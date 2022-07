They/Them: nuovo trailer e anticipazioni dello slasher horror LGBTQ+ con Kevin Bacon

Film Halloween Ends: trailer italiano, primo poster e anticipazioni del film horror di David Gordon Green

Dal 5 agosto sul canale streaming Peacock debutta They/Them, una nuova commedia slasher-horror ambientata in un campo religioso di conversione per LGBTQ+ gestito da un luciferino Kevin Bacon nei panni di un consigliere del campo. Dopo il loro arrivo, in puro stile Venerdì 13, gli ospiti del campo cominceranno a cadere come mosche per mano di un killer mascherato.

Trama e cast

La trama ufficiale: Quando un gruppo di campeggiatori LGBTQ+ arriva al Whistler Camp – un campo di conversione gestito da Owen Whistler (Kevin Bacon) – viene promesso loro un “nuovo senso di libertà” entro la fine della settimana. Ma mentre i consiglieri tentano di abbattere psicologicamente ciascuno dei campeggiatori, un misterioso assassino inizia a mietere vittime e devono rivendicare il loro potere se vogliono sopravvivere agli orrori del campo.

They/Them vanta un cast corale che oltre a Kevin Bacon con Carrie Preston, Anna Chlumsky, Theo Germaine, Quei Tann, Anna Lore, Monique Kim, Darwin del Fabro, Cooper Koch e Austin Crute.

They/Them – trailer e video

Primo trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 22 giugno 2022

Secondo trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 25 luglio 2022

Curiosità

“They/Them” è diretto da John Logan uno sceneggiatore al suo esordio dietro al macchina da presa. I crediti da scrittore di Logan sono impressionanti e includono Il gladiatore, Ogni maledetta domenica, The Aviator, L’ultimo samurai, Skyfall, Sweeney Todd, Hugo Cabret, Alien: Covenant e la serie tv horror Penny Dreadful.

Secondo slasher-horror ambientato in un campeggio terrorizzato da un maniaco omicida mascherato per l’attore Kevin Bacon dopo l’originale Venerdì 13 (1980).

Il film è prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum con Michael Aguilar e Lauren Heath. Kevin Bacon, John Logan, Jon Romano, Scott Turner Schofield e Howard Young sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora

Le musiche originali di “They/Them” sono di Drum & Lace alias Sofia degli Alessandri-Hultquist, è una compositrice e performer italiana che crea musica per film e media. Cresciuta a Firenze, in Italia, ha conseguito una laurea in Film Scoring & Composition presso il Berklee College of Music e un Master in Music Technology presso la New York University. I crediti di “Drum & Lace” includono il thriller Illusioni mortali, il vampire-movie Night Teeth, il dramma Summering e le serie tv So cosa hai fatto, Dickinson e Good Girls.

