, e in seguito vede lo stesso libro con una copertina diversa sul comodino di Josh.

Le riprese sono iniziate il 21 novembre a New York City, durante la pandemia di COVID-19. Il film si è concluso il 23 dicembre 2020.

L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha riferito alla fine di febbraio 2022 che il 71% dei 21 critici professionisti ha dato al film una recensione positiva, con una valutazione media di 6,60/10. Numerosi articoli hanno elogiato la chimica dei due protagonisti.

Poiché “The Hating Game” è stato girato durante la pandemia di COVID-19, le dimensioni del matrimonio sono state ridotte rispetto a quanto originariamente previsto.

Il libro (scritto da Sally Thorne) è pubblicato da HarperCollins, ma il lavoro che Josh svolge nel libro è per un altro editore nel libro, mentre nel film lavora con HarperCollins.

Secondo Lucy Hale, Austin Stowell ha improvvisato la frase “Ti piacerebbe, non è vero, gamberetto!” durante la scena in cui i loro personaggi discutono su un vassoio di snack nella cucina dell’ufficio.

The Hating Game – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Spencer David Hutchings (Le reiette, Alla fine ci sei tu, Unintended, Intermate).

(Le reiette, Alla fine ci sei tu, Unintended, Intermate). Durante il film si possono ascoltare anche i sequenti brani_ Glimmer Of Your Smile di Nina Simone / Alligator di Of Monsters and Men / Powerful Woman di Nathalie Mac & Henry Parsley / Glimmer of Your Smile di Donna Byrne.

EP con le musiche del film:

1. That Was Pathetic (4:39)

2. Best Part of My Day (3:00)

3. Bad Dates (1:15)

4. Walking in Circles (3:39)

5. The Closet Pitch (3:04)

La colonna sonora di “Hating Game” è disponibile su Amazon.

Le canzoni del film:

1. Pretty – Astrid S & Dagny (2:55)

2. 7/11 – bülow (2:45)

3. Dover Beach – Baby Queen (3:38)

4. Count On Me – Joy Oladokun (3:16)

5. In My Mind – Lyn Lapid (2:44)

6. Mercy – Angelina Jordan (3:39)

7. Glitter – BENEE (3:00)

8. Feel Good – Command Sisters (3:21)

9. Don’t Miss Me – Claire Rosinkranz (2:03)

10. This is how you fall in love – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler (2:55)

11. Somebody – Dagny (3:14)

La compilation con le canzoni di “The Hating Game” è disponibile su Amazon.