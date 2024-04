Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin! – Paramount annuncia un film live-action “R-rated”

Paramount Pictures ha annunciato un adattamento live action vietato ai minori di 17 anni (R-rated) del fumetto di successo Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin!.

Tyler Burton Smith, co-sceneggiatore del brutale film d’azione Boy Kills World e scrittore del reboot de La bambola assassina è al lavoro sulla sceneggiatura.

L’ex capo della DC Films, Walter Hamada, sta producendo l’adattamento attraverso la sua società di produzione 18hz come parte del suo accordo pluriennale con lo studio.

“The Last Ronin” è ambientato in una futura New York totalitaria, la storia racconta di come le Tartarughe e il maestro Splinter vengono uccisi uno ad uno dal nipote del malvagio Shredder e dai ninja sintetici. Una tartaruga riesce a sopravvivere e giura di esigere una sanguinosa vendetta.

Il co-creatore delle Tartarughe Ninja Kevin Eastman e Tom Waltz hanno scritto il fumetto basato su una vecchia storia di Eastman e del co-creatore Peter Laird.

IDW ha recentemente pubblicato il sequel TMNT: The Last Ronin II – Re-Evolution, con il numero di debutto pubblicizzato come uno dei fumetti più grandi dell’anno con oltre 140.000 copie ordinate.

Un bestseller del New York Times! Chi è l’ultimo Ronin? In una New York del futuro devastata dalle battaglie, una tartaruga solitaria sopravvissuta si imbarca in una missione apparentemente senza speranza in cerca di giustizia per la famiglia che ha perso. Dai leggendari co-creatori delle TMNT Kevin Eastman e Peter Laird, preparatevi per la storia finale delle Tartarughe Ninja in lavorazione da tre decenni!

Quali terribili eventi hanno distrutto la sua famiglia e lasciato New York in un fatiscente incubo post-apocalittico? Tutto sarà rivelato in questo racconto culminante della Tartaruga che vede gli amici di lunga data diventare nemici e nuovi alleati emergere nei luoghi più inaspettati. Riuscirà la Tartaruga sopravvissuta a trionfare?

Eastman e Laird sono affiancati dallo scrittore Tom Waltz, che ha scritto i primi 100 numeri della serie TMNT in corso di IDW, e dagli artisti Esau e Isaac Escorza (Heavy Metal) e Ben Bishop (The Far Side of the Moon) con un’introduzione del regista Robert Rodriguez!