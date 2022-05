Stasera in tv: “The Tomorrow Man” su Rai 3

Cast e personaggi

John Lithgow: Ed Hemsler

Blythe Danner: Ronnie

Derek Cecil: Brian

Katie Aselton: Janet

Sophie Thatcher: Jeanine

Eve Harlow: Tina

Wendy Makkena: Beverly St. Michaels

Isabelle Boni: Maggie

Jeff Moon: dottore

La trama

Ed Hemsler (John Lithgow) passa la vita a prepararsi per un disastro che potrebbe non arrivare mai. Ronnie Meisner (Blythe Danner) trascorre la sua vita a fare acquisti per cose che potrebbe non usare mai. In una piccola città da qualche parte in America, queste due persone cercheranno di trovare l’amore mentre cercano di non perdersi l’uno nelle cose dell’altro.

Curiosità

John Lithgow è nato a Rochester, New York, dove è stata girata la maggior parte del film.

Quando mostra il suo rifugio per la prima volta ci sono 3 vasi di Vegemite, una crema salata fatta di estratto di lievito, simile alla Marmite britannica, alla Cenovis svizzera e all’italiano Estratto di Lievito Vegetale Bovis. Viene solitamente spalmata sul pane, ma può essere usata anche per cucinare. È diffusa soprattutto in Australia e in Nuova Zelanda, dove gode dello status di “cibo nazionale” e icona culturale. Fu inventata nel 1923 da Cyril Callister ed è ricca di vitamina B. E’ un prodotto a lunghissima conservazione quindi molto apprezzato dai survivalisti aka “prepper”, un movimento di persone o gruppi che si preparano attivamente per affrontare sconvolgimenti sociali e/o naturali che arrivino a minare l’esistenza della società stessa.

Alla cena del Ringraziamento, la serie tv Ai confini della realtà è menzionata in una conversazione/argomentazione. John Lithgow ha recitato in un episodio del film Ai confini della realtà del 1983.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Paul Leonard-Morgan (Limitless, Dredd – Il giudice dell’apocalisse, A spasso con i dinosauri, Legendary – La tomba del dragone). Leonard-Morgan ha musicato anche il videogioco Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves.

La colonna sonora del film include i brani: "Boston Bossa" e "Chinese Source" di Martin Gibson, "Cleanup In The Aisle" di Stephan Sechi, "You Needed To Know" di CTZNSHP, "Tropical December" di Steve Rice, "Muskrat Love" di Captain & Tennille, "Look Of Love" di Andrew Gonsalves & Ben Kruger, "This Song (Feat. Rostam)" di RAC, "Stones" di Alaska Reid, "Through The Years" di Anthony T. Hiebert.

TRACK LISTINGS:

Track Listing

1. The Tomorrow Man 2:33

2. Driving Home 2:16

3. Following Ronnie 1:38

4. Nice to Meet You 1:06

5. I Had a Vision 1:28

6. The Morning After 1:25

7. Ronnie’s House 4:13

8. Behind the Hidden Door 3:20

9. You’re Wonderful 1:46

10. Sleep 1:25

11. All You Think About Is Yourself 3:38

12. The Dark Road 1:17

13. You’re My BFF 4:20

14. You Think I’m an A*****e 0:44

15. How It all Starts 2:19

16. What Do You Think? 2:48

17. Rejection 3:29

La colonna sonora di “The Tomorrow Man” è disponibile su Amazon.