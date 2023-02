The Machine: trailer “Red Band” e anticipazioni della crime comedy d’azione con Bert Kreischer e Mark Hamill

Dal 25 maggio nei cinema americani con Sony Pictures Entertainment The Machine, una crime-comedy d’azione con protagonista il comico Bert Kreischer che recita in un adattamento di un suo pezzo di stand-up comedy che miscela fiction ed eventi reali.

The Machine – Trama e cast

La trama ufficiale: Ambientato 23 anni dopo la storia originale che lo ha ispirato, The Machine trova Bert Kreischer mentre affronta una crisi familiare con l’arrivo del padre estraniato (Mark Hamill) quando arriva un fantasma del suo passato intriso di alcol: un mafioso omicida (Iva Babić) determinato a rapire di Bert per riportalo in madrepatria dove espierà i suoi crimini. Insieme, lui e suo padre devono ripercorrere i passi del suo io più giovane e feroce (Jimmy Tatro) nel bel mezzo di una guerra tra una famiglia criminale sociopatica mentre tentano di trovare un terreno comune.

Il resto del cast include Robert Maaser, Stephanie Kurtzuba, Jessica Gabor, Rita Bernard Shaw, Nikola Đuričko, Oleg Taktarov, Amelie Villers e Mercedes de la Cruz.

The Machine – Trailer e video

Curiosità sul film

“The Machine” è diretto dal comico e regista Peter Atencio, che ha diretto l’horror d’azione The Rig e la commedia d’azione Keanu, oltre a episodi di svariate serie tv tra cui Key & Peele, Jean Claude Van Johnson e The Last Man on Earth.

La sceneggiatura è scritta da Kevin Biegel e Scotty Landes basata sulla storia raccontata da Kreischer nel suo speciale stand-up nel 2016 che includeva anche una famigerata rapina ad un treno in Russia. Nello speciale Kreischer ha inglobato la storia vera del suo breve periodo di studio all’estero in Russia.

Il film è stato girato a Belgrado, Serbia.

Oliver Stone ha provato a fare un film sulla vita del comico Bert Kreischer negli anni 2000.

Il film è prodotto da Maxim Ajjawi, Peter Atencio, Cale Boyter e Jonathan English.

Bert Kreischer – Note biografiche

Bert Kreischer è un cabarettista, attore, scrittore e conduttore americano che si esibisce davanti a folle di tutto esaurito in tutto il mondo. I suoi speciali standup “Secret Time”, “The Machine” e “Hey Big Boy” sono attualmente in streaming in tutto il mondo su Netflix. Descritto come dotato di un “talento raro e incredibile”, Bert si è evoluto dall’essere nominato “Festaiolo Numero Uno Della Nazione” da Rolling Stone nel 1997 a uno dei nomi più importanti della commedia. Tra i suoi due precedenti speciali di cabaret, “The Machine” su Showtime (2016) e “Comfortably Dumb” su Comedy Central (2009), i suoi podcast: “2 Bears 1 Cave”, “Bertcast” e “Open Tabs”, il suo programma di cucina su YouTube: “Something’s Burning”, il suo libro Life of the Party: Stories of a Perpetual Man-Child (2014), Bert è riuscito a trovare la miscela sfuggente di “essere un comico rabbrividente con una vera intuizione”. Lodato come uno dei migliori narratori della sua generazione, Bert condivide senza problemi e sinceramente aneddoti sulla sua famiglia e sulla sua paternità, mostrando la sua capacità di dimostrare “che c’è un modo per portare le sue buffonate [da ragazzo festaiolo] nella mezza età” (Forbes ).

The Machine – La colonna sonora