Stasera in tv: “The Keeper – La leggenda di un portiere” su Rai 1

The Keeper – La leggenda di un portiere (Trautmann), su Rai 1 la straordinaria storia d’amore di una giovane donna inglese e di un prigioniero di guerra tedesco nel dramma diretto da Marcus H. Rosenmüller e interpretato da David Cross e Freya Mavor.

The Keeper – Cast e personaggi

David Kross: Bert Trautmann

Freya Mavor: Margaret

John Henshaw: Jack Friar

Harry Melling: sergente Smythe

Michael Socha: Bill Twist

Dave Johns: Roberts

Barbara Young: nonna Sarah

Chloe Harris: Betsy

Mikey Collins: Alf Myers

Gary Lewis: Jock Thompson

Dervla Kirwan: Clarice Friar

Angus Barnett: Clive Thornton

The Keeper – Trama e trailer

“The Keeper” racconta la straordinaria storia d’amore di una giovane donna inglese e di un prigioniero di guerra tedesco che insieme superano pregiudizi, ostilità pubblica e tragedie personali. Durante una visita a un campo di prigionia vicino a Manchester alla fine della seconda guerra mondiale, Margaret Friar, figlia dell’allenatore della squadra di calcio locale, nota il giovane soldato tedesco Bert Trautmann. Suo padre è così preso dall’abilità di Bert come portiere che lo recluta per giocare nella sua squadra locale. L’amore di Margaret e Bert sboccia nonostante l’ostilità locale e il risentimento dei prigionieri di guerra tedeschi. Nel frattempo, l’eroicità di Bert in porta viene notata dal City Football Club di Manchester. Invece di tornare in Germania come quasi tutti gli altri detenuti del campo, Bert sposa Margaret e firma per Man City. Ma Margaret ottiene il sostegno da una direzione inaspettata: il rabbino Altmann, un sostenitore del Man City fuggito dai nazisti, che pubblica una lettera aperta a favore di Bert e contro la campagna portata avanti contro il giocatore. Il percorso di Bert verso l’accettazione inizia e raggiunge il picco nella finale di FA Cup del 1956, quando si assicura la vittoria per il Man City continuando a giocare nonostante si sia lesionato il collo. Eppure il destino non da tregua sia a Margaret che a Bert. Alienati e soli, la lealtà reciproca di Margaret e Bert sarà messa ancora una volta alla prova. Con il cuore spezzato, Bert vuole arrendersi. Altrettanto affranta, Margaret insiste affinché vadano avanti e che lui continui a giocare.

Curiosità sul film

Marcus H. Rosenmüller (Double Trouble e lo specchio magico) dirige “The Keeper” da una sua sceneggiatura scritta con Nicholas J. Schofield (serie tv Rosa Roth) e Robert Marciniak (non accreditato)

Una didascalia afferma correttamente che Trautmann è stato il primo giocatore straniero ad essere nominato “Calciatore dell’anno” dalla Football Writers Association. Valeva la pena ricordare anche che è stato il primo portiere a ricevere quel premio.

Il film include scene sono girate in Ulster Street, Lurgan, Irlanda del Nord e Monaco e Augsburg, Baviera, Germania.

Lo stadio della squadra di calcio di Belfast Glentoran, l’Oval, è stato utilizzato per riprese esterne che rappresentavano il vecchio stadio di calcio di Maine Road.

La divisa casalinga dei giocatori in campo del Manchester City è mostrata con la tradizionale maglia azzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni con cerchi celesti e bianchi, ma i calzini indossati dalla squadra al momento del debutto di Trautmann erano blu navy a tinta unita con bordo blu cielo.

Jock Thompson viene mostrato come l’allenatore del Manchester City nella finale di FA Cup del 1956, ma in realtà fu esonerato nel 1950.

Trautmann è nato il 22 ottobre 1923 a Walle, un quartiere popolare a ovest di Brema, in Germania.

Trautmann è stato sposato con Margaret Friar per 22 anni (1950-1972) e hanno avuto 3 figli. Il suo secondo matrimonio, con Ursula von der Heyde, durò otto anni (1974-1982). Ha sposato la sua terza moglie, Marlis nel 1986. Trautmann ha avuto anche una figlia da una precedente relazione, dalla quale si è allontanato per molti anni. Aveva incontrato Marion Greenall nel 1946 mentre era prigioniero di guerra. Marion rimase incinta a 19 anni, ma nonostante le notevoli pressioni Bert si rifiutò di sposarla. Successivamente si è riunito con sua figlia nel 1990 e con la madre di quest’ultima, Marion, nel 2001.

Trautmann ha sposato Margaret Friar, nel 1950, ma hanno divorziato nel 1972. La coppia ha avuto tre figli, John, Mark e Stephen. John, il loro primogenito, morì in un incidente d’auto pochi mesi dopo la finale di FA Cup nel 1956, all’età di cinque anni. Secondo Trautmann, la lotta di sua moglie per venire a patti con la perdita alla fine ha portato alla rottura del loro matrimonio.

Bernhard Carl “Bert” Trautmann era un calciatore professionista tedesco che ha giocato come portiere per il Manchester City dal 1949 al 1964. Quando si ritirò nel 1964 aveva giocato 508 partite per il Manchester City. Nel 1966 divenne manager della contea di Stockport. È stato anche assunto dal governo tedesco per allenare in Birmania, Tanzania, Liberia e Pakistan. Nel 2005 è stato inserito nella Hall of Fame del National Football Museum. Ha continuato a seguire il Manchester City e ha visitato Manchester per vederli giocare, con la sua ultima visita risalente all’aprile 2010.

Bert Trautmann è morto, all’età di 89 anni, a seguito di un infarto nella sua casa di La Llosa, in Spagna, il 19 luglio 2013.

The Keeper – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Gerd Baumann (Alla deriva, Un ultimo tango) arrangiate da Wolfgang Roth. Baumann e il regista Marcus H. Rosenmüller hanno collaborato anche per Sommer on Orange, Rotzbub e Beste Gegend.

TRACK LISTINGS:

1. Don’t Drink and Jive di Gerd Baumann interpretata da John Ferdinand and the B-stocks

2. Donkey Blues di Gerd Baumann interpretata da John Ferdinand and the B-stocks

3. Take A Bow composta e interpretata da Gerd Baumann

4. Kilgore Trout di Gerd Baumann interpretata da John Ferdinand and the B-stocks

5. Dareman di Gerd Baumann interpretata da John Ferdinand and the B-stocks

6. Bad Habits di Gerd Baumann interpretata da Henny Herz

7. Blue Moon di Richard Rodgers & Lorenz Hart interpretata da Lisa Hannigan

8. Festival Of Sport composta e interpretata John Reids

9. When The Saints Go Marching In di Aaron Ashton interpretata dal cast del film

10. Abide With Me di Henry F. Lyte interpretata da Freya Mavor

11. The Dying Of The Light scritta e interpretata da Noel Gallagher

The Keeper – Foto del film