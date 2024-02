Torino film Festival 2024: a Marlon Brando dedicato il poster della 42a edizione (22-30 novembre)

E’ dedicato a Marlon Brando, protagonista della retrospettiva di questa 42a edizione, il manifesto del Torino Film Festival 2024, diretto per la prima volta da Giulio Base.

“Tra le tantissime immagini di Marlon Brando, trovo che questa meglio rappresenti questa edizione del Torino Film Festival – sottolinea Giulio Base. È una delle rare foto in cui guarda direttamente dentro l’obiettivo, non per esigenze di scena ma per cercare complicità, ti sorride sornione, si mette a posto la cravatta, ti seduce. È uno scatto che non ti aspetti: Brando è di una bellezza inarrivabile, immerso in una luce parigina che sembra tanto Torino, per ricordare a tutti che c’è un festival che li aspetta, c’è lui che li aspetta”.

La foto è stata scattata nel 1972 a Parigi durante le riprese di “Ultimo tango a Parigi”.

Marlon Brando nasce a Omaha il 3 aprile 1924 e sebbene sia meglio conosciuto come un’icona degli anni ’50: il motociclista ne Il selvaggio; lo scaricatore di porto del New Jersey in Fronte del porto — e negli anni ’70— Il Padrino; il sovversivo colonnello Kurtz di Apocalypse Now — l’uomo dietro l’immagine sarebbe stato perfettamente a suo agio nel 2014. Brando era devoto all’innovazione: uno dei primi a Hollywood a possedere un personal computer, usò la sua isola privata a Tahiti per testare metodi di sostenibilità, dall’agricoltura oceanica e la scoperta di nuove fonti alimentari all’aria condizionata tramite tecnologia che sfrutta l’acqua di mare. Appassionato lettore di divulgazione scientifica, ha riconosciuto il potenziale democratizzante dell’era dell’informazione per superare i confini culturali. È stato Brando, ad esempio, a insistere affinché il pilota dell’aeronautica del sud interpretato in Sayonara (1957) sposasse la sua amante giapponese alla fine del film, anticipando che la loro futura progenie: “metà giapponese, metà americana, metà gialla, metà bianca, metà tu, metà io” – sarebbe diventata un luogo comune. Era altrettanto in anticipo sui tempi negli anni ’60, quando divenne il primo attore protagonista a interpretare, in termini profondamente comprensivi, il ruolo di un ufficiale militare omosessuale dichiarato in Riflessioni in un occhio d’oro (1967) di John Huston.

Ma non c’era aspetto della nostra cultura contemporanea che Brando conoscesse meglio del potere della stampa e della natura distruttiva della celebrità. Lanciato alla fama inaspettatamente all’età di ventitré anni da un’esibizione di bravura a Broadway nel ruolo di Stanley Kowalski in Un tram che si chiama Desiderio (1946), Brando conosceva perfettamente i costi e i benefici della celebrità. Il disprezzo di Brando per la celebrità che ha trasformato la sua vita era motivato dalle sue tendenze bohémien e dalla politica democratica. Come Emiliano Zapata, che interpretava nel film, Brando credeva che le masse fossero condannate quando proiettavano il proprio potere su oggetti di culto idealizzati. Nessuno era degno di tale idolatria, men che meno attori e intrattenitori.

Come era sua abitudine quando qualcosa lo interessava, collezionava dozzine di libri sui media e sulla censura per la sua biblioteca personale, che contava oltre 4000 volumi. In un’intervista al Today Show nel 1963, Brando si lamentò del fatto che il suo rifiuto di condividere la sua vita privata con “un complesso industriale multimilionario” di pettegolezzi lo avesse reso “un nemico del popolo”. Tuttavia, non ha mai smesso di celebrare l’eccezionalità della stampa libera americana.

In effetti, è stata la fede fondamentale di Brando nei valori e nei principi americani che ha portato alla sua indignazione quando sono stati violati. Ciò includeva le minacce poste dalla sorveglianza governativa, di cui riconosceva i pericoli, per esperienza diretta. Il vasto dossier dell’FBI su Brando si estendeva dagli anni ’40, quando aiutava a raccogliere fondi per l’Irgun sionista (impegno che aveva coinvolto anche la sua interpretazione in “A Flag is Born” di Ben Hecht), fino agli anni ’50 e ’60, quando fu tra i primi attori bianchi a far parte del movimento per i diritti civili. Fu un ardente attivista per la giustizia dei nativi americani dal 1963 fino alla fine della sua vita. La sua disponibilità a partecipare ad atti di disobbedienza civile per pubblicizzare le lamentele e le affermazioni dei nativi americani lo ha reso un bersaglio di intercettazioni telefoniche e gli sono valse visite degli agenti dell’FBI.

Pertanto, Brando fece amicizia con il senatore Frank Church, non solo a causa della continua partecipazione di Church alle udienze sui diritti di pesca indiani, ma a causa delle sue indagini sul funzionamento e sugli abusi delle agenzie di intelligence statunitensi (pubblicate nel 1975 e nel 1976 come “Church Committee Reports”) . Notando le sue lunghe discussioni con Church, Brando si meravigliò di quanto gli Stati Uniti fossero arrivati vicini ad “avere uno stato di polizia sotto il controllo dell’FBI”. Tale intuizione è entrata nella sua lettura e nei preparativi per il ruolo del colonnello rinnegato Kurtz in Apocalypse Now (1979), un film che descrive gli orrori del Vietnam.

L’impegno di Brando nell’alleviare l’ingiustizia e il suo disprezzo per le celebrità si sono uniti con forza in uno degli eventi più noti ma incompresi della sua carriera: rifiutare l’Oscar come miglior attore nel ruolo ne “Il Padrino”. Brando sapeva che il mondo avrebbe guardato lo spettacolo degli Academy Awards il 27 marzo 1973, motivo per cui le accuse secondo cui avrebbe dovuto presentarsi lui stesso per rifiutare il premio a nome dei nativi americani, non coglievano il punto. La sostituzione di se stesso, l’icona di Hollywood per eccellenza, con una sconosciuta donna nativa americana era stata progettata per dare ai nativi americani il pubblico mondiale che aveva lottato per oltre un decennio per fornire. Ha anche sostenuto la sua critica di lunga data ai media orientati al profitto e alle vili voglie che alimentavano. La situazione era ideale per rispondere alla lamentela di Brando secondo cui le persone ignoravano i problemi dei nativi americani, mentre banchettavano con ogni bocconcino che potevano ottenere sulle star di Hollywood. Se avesse vinto l’Oscar, avrebbe potuto costringerli ad ascoltare ciò che credeva avrebbero dovuto sentire. “Era importante per un indiano americano rivolgersi alle persone che restano a guardare e non fanno nulla mentre vengono cancellate dalla terra”, spiegò in seguito Brando, “era la prima volta nella storia che un indiano americano parlava a 60 milioni di persone. È stata un’opportunità straordinaria e di certo non volevo usurpare quel tempo”.

I film di Brando dureranno per le generazioni a venire. Ciò che abbiamo iniziato a imparare dalla sua morte nel 2004 è quanto tutto ciò avesse a che fare con i valori e le aspirazioni dell’uomo che li interpretava.