Stasera in tv: “Time Is Up” con Bella Thorne su Rai 2

Time Is Up, su Rai 2 il dramma romantico con protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo, scritto e diretto dalla regista e documentarista Elisa Amoruso (Bellissime), al suo secondo lungometraggio di fiction dopo Maledetta Primavera.

Time Is Up – Cast e doppiatori

Bella Thorne: Vivien

Benjamin Mascolo: Roy

Sebastiano Pigazzi: Steve

Roberto Davide: Bryan

Giampiero Judica: Neil

Giulio Brizzi: Adam

Nikolay Moss: Dylan

Bonnie Baddoo: Christine

Emma Lo Bianco: Sarah

Linda Zampaglione: April

Doppiatori italiani

Myriam Catania: Vivien

Manuel Meli: Roy

Davide Perino: Steve

Francesco Prando: Bryan

Stefano Benassi: Neil

Federico Campaiola: Adam

Massimiliano Manfredi: Dylan

Alessia Amendola: Christine

Claudia Catani: Sarah

Sara Ciocca: April

Time Is Up – Trama e trailer

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Curiosità sul film

“Time Is Up” è scritto e diretto dalla regista e documentarista Elisa Amoruso (Bellissime) al suo secondo lungometraggio di fiction dopo Maledetta Primavera.

Elisa Amoruso dirige “Time Is Up” da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini da un soggetto di Marco Belardi e Patrizia Fiorellini.

Il team che ha supportato la regista Elisa Amoruso ha incluso la montatrice Irene Vecchio (Bellissime), il costumista Roberto Conforti (La Mia Famiglia a Soqquadro), la scenografa Tiziana Liberotti (Mio Fratello, Mia Sorella) e il direttore della fotografia Martina Cocco (Maledetta Primavera).

Benjamin Mascolo al suo esordio nella recitazione e un ex membro del gruppo musicale Benji & Fede formato a Modena da Mascolo e Federico Rossi. I due musicisti si sono conosciuti via internet nel 2010 e in seguito hanno deciso di formare il duo iniziando a pubblicare cover su YouTube. Il 17 febbraio 2020 il duo ha annunciato la separazione e il 26 febbraio 2021 Mascolo, sotto lo pseudonimo B3N, ha pubblicato il suo primo album solista, intitolato California, mentre il 9 aprile Rossi ha presentato il suo singolo di debutto “Pesche”.

L’attrice e cantante Annabella Avery “Bella” Thorne è nota per aver interpretato Cece Jones nella serie tv Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie tv Famous in Love. I ruoli cinematografici di Thorne includono Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, L’A.S.S.O. nella manica, Amityville – Il risveglio, La babysitter, Assassination Nation, Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, Sei ancora qui – I Still See You.

Le riprese principali si sono svolte a Roma con ulteriori scene girate negli Stati Uniti.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo alla loro prima collaborazione sul set, sono diventati una coppia e successivamente si sono fidanzati dopo le riprese, ma si sono lasciati nel 2022.

Il film è prodotto da Lotus Production – Leone Film Group, Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, Voltage Pictures, con il sostegno di Regione Lazio.

Note di regia

“Time is up” è un film che nasce da una riflessione sul tempo e da come le circostanze di un evento possano modificare le vite di due personaggi che si incontrano e sono destinati a stare insieme. La memoria è il filo che lega i personaggi di Vivien e Roy, è l’elemento che li unisce e al tempo stesso l’elemento che li separa. Con gli attori protagonisti, Bella Thorne e Benjamin Mascolo, abbiamo intrapreso un lavoro sui personaggi partendo dalla sceneggiatura e abbiamo deciso insieme, fin dall’inizio, quali fossero le componenti giuste da far emergere in entrambi i loro ruoli. Il personaggio di Vivien, interpretato da Bella, è una ragazza volitiva, ambiziosa, ma anche insicura ed estremamente vulnerabile. È proprio questa fragilità che mi ha colpito dell’interpretazione di Bella: durante le riprese, sono riuscita a cogliere questa sua capacità di rompersi improvvisamente e crollare, anche solo attraverso uno sguardo opaco, un’espressione smarrita, che lascia intuire la profondità del lavoro che Bella Thorne ha fatto sul suo personaggio. Bella è riuscita a dare al personaggio di Vivien tante sfumature diverse, che l’hanno resa tridimensionale, estremamente viva e unica.

Con Bella ho rivisto ogni dialogo del film e il suo apporto è stato fondamentale per me, anche nella scelta delle battute che meglio si adattavano all’interpretazione che lei avrebbe dato del suo personaggio. stata un’esperienza unica, lavorare con lei in completa sinergia, eravamo sempre d’accordo sulle evoluzioni del personaggio e abbiamo fatto un vero lavoro di squadra. È stato bello sentirmi sostenuta da una giovane donna, che è anche una grande professionista e ha un così grande talento. Benjamin diversamente da Bella, era alla sua prima volta, ma aveva studiato recitazione a Los Angeles. Il nostro è stato un percorso di fiducia, Ben si è completamente affidato ai miei suggerimenti, seguendo in maniera empatica le evoluzioni del suo personaggio. Non è stato facile per lui lavorare con le pressioni e con i tempi stretti del set, ma nonostante questo ha fatto un ottimo lavoro. Sono molto orgogliosa del suo percorso e del risultato, Ben ha un vero talento e le sue potenzialità sono tante, ancora da esplorare. Insieme e grazie alla loro confidenza e stima reciproca, Bella e Ben sono riusciti a trasformare Vivien e Roy in una coppia vera. Per quanto riguarda il look del film, ho lavorato molto con la mia direttrice della fotografia, Martina Cocco, e con la scenografa, Tiziana Liberotti, sulla costruzione di ambienti che avessero una loro personalità, avvolgendo i personaggi in luce di tonalità calde in ambienti freddi, per creare un contrasto tra lo spazio esterno e quello interiore dei personaggi. La macchina da presa si muove sempre, sottolinea girando vorticosamente il loro smarrimento, si avvicina con primi piani stretti a cogliere le emozioni più profonde, le sfumature nascoste. Nel film ci sono diversi piani di realtà, per via della memoria di Vivien che viene ricostruita attraverso lampi, immagini brevi e dai colori attenuati, suoni lontani, ovattati, che si mescolano nella confusione di un ricordo sospeso, quasi tra sogno e realtà.

In questo senso Time is Up per me è stata una sfida, quella di rivisitare il genere teen con delle note diverse, cercando di ricostruire tutti gli aspetti di un percorso che attraverso l’amore porta alla ricerca della propria identità. [Elisa Amoruso]

Note di produzione

“Time Is Up” nasce dalla sfida di voler realizzare un film che parlasse non solo al pubblico italiano, ma anche a un’audience internazionale, scegliendo di rivolgersi al pubblico Young – Adult, raccontando una grande storia d’amore e mettendo in gioco una tematica affascinante, come quella del tempo e della memoria. L’intuizione produttiva di Marco Belardi, è stata quella di voler portare avanti un racconto romantico, ma allo stesso tempo con una forte carica di sensualità e per fare ciò era fondamentale scegliere i giusti protagonisti, una coppia la cui sintonia fosse immediata e innegabile e che permettesse al pubblico di immedesimarsi nella storia raccontata. Era fondamentale per i ruoli di Roy e Vivien provare a coinvolgere una o più star, per catalizzare al massimo tutte le potenzialità del film e renderlo un prodotto di radice italiana, ma con uno profilo internazionale. Da qui cruciale è stato l’incontro con Bella e Ben, power couple dello show business; lei stella sullo schermo e imprenditrice sui social, lui cantante affermato alla ricerca di nuove sfide. Anche grazie al loro coinvolgimento, Time is up è diventato un progetto che si propone di parlare al pubblico non solo attraverso il film, ma anche tramite una forte comunicazione social e multimediale, con l’obiettivo di accrescere e fidelizzare il suo pubblico.

Time Is Up – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alberto Bof (Chiara Ferragni- Unposted, Calico Skies, Double Soul).

(Chiara Ferragni- Unposted, Calico Skies, Double Soul). La colonna sonora include il brano “Up in Flames” interpretato da Bella Thorne & Benjamin Mascolo. Dopo averli visti nel video di “finchè le stelle non brillano”, primo singolo da solista di B3N, Benjamin Mascolo e Bella Thorne cantano insieme per la prima volta. Il cantante e musicista, ex membro del duo dei record Benji & Fede, e l’attrice, cantante e regista statunitense, danno voce a questo brano prodotto da Noah Conrad (producer per BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish).

Altri brani inclusi nella colonna sonora: “When the party’s over”e “Ocean eyes” di Billie Eilish / “Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)” di Irma Thomas / “Tick Tock” di Johnny Roxx feat. Ayo Beatz / “Good” di TWIN XL / “Overdose” di Hilzie, “Drowning” di Laura Jane Lowther aka KUCKA / “Willoughby” di Matt Bauder / “Cuff Your Jeans” di Claud.

1. When the Moon Sets

2. Bella

3. Underwater Flow

4. Aritmia

5. 180

6. One Memory

7. Never Go Back (Vocals by Lexi Stellwood)

8. Pool Brawl

9. Storyteller

10. Chrono

11. Win Win

12. Hotel Pool

13. Sister Love

14. The Lake

15. One Memory

16. Dinner in Time

17. Polaroids

18. The Team or You

19. The Distance Between Us

20. Can’t Take My Eyes Off You (feat. Alma)