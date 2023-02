Stasera in tv: “The Misfits” con Pierce Brosnan e Tim Roth su Rai 2

The Misfits, su Rai 2 il thriller d’azione con rapina diretto dal Renny Harlin di Die Hard 2 e Cliffhanger. Il film vede protagonisti Tim Roth Pierce Brosnan nei panni di un famigerato ladro reclutato per quello che si prefigura come il colpo del secolo.

The Misfits – Cast e doppiatori

Interpreti e personaggi

Pierce Brosnan: Richard Pace

Rami Jaber: Il Principe

Hermione Corfield: Hope Pace

Jamie Chung: Violet

Pirat “Mike” Nitipaisalkul: Wick

Tim Roth: Schultz

Nick Cannon: Ringo

Qais Qandil: Jason Quick

Samer al-Masry: Hassan

Mansoor Al Feeli: Abu Hirawa

Doppiatori italiani

Luca Ward: Richard Pace

Alberto Bognanni: Il Principe

Chiara Oliviero: Hope Pace

Perla Liberatori: Violet

Davide Capone: Wick

Marco Mete: Schultz

Daniele Raffaeli: Ringo

The Misfits – Trama e trailer

Una banda di moderni Robin Hood noti come “The Misfits”, recluta il famoso ladro Richard Pace (Pierce Brosnan) per aiutarli a portare a termine il colpo del secolo. Il premio: milioni in lingotti d’oro nascosti sotto una delle prigioni più sicure del mondo.

Curiosità sul film

Il film è diretto dal regista Renny Harlin che ha diretto diversi successi come Nightmare 4 – Il non risveglio, 58 minuti per morire – Die Harder, Cliffhanger – L’ultima sfida, Blu profondo, Skiptrace con Jackie Chan e Johnny Knoxville, ma anche collezionato sonori flop come Corsari e Spy, entrambi con protagonista Geena Davis, il Driven con Stallone, Nella mente del serial killer con Christian Slater, il prequel L’esorcista – La genesi, il terribile The Covenant e l’ancor più terribile Hercules – La leggenda ha inizio con Kellan Lutz.

Renny Harlin dirige “The Misfits” da una sceneggiatura di Kurt Wimmer (Sfera, Gioco a due, Salt, Equilibrium) che ha lavorato su una prima bozza di Robert Henny (Operazione Valchiria 2 – L’alba del Quarto Reich).

Una scena del film è stata girata nella stanza d’albergo personale dell’attore Pierce Brosnan al Jumeirah Hotel delle Etihad Towers, quando il maltempo ha impedito le riprese in location programmate ad Abu Dhabi.

La sceneggiatura originale, scritta nel 2016 da Robert Henny, era una commedia d’azione sulla rapina di un tesoro nazista nascosto in una prigione di un’isola caraibica. Kurt Wimmer ha fatto una riscrittura dopo che l’attore Pierce Brosnan ha chiesto di attenuare il lato comico del suo personaggio. A causa delle conseguenze dell’uragano Maria, la sede di Porto Rico è stata cambiata, dopo due anni di colloqui e trattative si è spostata ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti nel 2018.

“Filmgate” società di produzione con sede ad Abu Dhabi “Filmgate”, di proprietà del produttore Mansoor Al Dhaheri, si è unita per finanziare il film (con una quota del 40%), e ha anche acquistato i diritti sulla sceneggiatura originale di Henny. La sceneggiatura del 2019 includeva una trama rivista, con diversi riferimenti alla politica e al terrorismo, soprattutto nei confronti del Qatar. Le riprese principali di otto settimane sono durate dal 20 gennaio al 15 marzo 2019, ma la data di uscita è stata posticipata nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Il produttore originale (e attore) Rami Jaber ha lasciato il progetto dopo ripercussioni e un accordo con Al Dhaheri.

Il clima politico in Medio Oriente è cambiato quando la crisi diplomatica del Qatar è stata risolta nel gennaio 2021. La data di uscita del film è stata nuovamente posticipata e la versione del 2020 è stata montata di nuovo per rimuovere i riferimenti più diretti al Qatar (alcuni rimangono ancora). La versione finale del 2021 presenta uno stato mediorientale immaginario noto come “Jazeristan”, con alcuni riferimenti ai Fratelli Musulmani, Osama bin Laden e al terrorismo globale. Il film non è stato proiettato nei cinema del Qatar.

Il film segna il debutto in lingua inglese dell’attore thailandese Mike Angelo. Uno scorcio del suo personaggio da pop star (con passi di danza) può essere visto durante una scena all’interno della prigione.

L’attore Wesley Snipes era in trattative per un ruolo non specificato.

Tim Roth e Nick Cannon hanno entrambi recitato in Even Money insieme a Kim Basinger, Danny DeVito e Ray Liotta.

Il regista Renny Harlin appare in un cameo: è l’uomo con i baffi che parla schietto tra il pubblico del karaoke durante il flashback di Ringo.

Primo cenno al fatto che Renny Harlin è finladese: quando Ringo, interpretato dall’attore Nick Cannon, finge di essere del Ministero della Salute Pubblica, dice di essere “europeo”, e specifica anche di essere “finlandese” e “di provenire dalla Finlandia” (loro sono “grandi amanti degli abbracci”).

Secondo cenno al fatto che Renny Harlin è finlandese: Una serie di animazione finlandese Gigglebug (2016) può essere vista su uno schermo televisivo dietro l’attore Pierce Brosnan mentre il suo personaggio Richard Pace ruba gli orologi da una stanza d’albergo. Il co-creatore della serie Anttu Harlin è un nipote di Renny Harlin.

La scena del deserto è stata girata durante una vera tempesta di sabbia.

Il film è stato candidato a 3 Razzie Awards: Peggior regista (Renny Harlin), Peggior attore non protagonista (Nick Cannon), Peggior sceneggiatura (Robert Henny & Kurt Wimmer).

Il film costato 15 milioni di dollari si è rivelato un disastroso flop al box office, confermando in qualche modo una caratteristica del regista Renny Harlin, gli a dir poco altalenanti risultati al box office dei suoi film.

The Misfits – La colonna sonora