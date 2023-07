Torino Film Festival 2023, programma: “Un Anno Difficile” in anteprima e fuori concorso

Annunciate prime anticipazioni sul programma del Torino Film Festival 2023; l’evento giunto alla 41ma edizione e diretto per il secondo anno consecutivo da Steve Della Casa, si terrà dal 24 novembre al 2 dicembre 2023.

Ad inaugurare il Torino Film Festival venerdì 24 novembre, nel segno del successo dell’edizione precedente, sarà una serata di apertura nella prestigiosa cornice della Reggia di Venaria trasmessa in diretta su Rai Radio 3 a partire dalle ore 19.00 nell’ambito del programma Hollywood Party. Una serata che unisce la vocazione pop del festival allo spirito di ricerca che da sempre contraddistingue la manifestazione, alla presenza di grandi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo.

Dopo l’inaugurazione, sabato 25 novembre sarà presentato il primo film Fuori Concorso del TFF, Un anno difficile, la nuova irresistibile commedia dei registi di Quasi amici Olivier Nakache e Éric Toledano, con Pio Marmaï, Jonathan Cohen e Noémie Merlant. Albert e Bruno, due simpatici imbroglioni sempre al verde, nel tentativo di scroccare un aperitivo si trovano coinvolti nelle attività di un gruppo di eco-attivisti. Tra inganni, maldestri sotterfugi e bislacche azioni di protesta, per i due amici sarà forse l’occasione di redimersi e rimettere ordine nelle proprie vite. Il film uscirà in Italia per I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Madrina della 41ma edizione del TFF sarà Catrinel Marlon, attrice ed ex modella con un passato da atleta, nata in Romania e poi trasferitasi in Italia. Dopo i suoi ruoli nel mondo del cinema e delle serie tv, tra cui Tutti per uno – Uno per tutti di Giovanni Veronesi, La Gomera di Corneliu Porombou e Loro chi? di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci, Cartinel Marlon è recentemente passata dietro la macchina con Girasoli, film d’esordio ispirato ad una storia vera che ha toccato da vicino la regista e i suoi familiari, scritto dalla stessa Marlon con Francesca Nozzolillo e Heidrun Schleef e interpretato tra gli altri da Gaia Girace e Monica Guerritore.

Tra gli appuntamenti del Torino Film Festival 2023 ci sarà anche una retrospettiva dedicata a Sergio Citti, in occasione del novantesimo anno dalla nascita, realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Un omaggio ad un maestro che nella sua cinematografia ha fatto coesistere popolarità e ricerca, come da sempre fa il Torino Film Festival. La retrospettiva, curata da Stefano Boni, Grazia Paganelli, Matteo Pollone e Caterina Taricano sarà accompagnata da un convegno e da un volume edito dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale curato da Matteo Pollone e Caterina Taricano.

CATRINEL MARLON – NOTE BIOGRAFICHE

Modella e attrice, in principio intraprende una carriera da atleta olimpica, seguendo le orme del padre, campione rumeno dei 400 metri ostacoli. Catrinel diventa presto campionessa giovanile nella stessa disciplina, ma all’età di sedici anni viene scoperta da un agente locale durante una gita scolastica a Bucarest. Sei mesi più tardi, i suoi genitori le permettono di trasferirsi nella capitale rumena per iniziare la carriera di modella. Da allora vive tra la Romania, l’Italia (parte della sua famiglia abita ad Asti) e New York, e parla quattro lingue: rumeno, italiano, inglese, francese. Ha inoltre l’hobby della fotografia e della pittura. Nel novembre 2001 partecipa al concorso Ford Supermodel of the World Contest, dove si classifica al secondo posto.

Questo risultato le dà immediatamente popolarità nel mondo della moda. È protagonista di campagne per le principali case di moda, e diventa il volto nel mondo di Giorgio Armani. Dal 2005 è inoltre testimonial della casa di intimo francese Lise Charmel. Nel 2006 appare nell’edizione sudafricana di Sports Illustrated Swimsuit Issue e successivamente su Cosmopolitan, FHM, Maxim, Elle e nel calendario Peroni.

Dopo aver seguito dei corsi di recitazione debutta come attrice nel 2011 con il corto La promessa e il lungometraggio Tutti i rumori del mare, entrambi di Federico Brugia. Nel 2012 è protagonista femminile del primo film di Luigi Lo Cascio (“La città ideale”)). L’anno successivo viene premiata con l’Explosive Talent Award al Giffoni Film Feseval.

Nel 2015 viene diretta da Brando De Sica nel cortometraggio L’errore, che la vede protagonista; presentato a Cannes, l’opera si aggiudica il Nastro d’argento e il Best Advertising al festival tematico ASVOFF7. L’anno seguente riceve il premio Kineo a Venezia come giovane rivelazione del cinema italiano. Nel 2017 prende parte alla sesta stagione della serie L’ispettore Coliandro, e partecipa al videoclip Duri da battere di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Nello stesso anno diventa ambassador worldwide per Chopard e ambassador per la Andrea Bocelli Foundation.

Nel 2019 è la protagonista del film presentato al Festival di Cannes, La Gomera – L’isola dei fischi, per regia di Corneliu Porumboiu. L’anno successivo è una delle protagoniste del film Tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi. Nel 2021 pubblica la sua autobiografia “Non avevo gli occhi azzurri” edito da Newton Compton editori”. Lo stesso anno Catrinel debutta alla regia, da prima realizza alcuni spot pubblicitari per alcun brand di lusso e nello stesso anno dirige il suo primo cortometraggio “Ossa” che gli vale il premio il Rai Cinema Extra ad Alice nella città sezione della Festa del Cinema di Roma.

Prossimamente uscirà al cinema la sua opera prima “Girasoli” . Il film, ispirato ad una storia vera scritta dalla stessa Marlon con Francesca Nozzolillo e Heidrun Schleef. Ambientato negli anni ’60, un amore impossibile tra due ragazze nasce per caso tra le mura di un ospedale psichiatrico, più simile a una prigione che a un isAtuto di cura. A vestire i panni dei protagonista, Gaia Girace, Mariarosaria Mingione, Monica Guerritore, Pietro Ragusa e Rodica Lazar.

Il Torino Film Festival 2023 è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino