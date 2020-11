Annunciato il cast ufficiale di The Things They Carried, un nuovo dramma sulla guerra del Vietnam che vede a bordo Tom Hardy (Venom), Pete Davidson (Il Re di Staten Island), Stephan James (Se la strada potesse parlare), Bill Skarsgård (IT), Tye Sheridan (Ready Player One), Ashton Sanders (Moonlight), Martin Sensmeier (I Magnifici 7), Moises Arias (The Kings of Summer) e Angus Cloud (Euphoria).

Il film è basato sul romanzo del 1990 di Tim O’Brien su “un plotone di giovani soldati e le loro esperienze in prima linea durante la guerra del Vietnam”. Il romanzo è basato sulle esperienze di O’Brien come soldato nella 23a divisione di fanteria dell’esercito americano.

La sinossi ufficiale del romanzo:

The Things They Carried ritrae gli uomini della Compagnia Alpha: Jimmy Cross, Henry Dobbins, Rat Kiley, Mitchell Sanders, Norman Bowker, Kiowa e, naturalmente, il personaggio Tim O’Brien che è sopravvissuto al suo tour in Vietnam per diventare padre e scrittore all’età di quarantatré anni. Combattono il nemico (o forse più l’idea del nemico) e occasionalmente l’un l’altro. Nelle loro relazioni vediamo il loro isolamento e solitudine, la loro rabbia e paura. Gli mancano le loro famiglie, le loro fidanzate e amici; mancano le vite che hanno lasciato a casa. Eppure trovano simpatia e gentilezza per gli estranei (il vecchio che li conduce incolumi attraverso il campo minato, la ragazza che si addolora mentre balla) e si amano, perché in Vietnam sono l’unica famiglia che hanno. Sentiamo le voci degli uomini e costruiamo immagini sul loro dialogo. Il modo in cui raccontano storie sugli altri, li sentiamo raccontare storie su se stessi. Con la verve creativa della più grande narrativa e l’intimità di un’autobiografia bruciante, The Things They Carried è una testimonianza degli uomini che hanno rischiato la vita nella guerra più controversa d’America. È anche uno specchio tenuto all’altezza della fragilità dell’umanità. In definitiva, The Things They Carried e la sua miriade di protagonisti chiamano per ordinare il coraggio, la determinazione e la fortuna di cui tutti abbiamo bisogno per sopravvivere.

Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell) dirigerà “The Things They Carried” da una sceneggiatura adattata da Scott B. Smith (A Simple Plan, Siberia). I produttori sono David Zander di MJZ e Hardy e Dean Baker di Hardy Son & Baker. Il produttore esecutivo del film è Amy T. Hu di MJZ.

Fonte: Variety