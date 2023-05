The Zone of Interest: video, uscita italiana e anticipazioni del film “La Zona d’interesse” premiato a Cannes 2023

Dopo la tappa la Festival di Cannes 2023, dove ha vinto il Gran Prix Speciale della Giuria consegnato da Quentin Tarantino, dal 25 gennaio 2024 sarà nei cinema italiani con I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection La Zona d’interesse (The Zone of Interest), il film sull’Olocausto del regista Jonathan Glazer.

The Zone of Interest – Trama e cast

La trama ufficiale: Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita in un luogo apparentemente da sogno, con una famiglia e una quotidianità perfetta…ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la villa con giardino in cui vivono è situata proprio al di là del muro del campo di concentramento.

Il cast include Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck, Marie Rosa Tietjen, Stephanie Petrowitz, Lilli Falk, Sascha Maaz, Wolfgang Lampl.

The Zone of Interest – Trailer e video

Curiosità sul film

Jonathan Glazer (Sexy Beast – L’ultimo colpo della bestia, Birth – Io Sono Sean, Under The Skin) firma il suo primo lungometraggio in lingua non inglese, liberamente ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore britannico Martin Amis, recentemente scomparso.

Martin Amis, autore del romanzo originale, è morto il 19 maggio 2023, lo stesso giorno in cui il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.

Le musiche originali del film sono della compositrice Mica Levi (Jackie, Marjorie Prime, Monos – Un gioco da ragazzi, Zola). Levi e il regista Jonathan Glazer hanno collaborato anche per il film Under the Skin e i cortometraggi The Fall e Strasbourg 1518.

Jonathan Glazer – Note biografiche

Jonathan Glazer è diventato famoso per il suo lavoro rivoluzionario in “Street Spirit” dei Radiohead e per il video “Virtual Insanity” di Jamiroquai, vincitore di numerosi premi MTV. Nel 1999 ha diretto l’innovativo Guinness “Surfer”, che ha ottenuto 2 D&AD Black Pencils e il primo posto nella maggior parte degli altri festival di quell’anno. Il film è ancora in cima a molte liste come uno dei migliori spot pubblicitari di tutti i tempi. Ha realizzato spot iconici per Stella Artois, Levis, Nike, Sony, Volkswagen, Channel 4, Wrangler, Apple e molti altri. Il suo film per Alexander McQueen ha vinto un Grand Prix al Ciclope Festival di Berlino. Nel 2000 Jonathan ha diretto Sexy Beast, candidato ai BAFTA come miglior film britannico. Questo è stato seguito 4 anni dopo da Birth, con Nicole Kidman e Lauren Bacall. Il suo film del 2014, Under The Skin è interpretato da Scarlett Johansson ed è un adattamento dell’omonimo romanzo del 2000 di Michel Faber. Under The Skin ha ricevuto 2 nomination ai BAFTA e ha ottenuto il plauso della critica come “punto di riferimento nel cinema”. Più recentemente Jonathan ha diretto lavori per la BBC sotto forma di “The Fall” del 2019, un cortometraggio influenzato da “Il sonno della ragione genera mostri” di Goya e una fotografia di caccia dei due figli di Donald Trump in posa con un leopardo morto; e Strasbourg 1518 del 2020, una collaborazione in lockdown creata durante il Covid, ispirata da una piaga unica che colpisce gli abitanti della città che hanno ballato fino alla loro scomparsa definitiva.

La Zona d’interesse – Il romanzo originale

Martin Amis nasce a Oxford nel 1949, figlio dello scrittore Kingsley Amis. Ha studiato in scuole in Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti e si è laureato all’Exeter College di Oxford con il massimo dei voti in inglese. Ha scritto e pubblicato il suo primo romanzo, Il Dossier Rachel (1973), mentre lavorava come assistente editoriale al Times Literary Supplement. Il romanzo ha vinto un Somerset Maugham Award nel 1974 ed è stato seguito da Futuro anteriore (Dead Babies) nel 1975. È stato Literary Editor del New Statesman tra il 1977 e il 1979, pubblicando il suo terzo romanzo, Successo, nel 1978. Considerato da molti critici come uno dei più voci influenti e innovative nella narrativa britannica contemporanea, Amis è spesso raggruppato con la generazione di romanzieri britannici emersi negli anni ’80 e comprendeva Salman Rushdie, Ian McEwan e Julian Barnes. Il suo lavoro è stato fortemente influenzato dalla narrativa americana, in particolare il lavoro di Philip Roth, John Updike e Saul Bellow. Una sciolta trilogia di romanzi ambientati a Londra inizia con Money: A Suicide Note (1984), una satira dell’amoralità e dell’avidità thatcheriana, continua con Territori Londinesi (London Field, 1989) e si conclude con L’informazione (1995), una storia di rivalità letteraria. La freccia del tempo o La natura dell’offesa (1991) è stato selezionato per il Booker Prize for Fiction. Altri libri includono Il treno della notte (1997), un pastiche di narrativa poliziesca americana, un acclamato volume di autobiografia, Experience (2000) – vincitore del James Tait Black Memorial Prize – e Koba the Dread, un’opera di saggistica sul comunismo nel XX secolo (2002). Amis è anche autore di diverse raccolte di saggi, tra cui The Moronic Inferno and Other Visits to America (1986), Visiting Mrs Nabokov and Other Excursions (1993) e The War Against Cliché (2001), che include saggi e recensioni di libri. Le sue due raccolte di racconti sono Einstein’s Monsters (1987) e Heavy Water and Other Stories (1998). La casa degli incontri (2006) prende la forma di una novella e due racconti, e The Second Plane (2008) è un libro di saggi e racconti. Collabora regolarmente con numerosi giornali, riviste e periodici, tra cui il Sunday Times, The Observer, il Times Literary Supplement e il New York Times. Nel 2000 è stato insignito della laurea onoraria dall’Università dell’East Anglia ed è stato professore di scrittura creativa all’Università di Manchester fino al 2011. I suoi libri includono La vedova incinta (2010), Lionel Asbo: Stato dell’Inghilterra (2012) e La zona d’interesse (2014). Martin Amis è deceduto il 19 maggio 2023 a causa di un cancro all’esofago. Nell’adolescenza, tutti sentono l’impulso di scrivere: poesie, opere teatrali, racconti. Gli scrittori sono semplicemente le persone che vi si attengono. Naturalmente, mentre continui sei sostenuto dall’abilità, dalla tecnica e dalla routine. Ma ciò che chiamiamo genericamente “l’ispirazione” rimane misteriosa come quel primo impulso adolescenziale.

La sceneggiatura di Jonathan Glazer è solo vagamente basata sul romanzo di Martin Amis “La zona d’interesse”. Il libro provocatorio di Amis è abbastanza diverso sotto molti aspetti, perché racconta una trama fittizia di una “storia d’amore” da tre prospettive usando un linguaggio artificiale, persino comico, progettato per alienare il lettore. Anche Amis usa solo nomi fittizi per i suoi personaggi, anche se la storica famiglia Höss è stata ovviamente un’ispirazione.

La sinossi ufficiale del romanzo: Al Kat Zet, la zona d’interesse, la vita scorre placidamente: madri che passeggiano con le figliolette, ricchi pasti serviti alla mensa ufficiali, tediosa burocrazia negli uffici, caldi incontri nelle alcove. Tutto intorno un’altra vita, se questa è vita, freme e spira, a centinaia, a migliaia, giù per le fosse, su per i camini. Ma qui, lungo il viale alberato della zona d’interesse, comprendente terreni, officine e centro residenziale delle SS, due amici d’infanzia, Golo Thomsen, ufficiale di collegamento fra l’industria bellica e il Reich, e Boris Eltz, capitano valoroso e senza scrupoli, possono fantasticare sulle morbide forme della procace Hannah Doli, moglie dello spietato Kommandant del campo, come in un qualunque caffè del centro. Il grottesco per parlare dell’orrore. Amis affida quella dimensione a Paul Doli, che con i suoi tic, le sue ansie e le sue lascivie, incarna tutto l’assurdo del regime. Della tragedia è invece interprete Szmul, capo dei Sonderkommando, “gli uomini più tristi del Lager”. Szmul il corvo del crematorio, Szmul che traffica in cadaveri. E resta spazio, nel catalogo delle esperienze umane travolte dall’orrore, per l’investigazione dell’amore in tempo di strage, attraverso il racconto dei turbamenti passional-sentimentali dell’arianissimo Golo, terza voce narrante del romanzo. Ma può nascere qualcosa di buono sullo sfondo dei camini?

