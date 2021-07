They Talk: trailer del film horror di Giorgio Bruno (Al cinema dal 28 luglio)

Il 28 luglio arriva nei cinema italiani They Talk, un horror a sfondo sovrannaturale di produzione italiana con un cast internazionale diretto dal regista e produttore Giorgio Bruno (Almost Dead, Nero Infinito). La trama segue un tecnico del suono che registra accidentalmente voci misteriose e messaggi inquietanti dall’aldilà. Il trailer mostra suggestive location e un intrigante mix sovrannaturale che rievoca atmosfere ed elementi da titoli come White Noise e The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra.

La trama ufficiale: Durante le riprese di un documentario, Alex, tecnico del suono, registra per caso delle voci, voci sinistre, non umane che cercano di metterlo in guardia da qualcosa o da qualcuno. La ricerca per scoprire il significato di quelle parole farà riaffiorare persone ed eventi misteriosi legati al suo passato. E proprio come il passato che ritorna, un’onda nera, minacciosa e lugubre inizierà a tormentarlo.

Il film girato in Calabria è interpretato dall’attore svedese Jonathan Tufvesson (Askeladden – I Soria Moria slott) nei panni di Alex, l’attrice e musicista inglese Sydney White (American Assassin) come Emily e l’attrice spagnola Rocío Muñoz (Tutte le strade portano a Roma) nei panni di Amanda. Il cast è completato da Margaux Billard (In Transit), Hal Yamanouchi (Guida romantica a posti perduti), Aaron Stielstra (Zombie Massacre 2: Reich of the Dead), Aciel Martinez Pol (Bunker of the Dead), Ludovico Benedetti (Miss Marx) e Stefania Montesolaro.

Giorgio Bruno dirige “They Talk” da una sceneggiatura scritta da Vinicio Canton (Il restauratore) e Stefano Ceccarelli (Due mamme di troppo), con l’attore americano Nikolay Moss che ha curato i dialoghi in inglese. Il team che ha supportato Bruno dietro le quinte include il direttore della fotografia Rocco Marra (Calibro 9), il montatore Angelo D’Agata (Almost Dead) e lo scenografo Pasquale Tricoci (Dolceroma).

Il film, prodotto da Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone, Pier Francesco Aiello, con Alessandro Cannavale produttore esecutivo, è una produzione Bartlebyfilm e Pfa Films con Vision Distribution.

Fonte: YouTube