The Legend of Zelda: a bordo lo sceneggiatore di “Detective Pikachu” e Wes Ball vorrebbe un live-action in stile “Avatar”

A brevissimo tempo dall’annuncio di Sony Pictures e Nintendo sullo sviluppo di un adattamento live-action del classico franchise di videogiochi The Legend of Zelda, che sarà diretto da Wes Ball (Il regno del pianeta delle scimmie), arriva anche il nome dello sceneggiatore reclutato per il progetto: Derek Connolly.

Connolly è un nome familiare poiché frequente partner di scrittura del regista Colin Trevorrow, con cui ha collaborato per la trilogia di Jurassic World, ma Connolly ha scritto anche Kong: Skull Island, il live-action di Metal Gear Solid attualmente in pre-produzione e soprattutto il live-action Detective Pikachu, adattamento per il grande schermo di un altro videogioco Nintendo che è andato molto bene al box-office.

Il regista Wes Ball è ben consapevole dell’ambizioso progetto su cui sta mettendo le mani, e pare che ci abbia pensato un po’ prima di proporsi e poi firmare per portare sullo schermo la popolare saga fantasy con protagonista l’amato Link. A questo proposito Ball è stato piuttosto attivo sull’argomento con alcuni post pubblicati su “X” (ex Twitter) in tempi non sospetti che elogiavano “Zelda”.

In un post all’inizio di quest’anno, ha elogiato il gioco “Tears of the Kingdom” per la sua fantastica storia.

Non ho molto tempo libero in questi giorni, ma ho giocato di nascosto con l’ultimo Zelda. Il gioco è fantastico. Sapevo che sarebbe stato bello, ma finora mi ha sorpreso. Davvero accessibile. Grande storia. E meccaniche di gioco folli. Giocare a cose del genere ragazzi mi lascia a bocca aperta…

Don’t have a lot of free time these days, but I’ve been sneaking in some of the latest Zelda. The game is amazing. I knew it would be good, but it has surprised me so far. Really accessible. Great story. And insane gameplay mechanics. Players like this guy blow my mind… pic.twitter.com/2IRsbb7Bcs — Wes Ball (@wesball) June 10, 2023

Ancora prima in un altro post addirittura del 2010, il regista scrisse: “Dato che non potrò mai sperare di avere la possibilità di dirigerlo, il prossimo grande film in stile Avatar in mo-cap dovrebbe essere…THE LEGEND OF ZELDA.”

Since I could never even hope to have the chance to direct it… the next big mo-cap Avatar-like movie should be… THE LEGEND OF ZELDA. — Wes Ball (@wesball) January 29, 2010

The Legend of Zelda – Il corto animato “fan-made” di Ocarina of Time

Concludiamo questo post su “The Legend of Zelda” con il teaser di un cortometraggio animato “fan-made” creato dall’utente YouTube “RwanLink” utilizzando il motoe grafico “Unreal Engine 5” e il meraviglioso stile anime dello Studio Ghibli. Il corto è ispirato a “Ocarina of Time” come ha spiegato il creatore stesso in una nota.

È iniziato come un divertente progetto parallelo in agosto, testando una nuova direzione artistica, e ora ho un teaser da mostrarvi! Ti presento Castle Town! Ho realizzato più di 30 personaggi per questo video che è stato realizzato con immenso amore, passione e duro lavoro durato 4 mesi. Non vedo l’ora di condividere con voi il video finale il 21 novembre per celebrare il 25° anniversario di The Legend of Zelda: Ocarina of Time! 😉 Grazie per la pazienza! Maggiori informazioni e immagini disponibili sul mio Patreon!

Nel video vediamo Link correre per Castle Town e tra le immagini si vedono due Deku Scrub che ballano attorno al Grande Albero Deku e un afugace inquadratura di Malon, la figlia dell’allevatore del Lon Lon Ranch.