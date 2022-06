Stasera in tv: “Tornare a vincere” su Canale 5

Cast e personaggi

Ben Affleck: Jack Cunningham

Al Madrigal: Dan

Brandon Wilson: Brandon Durrett

Fernando Luis Vega: Sam Garcìa

Charles Lott Jr.: Chubbs Hendricks

Will Ropp: Kenny Dawes

Melvin Gregg: Marcus Parrish

Michaela Watkins: Beth Cunningham

Janina Gavankar: Angela

Glynn Turman: Doc

Hayes MacArthur: Eric

Rachael Carpani: Diane

Marlene Forte: Gale

Lukas Gage: Eddie

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Jack Cunningham

Andrea Pirolli: Dan

Mattia Fabiano: Brandon Durrett

Tito Marteddu: Sam Garcìa

Leonardo Caneva: Chubbs Hendricks

Alex Polidori: Kenny Dawes

Manuel Meli: Marcus Parrish

Tiziana Avarista: Beth Cunningham

Francesca Fiorentini: Angela

La trama

Film Americani Tornare a vincere, recensione, la fisicità di Ben Affleck a fare la differenza

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, rinunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?

Curiosità

Il team creativo dietro alla cinepresa del regista Gavin O’Connor include il direttore della fotografia Eduard Grau, lo scenografo Keith P. Cunningham, il montatore David Rosenbloom e la costumista Cindy Evans.

Ben Affleck è ingrassato 13 kg per il suo ruolo.

Gavin O’Connor ha abbandonato The Suicide Squad – Missione suicida (2021) per finire di lavorare a questo film di cui è anche co-produttore.

Il titolo originale del film è The Way Back, ma in precedenza era conosciuto come The Has-Been.

Proprio come ogni singolo film al botteghino statunitense nel fine settimana del 13-15 marzo, anche “Tornare a vincere” ha subito un orribile secondo fine settimana in calo del 70% a causa della pandemia di COVID-19. Ogni film di quel periodo ha subito un calo di oltre il 60%.

Anche Ben Affleck Come Jack, ha lottato con l’alcolismo prima di questo film. Affleck era tornato in riabilitazione prima delle riprese e aveva terminato il suo programma appena in tempo! Il regista Gavin O’Connor ha detto che “Ben era letteralmente uscito dalla riabilitazione il giorno in cui abbiamo iniziato a girare il film” Ben Affleck ha dichiarato di aver attraversato un viaggio simile al personaggio che ha interpretato e che pensava che il ruolo lo avesse aiutato a migliorare la propria vita .

Questa è la seconda collaborazione di Ben Affleck e Gavin O’Connor dopo The Accountant (2016).

Questo è uno dei due film in cui Matthew Glave, che in questo film interpreta Coach Lombardo (il capo allenatore dei Memorial), ritrae un allenatore: l’altro film è Sicurezza – Sempre al tuo fianco (2020).

Anche il personaggio di Ben Affleck in Will Hunting – Genio ribelle lavorava nell’edilizia e sempre nello stesso film la scena di lotta (che inizia con Ben Affleck) avviene su un campo da basket.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Rob Simonsen (Foxcatcher: Una storia americana, The Adam Project, Ghostbusters: Legacy, C’era una volta un’estate).

(Foxcatcher: Una storia americana, The Adam Project, Ghostbusters: Legacy, C’era una volta un’estate). La colonna sonora include i brani: “Backsliding Fearlessly” di Mott the Hoople, “We’re Not Gonna Take It” di Dee Snider, “Brand New” di Nyzzy Nyce, “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye” di Paul Leka, Gary DeCarlo & Dale Frashuer, “Louie Louie”, “Down and Out Blues” di Ricky Lewis Band.

TRACK LISTINGS:

1. The Way Back Main Title 2:43

2. The Past 2:14

3. Spiral 2:53

4. Jack 2:54

5. Training 3:19

6. Everyday 1:57

7. Looking Up 2:34

8. Taking the Court 2:04

9. Brandon 1:56

10. Turning Tides 1:45

11. Miss You 1:20

12. Leaving the Court 2:24

13. Rematch, Pt. 1 3:15

14. Rematch, Pt. 2 3:12

15. Intolerable Reality 3:50

16. Amends 2:40

17. Finding the Way Back 4:44

18. Coda 2:17

La colonna sonora di “Tornare a vincere” è disponibile su Amazon.