Nuovo materiale ufficiale per l’atteso The Suicide Squad – Missione Suicida, disponibili una featurette con scene inedite, un promo e una locandina IMAX e immagini in anteprima della spettacolare action figure da collezione di King Shark.

Le prime immagini della nuova action figure prodotta da Hot Toys sono state condivise via Twitter dal regista James Gunn, che ha pubblicato le foto accompagnate dal messaggio: “Sì, lo so che sembra sorridere, ma non avvicinarti troppo”.

Gunn ha utilizzato Twitter anche per condividere una nuova featurette che trovate a seguire in cui vengono introdotti i personaggi del film e mostrate un sacco di nuove fantastiche scene dal film.

Per quanto riguarda Nanaue aka King Shark, doppiato da Sylvester Stallone e interpretato sul set da Steve Agee, trattasi di uno squalo umanoide mangiatore di uomini. Gunn inizialmente aveva usato il design di uno squalo martello ispirandosi ai fumetti, ma ha trovato problematico filmare il personaggio con altri attori a causa dei suoi occhi posti ai lati della testa. Gunn ha quindi optato per un un grande squalo bianco simile a quello visto nella serie animata di Harley Quinn, anche se si tratta di una coincidenza poiché quella serie è uscita dopo l’inizio delle riprese di “The Suicide Squad”. Gunn ha inoltre dato a King Shark un fisico da papà di mezza età per farlo sembrare meno mammifero, così come occhi più piccoli, una bocca grande e una testa piccola per evitare il design “antropomorfo carino” visto in personaggi popolari come Baby Groot dei Guardiani della galassia e Baby Yoda della serie tv The Mandalorian.

La trama ufficiale: Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Re Squalo, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

Get a glimpse inside the mind of @JamesGunn as we go Behind the Frame of his latest film, @SuicideSquadWB. Take it from him, seeing it in IMAX is the BEST way to experience #TheSuicideSquad. https://t.co/fxromWeILp pic.twitter.com/nJZcXKUKEY — IMAX (@IMAX) July 14, 2021

“The Suicide Squad” è interpretato da Idris Elba (Bloodsport), Viola Davis (Amanda Waller), Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Steve Agee (King Shark) David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Mayling Ng (Mongal), Peter Capaldi (The Thinker), Alice Braga (Sol Soria), Sylvester Stallone fornisce la voce a King Shark, Joaquín Cosío è il sindaco generale Mateo Suarez, Pete Davidson è Blackguard, Sean Gunn è Weasel, Jennifer Holland è Emilia Harcourt e Storm Reid è la figlia di Bloodsport, Tyla. Anche il regista Taika Waititi sarà nel film in un titolo non specificato.

“The Suicide Squad” arriverà nei cinema e su HBO Max a partire dal 6 agosto 2021.