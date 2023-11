The Legend of Zelda: Sony Pictures e Nintendo annunciano un film live-action in sviluppo

Finalmente è ufficiale: Sony Pictures e Nintendo annunciano un film live-action in sviluppo ispirato all’iconico videogioco The Legend Of Zelda.

Sony Pictures e Nintendo stanno collaborando per sviluppare il tanto atteso adattamento cinematografico live-action di The Legend of Zelda. Alla regia è stato designato Wes Ball, già regista della trilogia di Maze Runner e del sequel Il regno del pianeta delle scimmie in uscita a maggio 2024.

Dopo il recente successo di Super Mario Bros. e le ripetute false partenze e annunci fake di un live-action di “The Legend of Zelda”, avevamo ipotizzato che alla fine le avventure di Link sarebbero approdate sul grande schermo in un film d’animazione, ma a quanto pare Sony e Nintendo vogliono rischiare il tutto per tutto e dare ai fan quello che chiedono a gran voce da tempo ormai immemore.

Lo scorso luglio era circolato un rumor che riferiva lo sviluppo in casa Nintendo di nuovi film basati su Legend of Zelda, Luigi e Donkey Kong. Per quanto riguarda il film di Zelda si parlava di una fusione di giochi molto diversi, piuttosto che di un semplice adattamento di un singolo titolo come Ocarina of Time, Wind Waker, Twilight Princess, e via discorrendo; inoltre la fonte riportava che il protagonista Link nel film avrebbe parlato.

Il live-action di “The Legend of Zelda” sarà prodotto da Shigeru Miyamoto, direttore rappresentativo e membro di Nintendo, e Avi Arad, presidente di Arad Productions Inc.

The Legend of Zelda – Il franchise e Tears of Kingdom

“The Legend of Zelda” è un franchise di giochi di azione e avventura incentrati su Link, un coraggioso giovane Hylian e sulla principessa magica Zelda. La trama li vede combattere per salvare la magica terra di Hyrule dall’antagonista Ganon, malvagio signore della guerra diventato re demone.

Ganon desidera utilizzare la Triforza, una sacra reliquia lasciata dalle tre dee che hanno creato Hyrule, per ricreare il mondo a sua immagine oscura. Quando le tre parti della reliquia sono riunite, il potere della Triforza può esaudire qualsiasi desiderio del suo possessore.

Anche se il conflitto con Ganon funge da fil rouge per la serie, alcuni giochi hanno caratterizzato altre ambientazioni e antagonisti, con Link che viaggia o viene inviato in altre terre per combattere minacce di varia natura e pericolosità. Da quando l’originale “Legend of Zelda” è uscito nel lontano 1986, la serie si è ampliata fino a includere 19 titoli su tutte le principali console di gioco di Nintendo, oltre ad una serie di spin-off.

Una serie tv animata americana basata sul videogioco è stata prodotta nel 1989 e singoli adattamenti manga commissionati da Nintendo sono stati prodotti in Giappone a partire dal 1997.

“The Legend of Zelda” è uno dei franchise di maggior successo di Nintendo con molti dei suoi capitoli che sono considerati tra i più grandi videogiochi di tutti i tempi. La rivista Empire ha eletto “The Legend of Zelda” la migliore serie videoludica di sempre.

Il franchise ad oggi ha venduto più di 68 milioni di copie in tutto il mondo, con il primo capitolo della serie diventato il quarto gioco più venduto su Nintendo Entertainment System.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) è il titolo più recente del franchise, sviluppato e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch. Sequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), “Tears of the Kingdom” ne conserva alcuni aspetti, incluso il mondo aperto di Hyrule, che è stato ampliato per consentire un’esplorazione più verticale. Il giocatore controlla Link mentre cerca la Principessa Zelda e combatte per impedire al Re Demone di distruggere il mondo.

“Tears of the Kingdom” è stato concepito dopo che le idee per il contenuto scaricabile (DLC) di “Breath of the Wild” avevano superato la sua portata. Il suo sviluppo è stato guidato dalla divisione Entertainment Planning & Development (EPD) di Nintendo con il regista di “Breath of the Wild” Hidemaro Fujibayashi e il produttore Eiji Aonuma che hanno ripreso i loro ruoli.

Al momento dell’uscita, il gioco ha ricevuto il plauso della critica per i suoi miglioramenti, l’open-world ampliato e le caratteristiche che incoraggiano l’esplorazione e la sperimentazione. “Tears of Kingdom” venduto oltre 10 milioni di copie nei primi tre giorni dal rilascio e oltre 19,50 milioni di copie entro settembre 2023, numeri che lo hanno reso uno dei giochi più venduti su Nintendo Switch.

