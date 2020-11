The Suicide Squad: un tweet conferma il panel all’evento CCXP 2020

James Gunn ha conferma in un tweet che il suo The Suicide Squad parteciperà con un panel al Comic-Con Experience (CCXP) di quest’anno che si svolgerà dal 3 al 6 dicembre.

James Gunn ha approcciato “The Suicide Squad” a mezza via tra sequel e un reboot soft, riportando una parte del cast del film originale di David Ayer con Margot Robbie che torna come Harley Quinn dopo il recente spin-off Birds of Prey, Joel Kinnaman riprende il ruolo del militare Rick Flag, Viola Davis torna come l’agente governativo Amanda Waller e Jai Courtney di nuovo nei panni di Capitan Boomerang. L’approccio rebbot soft vede invece l’aggiunta di un corposo cast di new entry composto perlopiù da personaggi poco conosciuti dei fumetti DC, interpretati però da volti molto noti come Michael Rooker (Savant), Nathan Fillion (T.D.K.), Idris Elba (Bloodsport) e John Cena (Peacemaker).

Oi, my beloved Brazil & my friends all over the world – Join me & some of #TheSuicideSquad at #CCXPWorlds December 6 at 5 pm for some ridiculous fun. 🇧🇷❤️🇧🇷 #OEsquadrãoSuicida pic.twitter.com/OOOVKqiSHt — James Gunn (@JamesGunn) November 26, 2020

CCXP, noto anche come Comic-Con Experience, è una convention brasiliana di fumetto e intrattenimento. La convention è iniziata nel 2014, attirando oltre 100.000 partecipanti durante il suo primo anno arrivando a sfiorare i 300.000 nel 2019. pur essendo un evento minore rispetto a convention come il San Diego Comic-Con e il New York Comic-Con gli studios hanno spesso utilizzato l’evento per lanciare titoli di alto profilo con importanti anteprime.

Quest’anno il CCXP sarà interamente virtuale a causa della pandemia di COVID-19 e tra i panel ospitati ci saranno anche quelli di Wonder Woman 1984 con Gal Gadot, del live-action di Monster Hunter con Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, il thriller-horror Freaky con Kathryn Newton e Vince Vaughn e per lo spin-off Snake Eyes interverranno il protagonista Henry Golding e Larry Hama, il creatore dei G.I. Joe.

Warner Bros. ha fissato la data di uscita di “The Suicide Squad” al 6 agosto 2021.

Fonte: James Gunn