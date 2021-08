The Suicide Squad: la colonna sonora integrale di Suicide Squad 2

E’ finalmente disponibile la colonna sonora ufficiale di The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn, in realtà sono due gli album pubblicati uno che include le canzoni del film e un secondo con le musiche originali composte da John Murphy.

Gunn ha trasformato le colonne sonore dei suoi film in un un marchio di fabbrica, in particolare nello stile di Quentin Tarantino, Gunn è maniacale nella selezione di brani da usare nei suoi film, basti ricordare il tormentone “Ooga-Chaka-Ooga-Ooga” della hit “Hooked on a Feeling”, cover di Blue Swede del brano di B.J. Thomas del 1968, ormai indissolubilmente legata al film Marvel che a suo tempo utilizzò anche Tarantino nel suo esordio Le iene.

Dai Decemberists ai Pixies passando per Johnny Cash, Culture Abuse e The Fratellis il cui brano “Whistle For The Choir” accompagna la fugace ma intensa storia d’amore tra la Harley Quinn di Margot Robbie e il dittatore di Corto Maltese Silvio Luna interpretato da Juan Diego Botto.

James Gunn considera musica parte integrante del processo creativo dei suoi film. Non c’è solo una pianificazione certosina della musica che utilizzerà nella post-produzione scelta sin dal processo di scrittira della sceneggiatura, ma utilizza anche le canzoni scelte suonandole sul set, consentendo agli attori di calarsi nei personaggi e nel mondo creato da Gunn. “Un film per me è due cose”, ha dichiarato Gunn, “Immagine e suono. È il modo in cui metti insieme queste due cose che aiutano a raccontare una storia e, si spera, a commuovere il pubblico. Quindi, la musica è incredibilmente importante, e non solo le canzoni che scelgo, ma anche la musica che ho costruito con il mio compositore, John Murphy, che è assolutamente bellissima per questo film. Gran parte della colonna sonora di John è stata scritta in anticipo e la suoniamo anche sul set, e questo guida le scene, il modo in cui le telecamere si muovono e informa davvero gli attori”.

Le canzoni del film

Le canzoni incluse nel film che James Gunn definisce “curated mix tape” spaziano tra artisti classici come Johnny Cash, The Jim Carroll Band, Kansas, Louis Prima e Pixies con l’aggiunta di qualche nuova leva come Grandson & Jessie Reyez che hanno contribuito con brani propri e insieme con il duetto “Rain” che è stato scritto appositamente per il film.

TRACK LISTINGS:

1. Folsom Prison Blues (Live) (Johnny Cash) 2:43

2. Sucker’s Prayer (The Decemberists) 3:28

3. Samba Na Sola (Céu) 3:07

4. Whistle For The Choir (The Fratellis) 3:35

5. Point Of No Return (Kansas) 3:10

6. Sola (Jessie Reyez) 3:29

7. Can’t Sleep (K.Flay) 4:12

8. Quem Tem Joga (Drik Barbosa, Gloria Groove & Karol Conká) 4:05

9. Rain (grandson & Jessie Reyez) 3:56

10. Just A Gigolo / I Ain’t Got Nobody (And Nobody Cares For Me) (Medley) (Louis Prima) 4:43

11. Hey (Pixies) 3:31

12. So Busted (Culture Abuse) 2:03

13. Oh No!!! (grandson)

Le musiche originali del film

John Murphy è un compositore inglese attivo sin dagli anni ottanta noto soprattutto per aver composto colonne sonore per Lock & Stock – Pazzi scatenati di Guy Ritchie, Miami Vice di Michael Mann, il Kick-Ass di Matthew Vaughn e alcuni film di Danny Boyle, tra cui Millions, 28 giorni dopo e Sunshine. I suoi due brani strumentali “In the House – In a Heartbeat” e “Adagio in D Minor” sono stati ripresi più volte da programmi televisivi e trailer cinematografici. Murphy non componeva per il grande schermo dal 2010 quando ha scritto le musiche per Kick-Ass, quindi è tornato appositamente per lavorare con James Gunn.

Murphy parlando delle musiche di “The Suicide Squad – Missione Suicida” ha descritto una stretta collaborazione tra lui e Gunn.

Fin dal primo giorno con James è stato davvero creativo e molto divertente. Niente era fuori discussione. Ama la musica. Lo puoi sentire nei suoi film. E volevamo che questa partitura fosse diversa; a volte cruda, a volte epica, a volte inaspettata, ma sempre con del carattere. Ho sentito dire che un buona partitura è una di cui non ti accorgi. Penso che siano ca**ate. Volevamo una partitura che si notasse! Quando abbiamo registrato l’orchestra, ho adorato ascoltare tutti questi temi di ottoni a tutto volume e violini svettanti che sono iniziati come riff di chitarra fuzz. E riff di timpani che, nella mia testa, erano davvero riempimenti di batteria. L’orchestra ha spaccato! James si è fidato di me nel seguire il mio istinto; e io mi sono veramente fidato di lui. Quindi la colonna sonora di The Suicide Squad è stata una collaborazione dall’inizio alla fine. E probabilmente la più divertente che abbia mai avuto in un film!

TRACK LISTINGS:

1. So This Is the Famous Suicide Squad 1:49

2. Approaching the Beach 1:12

3. Mayhem on the Beach 2:13

4. Waller’s Deal – Meet the Team 2:19

5. Harley Gets the Javelin 0:58

6. Approaching the Guerrilla Camp 1:46

7. Project Starfish 2:03

8. Red Flag 2:48

9. Interdimensional Virus 2:26

10. Ratcatcher’s Story 3:09

11. Harley Sings 1:31

12. Breaking into Jotunheim 1:37

13. Dirty Little Secrets 2:23

14. Peacemaker… What a Joke 1:41

15. King Shark and the Clyrax (feat. Jessica Rotter) 2:16

16. Bombs Go Off! 2:57

17. Suicide Squad vs. Starro the Conqueror 3:55

18. The Star-Crossed Wake Up 1:47

19. Panic on the Streets 1:17

20. The Squad Turn Back 1:32

21. The Squad Fight Back 3:30

22. Ratism 3:28

23. Bloodsport’s Deal 2:10