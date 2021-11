The Infinity Saga: fan trailer rivisita cronologicamente l’intero Universo Cinematografico Marvel

E’ tempo di trailer “fatti in casa”, oggi ve ne proponiamo uno molto molto intrigante, l’utente Reddit Bryon Raffetto aka “pizzabryon” ha realizzato un impressionante supercut dal titolo The Infinity Saga. La Infinity Saga prende “ogni film MCU da Iron Man a Endgame” (23 in totale) rimonta tutto in ordine rispettando l’ordine cronologico delle scene inclusi flashback e viaggi nel tempo (“tutto ciò che non ha coinvolto o è stato mostrato in ‘Endgame Avengers’ è stato spostato nell’anno in cui ha avuto luogo”).

Quello che vi proponiamo è solo un trailer, ma “pizzabryon” ha assemblato quasi 100 GB che equivalgono a 50 ore di immagini mettendo insieme un imponente nuova timeline. Questo supercut Marvel è “un taglio di 50 ore suddiviso in 3 fasi che mira a mostrare tutti i film dell’UCM da Iron Man (2008) a Endgame (2019) in ordine cronologico per scena. Ciò significa che molti film sono montati con altri film, e alcune scene sono completamente spostate lungo la linea temporale.”

A tutti i nuovi arrivati, inviare una e-mail a [email protected] per ulteriori informazioni. Volevo solo far sapere a tutti che questo è l’ultimo aggiornamento di The Infinity Saga. Ho aggiunto una sorgente Blu Ray per Black Widow e tutte le scene eliminate. Quindi ora ogni film ha scene cancellate (tranne Infinity War). Ho anche fatto un po’ di ripuitura e un cambio di scena. Se lo hai già scaricato in precedenza e desideri solo la nuova roba di Black Widow, scarica solo la PARTE 7 V2.6.2. Se vuoi tutti gli aggiornamenti che ho fatto, scarica la PARTE 1, 4 e 7 V2.6.2. Per coloro che non lo sanno, questo è il mio taglio completo di The Infinity Saga dal’Universo Cinematografico Marvel. È ogni film MCU da Iron Man a Endgame montato in ordine cronologico delle scene. Ad esempio, il tutto si apre con gli Elfi Oscuri di Thor Dark World perché è successo migliaia di anni fa. Quindi progredisce attraverso la linea temporale per anno nell’universo. C’è molto divertimento in giro nella Fase 1 tra Iron Man, Thor e Hulk e nella Fase 3 con Civil War con alcune cose di Spidey, solo per esempio. Ogni Marvel One Shot è incluso. Ci sono anche scene eliminate, alternative ed estese da quasi tutti i film. Ci sono anche scene solo dai cofanetti Fase 1 e 2 e dal cofanetto Infinity Saga. Ci sono anche contenuti Marvel extra come Team Thor e altri contenuti bonus casuali. Oltre alle scene chiave di flashback di Wandavision, Falcon Winter Solider e Loki. Ora completamente aggiornato con Black Widow. Grazie mille a tutti per il vostro interesse in questo progetto, molto riconoscente per tutto l’amore. Non ho mai ricevuto una risposta così importante prima, mi scuso se mi ci vuole un po’ per rispondervi. Assicuratevi di inviare un messaggio diretto, è più facile che rispondere ai commenti. Per rispondere ad alcune domande…tutte e 9 le parti insieme sono poco meno di 100 GB… So che sembra grande ma è MOLTO contenuto messo insieme. Era davvero importante per me mantenerli come pezzi lunghi per ottenere l’esperienza che speravo. Mi ci sono voluti circa 6-8 mesi per completare la maggior parte delle modifiche. Ho finito la prima versione poco prima dell’uscita di Wandavision e da allora l’ho aggiornata con nuovi contenuti. Reddit Chat ha smesso di funzionare per me al momento, quindi ho dovuto interrompere la risposta alle persone, farò del mio meglio per sistemare tutti. NON voglio soldi da questo, è un progetto fatto per passione e un servizio ai fan e solo qualcosa che pensavo che altre persone si sarebbero divertite a guardare. Grazie per la pazienza, è importante per me rispondere a tutti coloro che lo hanno chiesto. Mi scuso in anticipo se riceverete più di un messaggio o risposta.

