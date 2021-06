Stasera in tv: “Tra le pagine della pazzia” su Rai 2

Cast e personaggi

Nicky Whelan: Lorna

Sierra McCormick: Bridget

Jesse Hutch: Harry

Heather Morris: Kelsey

Ashley Rickards: Mallory

Cory Hart: Aaron

Jane Harber: Karen

Jason Cermak: Pierce

Kourtney Hansen: Maggie

Parker Mack: Mark

Sarah Cleveland: Diana

Kim DeJesus: Monique

Nicholas David King: David

Brady Gentry: Gene

Victoria Winn: Zara

La trama

La scrittrice di libri di auto-aiuto Lorna Sisco (Nicki Whelan) si è recentemente risposata e si è trasferita con il figlio adolescente Mark (Parker Mack) nella casa del suo nuovo marito (Jesse Hutch). Alla festa in piscina della famiglia del 4 luglio, Mark incontra la sua seducente vicina adolescente Mallory (Ashley Rickards), che si insinua rapidamente nella vita del giovane. Lorna scopre presto che Mark rompe con la sua attuale ragazza, rinuncia al tennis e si comporta in modo più spericolato. Tenta di rimettere in carreggiata la vita di suo figlio, ma l’influenza di Mallory su Mark lo spinge a spingere sua madre ancora più lontano. Dopo aver sorpreso una note Mark e Mallory a bere e a spogliarsi in piscina, Lorna proibisce a Mallory di vedere suo figlio. Questo rafforza solo la determinazione di Mallory e presto s’intrometterà nella carriera di Lorna e nel nuovo matrimonio. Lorna cerca disperatamente risposte e scava nel passato nebuloso di Mallory, solo per scoprire che condividono un’orribile connessione e che Mallory intende distruggere tutto ciò che Lorna ama.

Curiosità

“Tra le pagine della pazzia” è conosciuto anche con i titoli The Danger of Positive Thinking e Pretty Little Stalker.

Il film è diretto dal regista Sam Irvin che ha iniziato la sua carriera come aiuto-regista di Brian De Palma in Vestito per uccidere. I crediti di Irvin includono La casa stregata di Elvira, Force of impact – Impatto mortale, Il paese di Natale e i thriller L’infermiera assassina, Amica per vendetta e Non toccate la mia casa.

La sceneggiatura del film è di Patrick Robert Young (La mia ossessione) da una storia di Kelly Goodner (Incontri fatali) & Dave Hickey (Stai lontano da mia figlia).

L’attrice e modella australiana Nicky Whelan (Lorna) è meglio conosciuta per il ruolo di Pepper Steiger nella serie televisiva Neighbours, ma può vantare anche un interessante curriculum cinematografico con ruoli nell’horror Halloween II di Rob Zombie, nella commedia Libera uscita, in Left Behind – La profezia e Inconceivable al fianco di Nicolas Cage e con Bruce Willis in Trauma Center – Caccia al testimone.

L’attrice americana Ashley Rickards (Mallory) è nota per i ruoli di Samantha “Sam” Walker nella serie tv One Tree Hill e Jenna Hamilton nella sitcom di MTV Diario di una nerd superstar. Al cinema Rickards è apparsa in Gamer, Ghost Movie 2 – Questa volta è guerra, Oltre il male e Il lato oscuro della rete.

Le musiche originali di “Tra le pagine della pazzia” sono del compositore Bobby Rose (La vita segreta di mio marito, Legami oscuri, Mi vendicherò, Vacanza omicida).

