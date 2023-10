ThunderCats: una nuova serie a fumetti annunciata da Dynamite e Warner Bros.

Dynamite e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products hanno siglato una partnership per pubblicare serie a fumetti e diverse graphic-novel ispirate ad alcuni dei franchise e dei personaggi più popolari di proprietà di Warner, tra cui gli amati ThunderCats.

Questo primo progetto è una serie a fumetti dei ThunderCats scritta da Declan Shalvey (Alien, Deadpool vs. Old Man Logan, Old Dog) e illustrata da Drew Moss (Gargoyles: Dark Ages, Vampirella/Red Sonja, Copperhead) con Jeff Eckleberry al lettering.

La serie ThunderCats “mira ad essere una versione rinfrescante ma senza tempo dei miti e dei personaggi classici, sfruttando l’abilità di Shalvey di intrecciare narrazioni complesse insieme alle immagini sorprendenti di Moss. La trama iniziale è attualmente pianificata per approfondire i primi giorni sulla Terza Terra, il mondo in cui i ThunderCats sono costretti a sopravvivere dopo essere fuggiti dalla loro casa natale. Con in parte un approccio alle origini, il titolo esplorerà storie non raccontate e nuove sfide per Lion-O, Cheetara e il resto del gruppo.

Viene spiegato che “Shalvey scaverà più a fondo nelle relazioni iconiche dei personaggi e spingerà ulteriormente le basi della fantascienza, mentre Moss è destinato a rappresentare i meravigliosi ambienti della Terza Terra e le scene d’azione visivamente coinvolgenti. Con Lion-O al centro, seguendo il suo viaggio per diventare un degno leader, la squadra lavorerà insieme, combinando i loro diversi talenti, atteggiamenti e apprendendo il potere magico dell’Occhio di Thundera. Ma saranno in grado di raggiungere questi obiettivi e crescere, con gli occhi di Mumm-Ra puntati su di loro? Con la miscela tipica del franchise di azione, drammaticità e tocchi di fantascienza, i fan non vorranno perdersi questo approccio completamente nuovo”.

Altri fumetti che verranno sviluppati includono I Flintstones, Le Superchicche, Space Ghost, Jonny Quest, Il mago di Oz, We Bare Bears – Siamo solo orsi e altri.

Nick Barrucci, CEO ed editore di Dynamite, ha dichiarato in un comunicato: “La Warner Bros. è stata al centro dell’intrattenimento in America e in tutto il mondo per un incredibile centinaio di anni, e sede di così tante storie e franchise amati. Siamo incredibilmente entusiasti di riportare molti di loro con i fan più grandi e appassionati di nuovo nei fumetti o per la prima volta, mentre lavoriamo con WBD e creatori meravigliosi per portare storie completamente nuove ai fan!”.

La cover ufficiale del nuovo fumetto

Questo nuovo fumetto potrebbe rinfocolare il desiderio dei fan per un live-action dei Thundercats di cui si è cominciato a parlare nel 2007. All’epoca Aurelio Jaro voleva produrre un film d’animazione in CGI basato su una sceneggiatura scritta da Paul Sopocy. Jerry O’Flaherty, art director veterano di videogiochi, aveva firmato per dirigere. Il film era prodotto da Spring Creek Productions. L’uscita era prevista per l’estate del 2010, ma il film non ha mai avuto il via libera. Concept art del film e filmati di prova in CGI sono successivamente trapelati online. Nel 2017, durante la promozione di Resident Evil: The Final Chapter, Milla Jovovich ha espresso interesse per il ruolo di Cheetara.

Nel marzo 2021, è stato annunciato che Warner Bros. stava sviluppando un live-action dei ThunderCats con Adam Wingard (Godzilla vs. Kong) alla regia. Wingard ha descritto questa opportunità come un sogno che si avvera, dato che il regista è un fan sfegatato della popolare serie tv anni ottanta.

Thundercats è un progetto da sogno per me. Quando ero al liceo, ne ero ossessionato. Penserai che ero un po’ troppo vecchio, che i miei anni di ossessione per Thundercats sarebbero risaliti s quando avevo sei anni. La mia vera ossessione per i Thundercats è arrivata invece al liceo, quando ho deciso che volevo diventare un regista e mi sono spinto in quella direzione. 20 anni dopo eccoci qui. Sono in un posto in cui Godzilla Vs. Kong è andato bene con la Warner Bros. Adorano il film, così come lo stavamo facendo. Ho sentito che c’era una sceneggiatura di Thundercats là fuori e per caso è stata presentata ad alcuni dei miei produttori di Death Note. Ho chiesto loro, voglio riscrivere questa sceneggiatura con il mio amico Simon Barrett. Questa è una grande passione per me. Nessuno su questo pianeta sa o ha pensato tanto a Thundercats quanto me. Mi hanno dato le redini. Ho visto questa come un’opportunità per fare un nuovo tipo di film fantasy di fantascienza che la gente non ha mai visto prima. Ha una ricca mitologia; i personaggi sono fantastici. I colori. Voglio fare un film dei Thundercats che riporti a quell’estetica degli anni ’80. Non voglio reinventare il loro aspetto; Voglio che assomiglino ai Thundercats. Non voglio nemmeno farlo live-action. Non voglio che assomigli a Cats, non voglio questo tipo di problemi, non voglio mancare di rispetto a quel regista che non intendo gettarmi nella fossa dei leoni più di quanto hanno fatto tutti gli altri. Voglio fare un film che non si è mai visto prima. Un film CGI ibrido che ha un aspetto iperreale e in qualche modo colma il divario tra cartoni animati e CGI. Questo è il punto di partenza e io e Simon Barrett stiamo attualmente lavorando alla sceneggiatura.

Thundercats – Le serie tv animate

I ThunderCats sono stati creati da Tobin “Ted” Wolf e hanno debuttato nell’omonima serie animata nel 1985. L’animazione è stata fornita dallo studio giapponese Pacific Animation Corporation e co-prodotta dall’americana Rankin-Bass Animated Entertainment.

La serie segue le avventure di un gruppo di alieni umanoidi simili a gatti. La prima stagione andata in onda nel 1985, composta da 65 episodi. Ha fatto seguito un film per la tv intitolato ThunderCats – HO! del 1986. Le stagioni 2, 3 e 4 contenevano ciascuna venti episodi, che si sviluppava in una storia in cinque parti.

Nel 2011 è stata realizzata una serie reboot sviluppata da Ethan Spaulding e Michael Jelenic per Cartoon Network; prodotta dallo studio americano Warner Bros. Animation con animazione fornita dallo studio giapponese Studio 4° C, ed elementi combinati di animazione occidentale con anime giapponesi.

Un terzo cartone animato, ThunderCats Roar, è stato presentato su Cartoon Network nel 2020 con Victor Courtright e Marly Halpern-Graser reclutati come sviluppatori. ThunderCats Roar presenta uno stile artistico esplicitamente da cartone animato con un tono più spensierato e comico rispetto ai precedenti capitoli di ThunderCats. La premessa della serie tv era simile all’originale. Tuttavia, dopo essere andata in onda per una sola stagione, ha ricevuto un’accoglienza negativa da parte degli spettatori e la serie è stata cancellata.

Il franchise “Thundercats” ha generato anche fumetti, videogiochi (ThunderCats: The Lost Eye of Thundera), action figures, giochi da tavolo e merchandise vario.

Fonte: ComicBook