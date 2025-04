Tornano al cinema i capolavori del regista David Lynch: tutti i dettagli

Il grande maestro del cinema David Lynch, deceduto lo scorso Gennaio, sarà il protagonista di un’ iniziativa promossa da Lucky Red e dalla Cineteca di Bologna, intitolata “The Big Dreamer”. Un vero e proprio evento che durerà mesi e che riporterà al centro dell’attenzione il visionario artista. Da Maggio, nei giorni del Festival di Cannes, e fino a Gennaio 2026, torneranno in sala i capolavori più famosi del noto regista, che ha un vasto seguito di sostenitori in tutto il mondo.

Un omaggio che è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati del cinema che potranno rivedere i suoi lavori sul grande schermo. Nella rassegna sono compresi oltre alle pellicole più note anche alcuni cortometraggi e un documentario. E’ inoltre prevista la condivisione di numerose scene e backstage inediti. La presenza a Cannes della retrospettiva dedicata a Lynch non è affatto casuale: il noto genio della cinepresa è stato più volte protagonista dell’ambito red carpet e in più occasioni è stato applaudito dal pubblico.

Cuore selvaggio, ha vinto la Palma D’Oro nel 1990 e tornerà al cinema proprio nel periodo della manifestazione: dal 12 al 14 Maggio. Eraserhead, cortometraggio del 1977 è in programma dal 22 al 28 Maggio. Invece dal 16 al 18, tornerà sul grande schermo The Elephant Man, pellicola del 1980 e secondo lavoro di successo di David Lynch. La programmazione della retrospettiva continuerà anche dopo l’Estate.

David Lynch: cortometraggi, scene inedite e …Twin Peaks

A Settembre torneranno in sala anche diversi cortometraggi realizzati dal regista, e saranno rese note anche scene inedite e backstage di alcuni suoi lavori. Velluto Blu, con protagonista Isabella Rossellini, sarà in sala dal 15 al 17 settembre, mentre Strade Perdute, film del 1997, e Fuoco cammina con me (1992) saranno visibili al cinema ad ottobre. Mulholland Drive è in programma a Novembre e a Gennaio 2026 sarà in sala Inland Empire, che compie 20 anni dal debutto.

Tra la programmazione di un film e l’altro sono in cartellone anche alcuni inediti, e l’intervista a realizzata nel 2018 da Pierre-Henri Gibert per la serie “L’image originelle” e l’indimenticabile Twin Peaks, serie cult per la tv che ebbe un successo inaspettato. La locandina della rassegna rappresenta appieno Lynch ed è stata realizzata da Giovanni Esposito.

David Lynch, regista visionario e originale

Lo scorso Gennaio David Lynch è deceduto all’età di 78 anni a causa di causa di una forma grave di enfisema che lo costringeva già in casa da diversi mesi. Considerato tra i registi più visionari e originali ha firmato diversi capolavori e serie tv cult come Twin Peaks, considerata una vera e propria opera televisiva, che nessuno è riuscito a emulare.

Classe 1946 sin da piccolo Lynch manifesta un particolare interesse per l’arte, ma è solo all’università che rivela la sua passione per il cinema. Ha ricevuto ben tre candidature all’Oscar come miglior film per The Elephant Man, Velluto Blu e Mullholand Drive, una Palma D’Oro. Infine ha ricevuto l’Oscar e il premio a Cannes per la sua carriera.

La sua vita professionale è stata ricca di affermazioni e successi e così anche quella privata. Lynch è stato sposato per ben 4 volte, ha tre figli e secondo il gossip accreditato ha avuto un flirt con Isabella Rossellini protagonista del capolavoro Velluto Blu.