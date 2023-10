ToHorror Fantastic Film Fest 2023: vince il thriller-drama canadese “Les chambres rouges” di Pascal Plante

Les chambres rouges di Pascal Plante, thriller-drama canadese in anteprima italiana, ha vinto la ventitreesima edizione del ToHorror Fantastic Film Fest.

La trama segue Kelly-Anne (Juliette Gariépy), una giovane modella, che dimostra un interesse morboso per il caso di Ludovic Chevalier, presunto serial killer accusato di aver torturato e ucciso delle ragazzine per alimentare il mercato degli snuff movie nel dark web. La discesa in una realtà sempre meno definita si fa inesorabile quando Kelly-Anne decide di mettersi alla ricerca di uno dei video incriminati. Parente di Cronenberg, Glazer e Assayas, un gelido e affilatissimo thriller-drama psicologico che, tematizzando il successo e la moda delle produzioni audiovisive true crime, dipinge l’impietoso scenario della nostra relazione disfunzionale e ossessiva con l’enorme specchio distorto delle immagini digitali.

La giuria lungometraggi del ToHorror Fantastic Film Fest 2023 composta dalla giornalista e critica critica televisiva e cinematografica Alice Cucchetti, il regista Sandro Klopfstein (Mad Heidi) e il film programmer Tom Kiesecoms hanno così motivato la scelta del vincitore del primo premio:

Sostenuto dall’interpretazione magnifica di Juliette Gariépy e dalla forte visione registica, è un disturbante incubo realistico che alimenta l’immaginazione dello spettatore, trovando nuovi modi per farlo sentire in ansia. Con una storia dal ritmo serrato e imprevedibile e una protagonista impenetrabile, il film tiene con il fiato sospeso fino alla sua sconvolgente conclusione.

MINI-BIOGRAFIE DELLA GIURIA

Alice Cucchetti: Giornalista e critica televisiva e cinematografica, redattrice per FilmTv e per Best Streaming. Co-conduce Pilota – Un podcast sui telefilm e parla di serie TV su Radio Popolare. Con lo pseudonimo di Xena Rowlands, scrive di cinema su I 400 Calci – Rivista di cinema da combattimento. Collabora anche con Rolling Stone, Best Movie e con l’Università di Parma.

Sandro Klopfstein: Nasce a Berna nel 1981, e dal 2007 dirige video musicali e spot pubblicitari, collaborando anche alla realizzazione di

vari cortometraggi e lungometraggi. Nel 2010 fonda assieme a Johannes Hartmann la casa di produzione Decoy Films. È co-regista di Mad Heidi, il film di swissploitation transitato con successo nel 2022 in numerosi festival internazionali.

Tom Kiesecoms: Dopo aver studiato arti, letteratura inglese e linguistica, lavora nel mondo dei festival cinematografici dal 2016. Oltre a

collaborare col SXSW, attualmente è film programmer dello Slash Film Festival (il più grande festival austriaco di

cinema fantastico), del Vienna Shorts e del Lund Fantastic Film Festival in Svezia.