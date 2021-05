Thor: Love and Thunder – nuove foto dal set con Chris Hemsworth

Trapelate via Twitter alcune nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder del regista Taika Waititi, immagini colorate e divertenti che ci mostrano una primissima occhiata al Thor di Chris Hemsworth. Nelle foto il dio del tuono asgardiano sfoggia un look alla Andre Agassi, gli manca solo la racchetta.

New Thor pics from behind the scenes of Thor: Love and Thunder! (via Daily Mail: https://t.co/Qr4Sdif01C) pic.twitter.com/aDN8cvygkT — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) May 28, 2021

“Thor: Love and Thunder” segna il ritorno ufficiale di Natalie Portman nell’Universo Cinematografico Marvel come Jane Foster. Dopo le sue esperienze lavorative in “The Dark World”, Portman aveva deciso di non fare altri film dell’UCM. Ma quando è stato rivelato che aveva un cameo vocale in Avengers: Endgame, questo ha suggerito che Portman fosse in ballo per un altro film di Thor. Ciò è stato ufficialmente confermato al Comic-Con di San Diego del 2019 quando la Portman è salita sul palco e il regista Taika Waititi le ha consegnato un Mjølnir, confermando anche che Jane sarebbe diventata The Mighty Thor in “Love and Thunder”.

It seems like Mjolnir [unreadable] Tours changed to Asgard Tours in New Asgard (Mjolnir Tours photo is from TLAT concept art shown by Taika during a Ragnarok live stream last April) https://t.co/cmPGMMtoIp pic.twitter.com/xiTw2UswGt — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) May 21, 2021

Il cast includerà anche Chris Pratt che torna come Star-Lord, Christian Bale come Gore il massacratore di dei, Russell Crowe avrà un cameo come Zeus e Tessa Thompson sta riprendendo il suo ruolo di Valchiria. il cast è completato da Jaimie Alexander (Sif), Pom Klementieff (Mantis), Dave Bautista (Drax il distruttore), Karen Gillan (Nebula), Sean Gunn (Kraglin Obfonteri) e Jeff Goldblum (Gran Maestro). Inoltre, Waititi riprende il suo ruolo di Korg, Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth riprendono i loro ruoli di attori asgardiani che interpretano rispettivamente Loki, Odino e Thor dal sequel “Ragnarok”, insieme ad un cameo di Melissa McCarthy come un’attrice che interpreta Hela e il marito Ben Falcone in un ruolo non rivelato.

Con Jane Foster che assume il ruolo di “The Mighty Thor”, il film è basato sul fumetto di Jason Aaron la cui storia segue una Jane Foster malata di cancro mentre prende il mantello e i poteri di Thor, peggiorando la sua salute e rifiutando di essere curata con la magia. Portman ha confermato questa trama dichiarando: Non posso dirti molto. Sono davvero eccitata. Sto iniziando ad allenarmi, a mettere su muscoli. Se possono esserci tutte queste supereroine femminili, più sono, meglio è. Vediamo cosa altro posso dirti: è basato sulla graphic novel di The Mighty Thor. Sta affrontando una cura per il cancro ed è anche una supereroina”.

Thor: Love and Thunder debutterà nei cinema il 6 maggio 2022.

Fonte: Daily Mail