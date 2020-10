The Show: trailer e poster del film scritto dalla leggenda dei fumetti Alan Moore

Disponibile un primo trailer di The Show, un nuovo film nato dalla collaborazione della leggenda dei fumetti Alan Moore e il regista Mitch Jenkins, basato su una serie di cortometraggi di Moore.

Fletcher Dennis (Tom Burke), un uomo alla ricerca di un manufatto rubato arriva a Northampton, una strana città nel cuore dell’Inghilterra infestata da gangster vudù, avventurieri mascherati, detective privati ​​dell’era della Depressione e donne violente.

La trama ufficiale:

Un uomo che rappresenta una spaventosa concentrazione di molti talenti, passaporti e identità arriva nel cuore spezzato dell’Inghilterra, una città infestata delle Midlands che è crollata in un buco nero di sogni, solo per scoprire che questo nuovo territorio è almeno tanto strano e pericoloso quanto lui. Tentando di localizzare una certa persona e un certo artefatto per un suo cliente insistente, si ritrova ad affondare in un mondo crepuscolare di sabbie mobili fatto di seduttori morti, belle addormentate in coma, gangster vudù, avventurieri mascherati, improbabili detective privati ​​degli anni ’30, donne violente in chiaroscuro …e questo è Northampton quando è ancora sveglia. Una volta che la città chiude gli occhi, c’è un altro mondo completamente in corso sotto le palpebre tremanti, un mondo di delirio luccicante e sinistro molto peggiore di qualsiasi devastazione sociale o economica. Benvenuti nell’incubo britannico, con la sua splendida carne, i suoi orpelli e i suoi luminosi mostri di intrattenimento luminoso; la sua austerità allucinatoria.