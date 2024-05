Stasera in tv: “The Northman” su Rai 4

The Northman, su Rai 4 il film di Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse), un epico thriller storico, scritto da Eggers con il poeta e romanziere islandese Sjón. La trama ci porta in una Islanda del X secolo abitata dal fiero e brutale popolo di guerriero vichinghi.

The Northman – cast e personaggi

Alexander Skarsgård: Amleth

Oscar Novak: Amleth da giovane

Claes Bang: Fjolnir

Nicole Kidman: regina Gudrún

Anya Taylor-Joy: Olga

Ethan Hawke: re Aurvandil

Willem Dafoe: Heimir il Folle

Elliott Rose: Gunnar

Gustav Lindh: Thorir

Eldar Skar: Finnr

Phil Martin: Hallgrimr

Ingvar Eggert Sigurðsson: stregone

Björk: veggente

Olwen Fouéré: Ashildur Hofgythja

Kate Dickie: Halldora

Ian Whyte: Mound Dweller

Magne Osnes: sacerdote Berserker

Ralph Ineson: capitano Volodymyr

Hafþór Júlíus Björnsson: Thorfinn

Isadora Bjarkarsdottír Barney: Mellkorka

Ian Geard Whyte: gigante di Thorvaldr Crusher

Katie Pattinson: Shield-Maiden/Skjaldmær

Murray McArthur: Hákon Ironbeard

Jack Gassman: Hjalti

Doppiatori italiani

Gianfranco Miranda: Amleth

Diego Lorenzo Croce: Amleth da giovane

Angelo Maggi: Fjölnir

Chiara Colizzi: regina Gudrún

Letizia Ciampa: Olga

Alessandro Quarta: re Aurvandil

Mario Cordova: Heimir il Folle

Manuel Meli: Thorir

Luigi Ferraro: Finnr

Andrea Lavagnino: Hallgrimr

Dario Oppido: stregone

Francesca Fiorentini: veggente

Luca Pernisco: Hjalti

The Northman – Trama e trailer

Dal visionario regista Robert Eggers arriva The Northman, un’epopea ricca di azione che segue un giovane principe vichingo nella sua ricerca per vendicare l’omicidio di suo padre.

Curiosità sul film

Robert Eggers dirige “The Northman” da una sua sceneggiatura ispirata all’Amleto di Shakespeare è scritta insieme a Sjón, nome d’arte di Sigurjón Birgir Sigurðsson, scrittore e poeta islandese noto per aver scritto i testi di numerose canzoni di Björk. In particolare per la cantante ha scritto i testi di Isobel, Bachelorette e Oceania, scritta appositamente per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Atene 2004. Nel 2001 ha ricevuto una nomination all’Oscar, insieme a Lars von Trier e Björk, per la canzone “I’ve Seen it All” dal film Dancer in the Dark. Sjón autore di libri di poesie, di prosa e di fiabe per bambini è alla sua quarta sceneggiatura per il grande schermo dopo la commedia per famiglie Regína (2001), la commedia horror Reykjavik Whale Watching Massacre (2009) e il recente dramma fantasy Lamb (2021) con protagonista Noomi Rapace.

“The Northman” ha fruito della fotografia del candidato all’Oscar Jarin Blaschke (The Lighthouse), del montaggio di Louise Ford (The Witch), delle scenografie di Craig Lathrop (Le strade del male) e dei costumi di Linda Muir (The Witch).

Le riprese dovevano iniziare a marzo 2020, ma sono state ritardate a causa della pandemia di COVID-19. Gli attori erano già presenti sul set e stavano provando prima della chiusura della produzione.

Le incisioni sui denti della donna guerriero skjaldmær /shieldmaiden (interpretata da Katie Pattinson) si basano su ritrovamenti in varie tombe vichinghe di linee orizzontali scolpite nei denti. Queste sono particolarmente comuni sull’isola di Gotland. La teoria principale è che gli intagli fossero decorazioni riempite di pigmenti colorati.

Il film si intitola “Northman”, che è anche il cognome del vampiro che Alexander Skarsgård ha interpretato nella serie tv True Blood della HBO. Eric Northman era un vichingo del X° secolo trasformato in un vampiro.

Il primo ruolo della cantautrice Björk in un lungometraggio da Drawing Restraint 9 (2005).

Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie sono stati precedentemente diretti da Robert Eggers in The Witch (2015).

Questa è la seconda volta che Willem Dafoe lavora con Robert Eggers dopo The Lighthouse.

Lo Stregone (Ingvar Sigurdsson) è vestito con abiti femminili. Nella Scandinavia dell’età del ferro, la magia era vista come un’attività femminile e le parole usate sui maghi maschi sono le stesse usate per gli insulti indirizzati agli omosessuali. È interessante notare che il dio principale nordico Odino è un praticante di magia che pare si sia travestito da donna in modo da poter apprendere la magia dalle dee.

Il vero fratello di Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, era stato originariamente scelto per il ruolo di Thorir, ma ha abbandonato a causa di un conflitto di programmazione dopo il ritardo delle riprese slittate a causa del COVID-19.

Questa è la seconda collaborazione tra Nicole Kidman e Alexander Skarsgård dopo la serie tv Big Little Lies – Piccole grandi bugie (2017) dove interpretavano marito e moglie.

I fratelli Skarsgård interpretano antichi vichinghi nel film e il loro fratello Gustaf interpreta "Floki" nella serie tv "Vikings" dal 2013.

Il secondo film vichingo di Anya Taylor-Joy dopo Viking Quest (2015).

Lo stregone (Ingvar Sigurdsson) è visto tenere su una testa conservata. Questo rievoca il mito di Odino e del suo mentore Mimir, prezioso consigliere del dio Odino che era suo allievo. Mimir ritenuto un supporto troppo prezioso fu assassinato dagli dei rivali di Odino. Quindi Odino mise in salamoia la testa decapitata di Mimir e l’ha rianimò con la magia in modo che Mimir potesse continuare a consigliarlo.

Ian Gerard Whyte ha precedentemente interpretato un re vichingo nella serie tv “Vikings”, anche Tadhg Murphy è apparso nella stessa serie tv come Arne.

Sully il gabbiano (Paradise Beach: Dentro l’incubo), la leggenda della recitazione piumata addestrata da Katie Brock e apparsa nel thriller di Robert Eggers The Lighthouse (2019), ha inviato al regista un messaggio audio tramite WhatsApp congratulandosi con lui per “The Northman”, descrivendolo come “un capolavoro”. Sully ha anche espresso rammarico per non aver fatto un cameo.

Nella scena in cui gli Úlfhéðnar attaccano la città slava, Amleth afferra una lancia a mezz’aria e la scaglia contro gli slavi in un unico movimento. Questo è tratto dalla storia medievale islandese della saga di Njáls in cui Audolf lancia una lancia contro l’eroe vichingo Gunnar, ma Gunnar la afferra a mezz’aria e la scaglia direttamente attraverso Audolf e il suo scudo.

Il regista Robert Eggers ha lavorato con gli storici e ha condotto ricerche meticolose sul periodo, per rendere le scenografie, i costumi e gli oggetti di scena il più autentici possibile, risalendo anche a un periodo precedente all’influenza del cristianesimo sulla cultura vichinga. Il professor Neil Price, archeologo dell’Università di Uppsala in Svezia che ha lavorato al film, ha poi affermato che “The Northman potrebbe essere il film sui vichinghi più accurato mai realizzato”. Eggers ha ammesso che c’erano pochi riferimenti storici per il rituale di iniziazione di Amleth, rendendolo “probabilmente il rituale più immaginario del film”.

La trama è vagamente basata sulla storia di Amleth, che appare nelle Gesta Danorum (Storia dei danesi), una raccolta di tradizioni orali scritta intorno al 1200 da “Saxo Grammaticus”. Amleth ha ispirato l’Amleto di Shakespeare, anche se è dubbio che Shakespeare abbia letto direttamente il Grammaticus.

Originariamente, il secondo capitolo si svolgeva nelle isole britanniche, ma questa idea fu bocciata da Alexander Skarsgård perché pensava che ci fosse troppa narrativa vichinga ambientata nelle isole britanniche e suggerì invece che Amleth andasse verso est.

La maggior parte delle rune degli intertitoli non corrispondono alla traduzione dei sottotitoli; piuttosto, usano un termine accurato per il periodo. Gli intertitoli runici recitano: Hrafnsey – Isola del Corvo (Nord Atlantico) / Garðariki – Kyvian Rus’ (Terra dei Rus’) / Isola – Islanda (Islanda) / Draugsþatr – Capitolo di Draug (La lama della notte sfama) / Helgrindi – Hell-Gate (Le porte dell’inferno) / Amloðasaga – Saga di Amleth (L’Uomo del Nord).

– Isola del Corvo (Nord Atlantico) / (Terra dei Rus’) / – Islanda (Islanda) / (La lama della notte sfama) / (Le porte dell’inferno) / – Saga di Amleth (L’Uomo del Nord). Lo stregone tiene in mano una testa umana preservata. Secondo il mito, Odino era uno studente di Mimir. Quando Mimir fu decapitato dagli dei rivali di Odino, Odino mise in salamoia la testa decapitata di Mimir e la rianimò con la magia in modo che Mimir potesse continuare a insegnargli.

Anche se il regista Robert Eggers non ha effettuato il montaggio finale e ha dovuto apportare diverse modifiche al film durante la post-produzione, come richiesto dallo studio, ha comunque espresso la sua soddisfazione per il prodotto finito. Tuttavia, ha ammesso che il montaggio del film è stata l’esperienza più dolorosa della sua vita, rendendola forse un’esperienza unica. “Francamente, non credo che lo farò di nuovo. Anche se ciò significa, ad esempio, non fare mai più un film così grande. E, comunque, mi piacerebbe fare un film così grande. Lo farei, anzi vorrei farne uno ancora più grande. Ma, senza controllo…”

Tra i cambiamenti che lo studio ha richiesto ai tagli iniziali c’erano un atto di apertura più snello e l’inserimento di intertitoli in modo che il pubblico potesse tenere traccia del tempo trascorso. Il regista Robert Eggers ha commentato che “Penso di aver fornito la versione più divertente. La versione più divertente non è necessariamente qualcosa per cui di solito cerco. Ma era qui, sai, ed è successo”. Anche il regista Alfonso Cuarón, fan di The Witch di Eggers, ha approvato il montaggio finale.

Dato che questo era il suo primo grande film in studio, era la prima volta che il regista Robert Eggers non aveva un montaggio finale, ma era “un rischio che [lui] era disposto a correre”. In un’intervista al New York Times, Eggers, che era abituato ad alcuni piccoli suggerimenti da parte degli investitori sui suoi film più piccoli The Witch (2015) e The Lighthouse (2019), ha ammesso di aver subito forti pressioni da parte dello studio New Regency durante la post-produzione, basandosi sul feedback del pubblico di prova che ha avuto difficoltà a comprendere il film. Tuttavia, il cosceneggiatore Sjón gli ha detto che “è nostra responsabilità interpretare le note dello studio in un modo di cui saremo orgogliosi. E se non possiamo farlo, significa che non stiamo lavorando abbastanza duramente”. Alla fine, Eggers ha dichiarato che, sebbene il processo di montaggio fosse gravoso, senza le note dello studio non avrebbe potuto consegnare “il film più divertente di Robert Eggers” che aveva proposto loro. Pertanto, sente di essere riuscito a controllare tutto dalla sua lista dei desideri e che questo è il film che voleva fare, quindi non vede la necessità di creare un Director’s Cut in futuro.

Ingvar Sigurdsson ha imparato a cantare di gola per il suo ruolo di Strega.

La maggior parte delle rune nel film sono rune dell’era vichinga del futhark più giovane. L’eccezione è sulla spada dell’Abitante del Tumulo che è scritta nelle rune futhark antiche, che erano pre-vichinghe.

Il copricapo della regina Gudrun è di design finlandese. Dovrebbe essere il bottino di una delle guerre di Aurvandil.

Il film è ambientato nel 914 d.C., durante i primi insediamenti dell’Islanda, noti anche come “landnámsöld” (letteralmente “età dell’occupazione della terra”), prima della fondazione dell’Althing.

Tutto l’equipaggiamento dell’Abitante dei tumuli, incluso Draugr, si basa principalmente su reperti svedesi dell’era Vendel. Ciò rende tutto ciò che usa secoli più vecchio dell’equipaggiamento di ogni altro personaggio.

Le riprese avrebbero dovuto iniziare a marzo 2020, ma sono state ritardate di diversi mesi a causa della pandemia di COVID-19. Gli attori erano già presenti sul set e stavano provando prima che la produzione finisse. Questa battuta d’arresto, tuttavia, presentava alcuni vantaggi: il ritardo ha permesso ai set già costruiti di resistere in modo realistico, e nel frattempo le barbe vichinghe di diversi attori potevano crescere ancora più a lungo.

Il film è ambientato in un’area che comprende la moderna Scozia, Ucraina e Islanda.

Consulenti storici erano l’archeologo Neil Price (autore di “The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia” e “Children of Ash and Elm: A History of the Vikings”) e la studiosa di letteratura Johanna Katrin Fridriksdottir (autrice di “Valkyrie: The Women of the Viking World”).

Eggers avrebbe voluto alcuni dei berserker completamente nudi, ma non ha perseguito questo obiettivo perché temeva che sarebbe stato troppo alienante per il pubblico e avrebbe dato al film un limite di età troppo alto.

La recente scoperta in Ucraina di zanne di tricheco provenienti dalla Groenlandia risalenti al periodo vichingo illustra la versione matura del corridoio commerciale di oltre 4000 chilometri dal Mar Nero al Nord Atlantico che Amleth percorse dalla terra dei Rus’ all’Islanda.

Molti dei versi pronunciati in The Northman contengono allitterazioni, simili ai versi allitterativi che si trovano nell’antico norvegese e in altre lingue germaniche.

Quando gli è stato chiesto perché tutti i suoi film sono ambientati nel passato, il regista Robert Eggers ha citato enigmaticamente il poeta del XVII secolo John Dryden. “Perché l’umanità è sempre la stessa e nulla della natura va perduto, anche se tutto viene alterato.” Ha poi aggiunto “Per quanto io sia totalmente innamorato della verosimiglianza del mondo tangibile, è come entrare nella mente. Per presentarlo senza giudizio. Solo perché è quello che è. Ed è dannatamente affascinante…La cosa più interessante è come siamo ancora noi.”

Mentre Amleth parla con la Veggente, sullo sfondo si può vedere la statua di una divinità. Si tratta di una statua di “Swiatowid di Zbruch”, il cui originale si trova nel Museo Archeologico di Cracovia.

Sebbene sia ambientato in Islanda, Scozia e Ucraina, la maggior parte del film è stata girata in Irlanda.

Insolitamente per un film degli anni 2000, il regista Robert Eggers e il direttore della fotografia Jarin Blaschke hanno completamente evitato configurazioni multiple di macchine da presa, macchine da presa a mano e seconde unità durante le scene d’azione. Mentre la maggior parte dei film filma una media di 20-25 riprese al giorno, compresi primi piani e riprese ampie per la copertura, Eggers e Blaschke di solito eseguivano da tre a quattro riprese singole pesantemente pianificate al giorno, spesso con riprese ripetute; per esempio, l’incursione nella città slava, che è stata girata con una sequenza continua di quattro minuti, ha richiesto 25 riprese per essere eseguita correttamente. Questo metodo di ripresa è stato uno dei fattori che hanno reso impegnativo il processo di montaggio, dal momento che Eggers e la montatrice Louise Ford non avevano molta copertura aggiuntiva o riprese alternative per quando lo studio voleva che alcune scene fossero cambiate.

Alexander Skarsgård si è allenato sei giorni alla settimana per sei mesi per raggiungere il fisico che vediamo nel film.

Una delle prime inquadrature del trailer cinematografico mostra una coppia di corvi che volano verso l’isola dove dovrebbe svolgersi la storia. I corvi, molto probabilmente, sono un riferimento ai due corvi Hugin e Munin che furono usati da Odino come famigli in molte leggende vichinghe/nordiche.

Alcune fonti differiscono su chi abbia avuto l’idea per il film, con alcuni crediti del regista Robert Eggers, mentre Movie Insider afferma che l’attore Alexander Skarsgård lo ha ideato. Eggers e Skarsgård hanno successivamente chiarito in interviste separate he si trattava di entrambi, ma soprattutto di Skarsgård: aveva sempre desiderato fare un film sui vichinghi e aveva lavorato su una trama con il produttore Lars Knudsen per anni, senza grandi progressi. Eggers aveva visitato l’Islanda qualche anno prima e, sebbene avesse poco interesse per la storia vichinga, si era innamorato del paesaggio islandese. Incontrò la cantante Björk (che in seguito avrebbe interpretato la Veggente), che lo presentò allo scrittore Sjón e ai suoi libri sulla stregoneria islandese, che affascinarono molto Eggers. Durante un incontro tra Skarsgård ed Eggers per un progetto diverso, Skarsgård parlava costantemente del suo film Viking e presentava la sua visione a Eggers, che divenne molto ricettivo all’idea grazie all’entusiasmo di Skarsgård; suggerì di portare Sjón, e solo più tardi proposero un adattamento della leggenda scandinava “Amleth” a Skarsgård, che acconsentì.

Robert Eggers ha descritto il film come Andrej Rublev (1966) incontra Conan il barbaro (1982).

Una sequenza è stata girata in un luogo così remoto che il cast ha dovuto essere trasportato in elicottero.

Uno degli antenati visti nell’albero genealogico di Amleth è un lupo mannaro.

I berserker, escluso il sacerdote Berserker, sono 12. Nelle saghe islandesi le bande di berserker spesso sono 12.

Il primo ruolo cinematografico di Björk da Drawing Restraint 9 (2005).

Robert Eggers ha dichiarato di aver in gran parte omesso i tatuaggi dei vichinghi della Rus’, nonostante per il resto seguisse molto da vicino il racconto di Ahmed Ibn Fadlan su di loro perché voleva che il suo film si distinguesse dagli altri romanzi vichinghi contemporanei. Eggers crede che questo tropo attuale sia più influenzato dall’apprezzamento moderno dei tatuaggi piuttosto che cercare di essere fedele alla vera estetica vichinga e che i Rus sono l’unico gruppo di vichinghi che vengono descritti come tatuati. Nel film finale, solo il capitano russo Volodymyr (Ralph Ineson) viene mostrato con i tatuaggi.

Il copricapo della Strega era basato sul copricapo indossato dall’ex guida residente del Museo islandese di stregoneria e stregoneria, Sigurður Atlasson.

La scena in cui Amleth si nasconde dietro il telaio con pesi nella stanza di Gudrún ricorda la scena dell’Amleto in cui Polonio si nasconde dietro un arazzo nella stanza di Gertrude.

Nicole Kidman interpreta la madre di Alexander Skarsgård nonostante abbia solo 9 anni più di lui.

La storia di The Northman era basata principalmente sulla leggenda di Amleth scritta dallo storico danese Saxo Grammaticus, noto come ispirazione diretta per l’Amleto di William Shakespeare. Il regista Robert Eggers ha detto che l’Edda in prosa, l’Edda poetica, la Saga di Egil, la Saga di Grettir, la Saga di Eyrbyggja e la Saga di Hrolfr Kraki sono state ulteriori influenze. Un archeologo, un folclorista e uno storico vichingo sono stati consulenti storici del film. Eggers ha anche riconosciuto Conan il Barbaro come un’altra ispirazione.

Il film è stato girato in 87 giorni.

Questa è la seconda volta che il regista Robert Eggers lavora con Willem Dafoe (che era in The Lighthouse), e anche la seconda volta che Eggers lavora con Anya Taylor-Joy, Kate Dickie e Ralph Ineson, tutti presenti nel suo film debutto The Witch.

Inizialmente la produzione sarebbe dovuta iniziare a marzo 2020 ma, ovviamente, la pandemia di Covid-19 ha bloccato tutto. Le riprese iniziarono nell’agosto dello stesso anno, ma i ritardi – e i nuovi protocolli covid – fecero sì che il budget aumentasse da 65 milioni di dollari a 90 milioni di dollari.

Il ritorno del Re Corvo in patria è preceduto dal volo di due corvi (scena iniziale).

Phill Martin non era mai salito su un cavallo in vita sua prima delle riprese ed è stato necessario insegnargli a cavalcare.

Ian Whyte e Hafþór Júlíus Björnsson hanno entrambi interpretato Gregor ‘La Montagna’ Clegane in Il trono di spade (2011). Nello show erano presenti anche Kate Dickie, Seamus O’Hara, Kevin Horsham e Ralph Ineson.

In Game of Thrones, Hafþór Júlíus Björnsson si arrampica sul nemico e gli fracassa il cranio. In The Northman, Alexander Skarsgård si arrampica su Björnsson e gli fracassa il cranio.

Il cast del film comprende un premio Oscar: Nicole Kidman; e tre candidati all’Oscar: Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk.

Anche il fratello di Alexander Skarsgård, Gustaf Skarsgård, ha interpretato un vichingo nella serie TV di successo “Vikings”.

Kevin Horsham originariamente fece il provino per il ruolo del sacerdote Prete Berserker.

Il padre dell’attore Alexander Skarsgård, Stellan Skarsgård, è apparso come personaggio secondario nei film Marvel di Thor e Avengers, che utilizzano anche elementi della mitologia norrena.

I due film precedenti di Robert Eggers sono stati realizzati con budget rispettivamente di 9 e 4 milioni di dollari. Questo film aveva un budget stimato tra i 70 e i 90 milioni di dollari.

The Northman costato tra i 70 e i 90 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 69. Nonontante ciò Kiska Higgs (presidente della produzione e delle acquisizioni di Focus Features) ha affermato che il film è successivamente diventato redditizio, grazie al VOD e ad altre vendite post-cinema.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE CURIOSITA’ CHE INCLUDONO SPOILER SUL FILM

Al termine delle riprese, molti attori hanno ricevuto regali dal set. Nicole Kidman ha ricevuto una spada. Willem Dafoe ha ricevuto una nave vichinga. Björk ha ricevuto tre cavalli. Alexander Skarsgård ha ricevuto in una cornice il perizoma macchiato di sangue che aveva indossato per una settimana mentre girava la scena finale del film.

Dopo che Amleth uccide il draugr, mette la testa mozzata tra le sue natiche. Gli islandesi medievali credevano che questo fosse uno dei pochi modi per uccidere completamente un draugr e impedirgli di risorgere. Un altro modo era bruciare il cadavere.

Le parti del corpo che Amleth inchioda al muro hanno la forma di Sleipnir, il destriero a otto zampe di Odino.

Si dice che Fjölnir sia stato rovesciato da Harald di Norvegia. Questo sarebbe Harald Fairhair a cui, nelle saghe islandesi, viene attribuito il merito di aver spinto molti scandinavi all’esilio in Islanda a causa del suo governo tirannico. La maggior parte della Norvegia si era convertita al cristianesimo quando furono scritte queste saghe, e gli esuli spesso portarono con sé i loro sistemi di credenze pagane.

Il funerale di Thórir è basato sul racconto di Ibn Fadlan di un funerale in Rus’ del X secolo. In particolare, le parole di Kormlöth sono quasi alla lettera le parole della serva che viene uccisa per accompagnare il suo padrone nel racconto di Ibn Fadlan. Una versione romanzata delle esperienze di Ibn Fadlan tra i Rus appare in Il 13º guerriero (1999).

Inizialmente si supponeva che il duello finale tra Amleth e Fjölnir vedesse sia Alexander Skarsgård che Claes Bang completamente nudi. Il regista Robert Eggers ha ritenuto che questo sarebbe stato il modo più autentico per rappresentare il duello, ma lo studio non ha consentito la nudità maschile frontale completa a causa delle restrizioni sulla classificazione, motivo per cui il combattimento avviene principalmente nell’ombra.

Robert Eggers si è pentito di aver girato la scena in cui la pancia di Hallgrim viene squarciata.

The Northman – La colonna sonora

Le musiche originali film sono dei compositori Robin Corluan & Sebastian Gainsbourgh, entrambi al loro primo lungometraggio cinematografico.

Uno dei pezzi che abbiamo scritto aveva lo scopo di emulare il suono di un Rombo; uno strumento antico, dall’aspetto relativamente umile, usato nei rituali sacri o in battaglia per intimidire i nemici. Emette un suono vibrato ruggente davvero disorientante ed era in grado di creare frequenze follemente basse che potevano viaggiare per miglia. Per questo abbiamo tentato di fare la stessa cosa, ma il colpo di scena è che abbiamo usato un enorme ensemble di archi di 40 elementi per farlo. La registrazione è stata un’esperienza piuttosto pazza e opportunamente inquietante .

“The Northman” è il primo lungometraggio cinematografico di Robert Eggers a non essere musicato da Mark Korven.

1. Approaching Hrafnsey (1:40)

2. The King (1:57)

3. Entering the Temple (1:54)

4. Last Teardrop (3:35)

5. Blood Tree, Part 1 (1:33)

6. Strike, Brother (2:51)

7. Escape (2:19)

8. I Will Avenge You, Father (0:44)

9. The Land of the Rus (1:42)

10. A Burning Barn (1:24)

11. Seeress (3:24)

12. Raven’s Omen (2:22)

13. Storm at Sea / Yggdrasill (1:46)

14. Iceland (1:22)

15. I Will Save You, Mother (1:54)

16. Slave Work (0:56)

17. Guðrun (0:54)

18. Follow the Vixen’s Tail (1:42)

19. He-Witch (2:29)

20. Draugr (1:01)

21. Mound Dweller (2:55)

22. To the Games (0:42)

23. Birch Woods (1:54)

24. First of Many (1:21)

25. Trollish Sorcery (2:13)

26. Svið Night, Part 1 (1:32)

27. Svið Night, Part 2 (1:42)

28. I Am Your Death (0:56)

29. Come Morning (1:36)

30. I Am His Vengeance (1:19)

31. Óðinn (1:01)

32. Valkyrie (1:09)

33. Vestrahorn (0:39)

34. Hidden Valley (1:03)

35. Blood Tree, Part 2 (0:40)

36. Bloð Inside / I Choose Both (2:09)

37. A Maiden King (1:09)

38. The Wolf Has Grown (2:27)

39. The Gates of Hel / Slain by Iron (2:47)

40. Hekla (2:12)

41. Cut the Thread of Fate (1:13)

42. Make Your Passage / Valhalla (1:36)

43. Ættartré / End Credits (2:27)

La colonna sonora di “The Northman” è disponibile su Amazon.