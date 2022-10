Tobin Bell tornerà come Jigsaw in un nuovo film della saga horror Saw

Tobin Bell attore noto per aver interpretato il serial-killer moralizzatore “Jigsaw” sta tornando nei panni di John Kramer per un nuovo film di Saw attualmente in fase di sviluppo. Si tratta del decimo film della saga horror creata dai registi australiani James Wan e Leigh Whannell e arriva dopo lo spin-off Spiral – L’eredità di Saw con Samuel L. Jackson e Chris Rock uscito nel 2017.

John Kramer (Bell) è stato ucciso in Saw III, ma ha continuato ad apparire nei sequel attraverso dei flashback. Non ci sono dettagli sulla trama del nuovo film, ma Lionsgate e Twisted Pictures hanno dichiarato che il “il ritorno di Bell nel franchise promuove il [nostro] obiettivo di un film che catturi tutto ciò che i fan di Saw amano del franchise, mantenendoli sulle spine con nuove trappole e un nuovo mistero da risolvere.”

Una dichiarazione dei produttori Mark Burg e Oren Koules: “Che emozione ritrovarsi con Tobin. La sua interpretazione di John Kramer fa parte della magia che ha reso questo franchise un fenomeno e il suo personaggio è una parte attiva di questo film”.

Il film in uscita il 27 ottobre 2023 sarà diretto da Kevin Greutert che ha esordito nel franchise come montatore dei primi cinque capitoli, più Saw Legacy e poi promosso a regista di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale.

“Saw” è un franchise horror composto da nove lungometraggi e media aggiuntivi. I primi otto film ruotano principalmente attorno al serial killer immaginario John “Jigsaw” Kramer, mentre il nono film ruota attorno ad un assassino imitatore pur mantenendo la continuità con i film precedenti. John Kramer è stato introdotto brevemente in Saw – L’enigmista e sviluppato in modo più dettagliato in Saw II – La soluzione dell’enigma e nei film successivi. Invece di uccidere le sue vittime a titolo definitivo, Kramer le intrappola in situazioni che chiama “prove” o “giochi” per testare la loro volontà di vivere attraverso torture fisiche o psicologiche, credendo che se sopravvivono, saranno “riabilitate”. Nonostante il fatto che Kramer sia stato ucciso in Saw III – L’enigma senza fine, i film hanno continuato a concentrarsi sulla sua influenza postuma, in particolare su cultori e apprendisti, e sull’esplorare il suo personaggio attraverso flashback che ne delineassero il background. Nel 2003, Wan e Whannell hanno realizzato un cortometraggio in grado di introdurre il loro concept e di aprire la trada ad un potenziale lungometraggio. Alla fine la loro idea ha avuto successo e nel 2004 il primo film di “Saw” ha debuttato al Sundance Film Festival. Dopo un weekend di apertura di immenso successo, il primo di molti sequel ha avuto immediatamente il via libera dallo studio. Cinque diversi registi hanno lavorato alla serie: James Wan, Darren Lynn Bousman, David Hackl, Kevin Greutert e Michael e Peter Spierig meglio noti come Spierig Brothers con Whannell, Bousman, Patrick Melton, Marcus Dunstan, Josh Stolberg e Peter Goldfinger che hanno fornito di volta in volta le sceneggiature. Dopo aver realizzato personalmente il primo lungometraggio, entrambi i creatori del franchise sono passati ad altro, ma sono rimasti a bordo come produttori esecutivi. Nel 2010, il produttore del franchise Mark Burg ha affermato che il settimo film, “Saw 3D”, sarebbe stato l’ultimo capitolo. Lionsgate ha tuttavia espresso interesse a continuare il franchise nel 2012. Un ottavo film, “Saw Legacy” (Jigsaw) è stato distribuito nell’ottobre 2017 e un nono film, lo spin-off “Spiral”, è stato distribuito nel 2021, con il comico e attore Chris Rock a bordo come protagonista, produttore e co-autore della sceneggiatura. Il franchise ha incassato oltre 1 miliardo di dollari tra incassi nei cinema e vendite in home video. Nonostante la serie di film nel suo insieme ha ricevuto recensioni per lo più negative rimane uno dei franchise horror con il maggior incasso di tutti i tempi.

