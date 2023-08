The Kill Room: trailer e anticipazioni del crime-thriller con Uma Thurman e Samuel L. Jackson

Dal 29 settembre 2023 nei cinema americani con Shout! Studios The Kill Room, un mix di crime-thriller e black-comedy che segna una reunion per Samuel L. Jackson e Uma thurman dai tempi di Pulp Fiction, all’epoca entrambi vennero candidati all’oscar rispettivamente per i ruoli di Jules Winnfield e Mia Wallace. Al duo si aggiunge il Joe Manganiello di Magic Mike e Maya Hawke, la figlia di Thurman.

The Kill Room – Trama e cast

La trama ufficiale: Patrice Capullo (Uma Thurman) ha un grosso problema: la sua galleria d’arte non fa soldi. Gordon (Samuel L. Jackson) ha un problema ancora più grande, mentre organizzare colpi per la mafia è redditizio, lui e il suo “collega” Reggie (Joe Manganiello) hanno bisogno di un modo migliore per riciclare i loro soldi. il mondo dell’arte incontra la malavita e viene escogitato un piano. L’unico intoppo: Patrice ha bisogno di qualcosa da vendere. Con ciò, Reggie attinge al suo artista interiore e realizza un dipinto che immediatamente “vende” a un prezzo incredibilmente alto. Il prezzo per questo nuovo artista del mistero trapela accidentalmente, nasce così la carriera artistica di “The Bagman” che attira l’attenzione e la stampa, qualcosa di cui i suoi capi del sottobosco malavitoso sono molto scontenti.

Il cast include anche Debi Mazar, Maya Hawke, Dree Hemingway, Amy Keum, Candy Buckley, Larry Pine, Jennifer Kim, & Alexander Sokovikov.

The Kill Room – Trailer e video

Curiosità sul film

“The Kill Room” è diretto dalla comica / attrice / scrittrice / regista americana Nicol Paone, al suo secondo lungometraggio dopo Invito a cena con disastro (Friendsgiving) del 2020. La sceneggiatura è di Jonathan Jacobson (Elevators – Must Come Down).

“The Kill Room” segna il debutto come attrice della wrestler Liv Morgan ring name di Gionna Jene Daddio, sotto contratto con la WW, dove si esibisce nel roster di Raw. In carriera ha vinto una volta lo SmackDown Women’s Championship, due volte il Women’s Tag Team Championship con Raquel Rodriguez e l’edizione 2022 del Women’s Money in the Bank.

Maya Hawke è la vera figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke. Maya reciterà anche con il padre in Revolver di Andrew Stanton (Alla ricerca di Nemo, John Carter, Wall-E) film attualmente in pre-produzione che racconta di un devoto fan dei Beatles che tenta di irrompere in un hotel dell’Alaska in cui alloggia la band, con la speranza di incontrare George Harrison. Maya ha debuttato nella recitazione nel 2017 interpretando Jo March nella miniserie tv Piccole donne. Da allora l’abbiamo vista in C’era una volta a… Hollywood nei panni di Linda Kasabian della famiglia Manson, nel film horror Fear Street Parte 1: 1994 di Neflix, nel ruolo di Robin Buckley nella serie tv Strangers Things ed è nel cast di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson nei cinema italiani dal 14 settembre.

Le musiche originali del film sono della compositrice Jessica Rose Weiss (Fidanzata in affitto, Tappo – Cucciolo in un mare di guai, Rifle Effect, The Independent).

Il film è prodotto da Jordan Yale Levine, Jordan Beckerman, Anne Clements, Nicol Paone, William Rosenfeld, Bill Kenwright, Dannielle Thomas, Jason Weinberg e Uma Thurman.

The Kill Room – Foto e poster