Transformers: il nuovo film live-action includerà elementi da Bumblebee e Beast Wars

Trapelati dal sito The Illuminerdi dettagli sul prossimo film live-action dei Transformers , il settimo del franchise cinematografico, che arriverà dopo due deludenti performance al box-office registrate da Transformers – L’ultimo cavaliere aka Transformers 5 di Michael Bay e il divertente spin-off anni ottanta Bumblebee di Travis Knight che ha segnato l’incasso più basso dell’intero franchise.

Secondo The Illuminerdi il prossimo film, provvisoriamente intitolato Transformers: Beast Alliance e che vede al timone lo Steve Caple Jr. di Creed 2, sarebbe un’avventura con rapina dal respiro globale ambientata nella stessa continuità del film “Bumblebee” e si svolgerà negli anni ’90. Secondo quanto riferito Hailee Steinfeld non tornerà poiché il film sta cercando di lanciare un nuovo personaggio umano principale. Alla sceneggiatura c’è il Joby Harold della serie tv Obi-Wan Kenobi di Disney +i cui crediti includono il reboot King Arthur: Il potere della spada di Guy Ritchie e l’action-horror con zombie Army of the Dead di Zack Snyder.

Il titolo “Transformers: Beast Alliance” sembrerebbe presagire una connessione con la serie tv Beast Wars nota in Italia come Biocombat, nata come linea di giocattoli distribuita dalla Hasbro fra il 1995 e il 2000, da cui è stata tratta l’acclamata serie televisiva d’animazione in computer grafica Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat che ha debuttato nel 1996. La serie è ambientata in una continuity intermedia tra l’inizio e la fine del primo episodio della serie animata del 1984. La fazione protagonista è formata dai Maximal, discendenti degli Autobot che si trasformano in mammiferi, uccelli e pesci, e quella nemica dai Predacon, discendenti dei Decepticon, che hanno la capacità di trasformarsi in invertebrati e rettili.

La saga dei Transformers, lanciata da Michael Bay e Steven Spielberg nel 2007, ha portato nelle casse di Paramount oltre 4 miliardi di dollari con sei film (Bumblee incluso) da un budget complessivo investito di circa 1 miliardo e 100 milioni.