Stasera in tv: “Tre giorni e una vita” con Sandrine Bonnaire su Rai 4

Tre giorni e una vita, su Rai 4 il thriller del regista francese Nicolas Boukhrief con Sandrine Bonnaire, Charles Berling e Pablo Pauly, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Pierre Lemaitre.

Tre giorni e una vita – Cast e doppiatori

Sandrine Bonnaire: Blanche Courtin

Charles Berling: Michel Desmedt

Pablo Pauly: Antoine Courtin

Philippe Torreton: dottor Dieulafoy

Margot Bancilhon: Emilie Desmedt

Arben Bajraktaraj: Andrei Kowalski

Yoann Blanc: il borgomastro

Jeremy Senez: Antoine Courtin, ragazzo

Pauline Sakellaridis: Emilie Desmedt, ragazza

Leo Levy: Remi Desmedt, bambino

Igor Van Dessel: Théo Mouchotte

Doppiatori italiani

Irene Di Valmo: Blanche Courtin

Enrico Di Troia: Michel Desmedt

Gianluca Cortesi: Antoine Courtin

Thomas Rizzo: Antoine Courtin, ragazzo

Stefano Mondini: dottor Dieulafoy

Annalisa Usai: Emilie Desmedt

Tre giorni e una vita – Trama e trailer

La trama ufficiale: 1999 – Olloy – Ardenne in Belgio – Un bambino è appena scomparso. Il sospetto che colpisce di volta in volta diversi paesani porta ad un rapido incremento della tensione nella comunità. Ma un evento inaspettato e devastante arriverà all’improvviso e ridistribuirà le carte del destino…

Curiosità sul film

Nicolas Boukhrief ha diretto anche Il piacere e i suoi piccoli inconvenienti, Cash Truck, Vortex, Made in France, La Confession.

Lo scrittore Pierre Lemaitre appare nel film in un cameo: è il Procuratore della Repubblica.

La tempesta nel film è il ciclone Lothar, oggi considerato la peggiore tempesta europea del XX secolo. Lothar è un sistema di bassa pressione che ha portato alla formazione di un violento ciclone extratropicale che ha colpito tutta l’Europa centrale il 26 dicembre 1999, causando gravi danni in Francia, Germania meridionale e Svizzera. La velocità del vento ha raggiunto i 150 km/h nelle zone pianeggianti e più di 250 km/h su alcune montagne. La gotica Cattedrale di Rouen ad esempio vide una delle quattro guglie della torre nolare cadere ed abbattersi sulle volte del coro distruggendo alcuni stalli lignei. Oltre a edifici ed infrastrutture, alcune foreste, come la Foresta Nera in Germania, hanno subito gravi danni con gravi perdite economiche. In seguito, il servizio meteorologico tedesco (Deutscher Wetterdienst) è stato anche criticato per non aver emesso un avviso di tempesta per Lothar in contrasto con i servizi meteorologici di altri paesi, apparentemente a causa di un bug del software. In tutte le regioni colpite, 137 persone sono rimaste uccise e i danni sono stati stimati in 11,3 miliardi di dollari.

Natale 1999. A Beauval, una piccola cittadina della provincia francese, Antoine, dodici anni, figlio unico di genitori separati, vive con la madre Blanche, una donna rigida e opprimente, conducendo una vita piuttosto solitaria. Il padre da anni si è trasferito in Germania e ha pochi contatti con lui. Antoine non lega molto con i coetanei e il suo migliore amico è Ulisse, il cane di Roger Desmedt, il suo vicino di casa. Il giorno in cui Desmedt, un uomo rozzo e brutale, uccide Ulisse, Antoine, sconvolto e disperato, in un accesso di rabbia cieca compie un gesto che in pochi secondi segnerà per sempre la sua esistenza. Terrorizzato all’idea di essere scoperto, Antoine passa giorni di angoscia indescrivibile, immaginando scenari futuri cupi e ineluttabili. Ma, proprio quando sembra che per lui non ci sia più scampo, un evento imprevisto sopraggiunge rimettendo tutto in gioco. In “Tre giorni” e una vita Pierre Lemaitre ricostruisce perfettamente l’atmosfera di una piccola comunità scossa da un evento tragico, scandagliando con precisione chirurgica le pieghe dell’animo umano di fronte a un caso di coscienza talmente reale che è impossibile non chiedersi “e se fosse successo a me?”.

Il romanzo “Tre giorni e una vita” è disponibile su Amazon.

Note di produzione

Pierre Lemaitre propone a Nicolas Boukhrief la sua sceneggiatura

Caro Nicolas Boukhrief, Mi chiamo Pierre Lemaitre, sono uno scrittore. I miei ultimi romanzi sono pubblicati da Albin Michel. Sto ultimando – con la mia partner Perrine Margaine – l’adattamento cinematografico del mio ultimo romanzo “Tre giorni e una vita” e vorrei proporvelo. Scoprite se sareste interessato a filmarlo. Questo film racconta la storia di un ragazzino di dodici anni che, per caso, diventa l’assassino di uno dei suoi compagni di gioco. Io principalmente, almeno fino al 2013, ho scritto romanzi polizieschi. Ho avuto la scelta, con “Tre giorni e una vita” di riconnettermi con questo filone. La vicenda avrebbe poi raccontato la scomparsa di un bambino. Alla fine avremmo scoperto il colpevole. Ora, questa storia, nella mia mente, è più la storia di un errore che quella di un crimine. Ho optato quindi per il romanzo noir piuttosto che per il romanzo poliziesco: non si tratta di sapere chi è l’autore del delitto ma di chiedersi come possa sopravvivere al suo gesto. Tanto più che il giovane assassino ha la sfortuna… di essere fortunato: dopo aver nascosto il corpo, un concorso di circostanze gli permette di sfuggire definitivamente alla giustizia. Il film, con strumenti narrativi specifici del film noir, tenta di mostrare che quando un assassino non ha un giudice, diventa il carnefice di se stesso. Un crimine può essere perfetto solo se il colpevole riesce a reprimerlo completamente, cosa che non è il caso del giovane Antoine. Il vostro talento nel cinema noir mi fa sperare che questa storia le interessi. Il rischio grosso, in questo tipo di storie, è che le meccaniche narrative, poiché devono essere regolate come un orologio, abbiano la precedenza sui personaggi. I vostri film mostrano un’estrema attenzione a questa dimensione: il personaggio è sempre il motore dell’azione e l’obiettivo è sempre quello di far vivere allo spettatore una situazione attraverso l’emozione che i personaggi genereranno. Sembra che abbia senso ma, in pratica, è meno comune di quanto potrebbe pensare… È perché mi rivedo nel suo approccio che mi rivogo a lei. Recentemente ho avuto la possibilità di assistere ad un’anteprima di “La Confession” e questa visione ha rafforzato la mia analisi. Il mio secondo argomentovi sembrerà paradossale: è perché scrivete tutti i vostri film che vi propongo di produrre una sceneggiatura non scritta da voi. Questo è un paradosso solo in apparenza: è proprio perché siete un autore che vorrei che accettaste di occuparvi di questa storia. Se si trattasse di “mettere una storia in immagini”, la questione non si porrebbe. Ma qui si tratta di portare lo spettatore ad essere, fino alla fine, diviso nella sua opinione riguardo al giovane personaggio centrale. Questo cambiamento permanente (passare dalla condanna alla comprensione, dalla compassione al perdono) può essere raggiunto solo con una vera scrittura cinematografica. E quindi da un autore. “La Confession” dimostra che sapete perfettamente come gestire l’ambivalenza, l’impedimento, il desiderio e la sua repressione, ecc. Perdonerete questa email un po’ lunga (e un po’ pretenziosa, senza dubbio). Vedo solo il desiderio di attirare la vostra attenzione su un’opera che mi sta tanto a cuore da essere, per la prima volta nella mia carriera, coinvolto come coproduttore. Cordiali saluti, Pierre Lemaitre

Nicolas Boukhrief risponde alla mail di Pierre Lemaitre

Innanzitutto grazie mille per la vostra proposta e per il vostro interesse per il mio lavoro. Sono così onorato della vostra proposta che devo dirvi in cambio che sono stato più che entusiasta di leggere il vostro “Ci rivediamo lassù.” Divorerò quindi ovviamente la vostra sceneggiatura con grande curiosità, soprattutto perché il poco che rivelate è già molto intrigante. Non avendo letto il libro originale, scoprirò questa storia in completa innocenza, il che mi sembra l’ideale. I miei ultimi due film sono adattamenti (di Béatrix Beck per “La Confession” e del mangaka Jiro Tanigushi per “Un cielo radioso” che ho appena terminato per Arte) e devo dire che ho provato un grande piacere nel lavorare su materiale preesistente. E se in realtà scrivo tutti i miei film da solo, da solo o in collaborazione, Ho sempre sognato rispondere a un “comando”, per usare una brutta parola. Devo però avvisarvi: le sceneggiature che mi sono stati offerte fino ad oggi non sono mai riuscite a sedurmi. Alcuni però erano molto bravi e avrebbero prodotto anche ottimi film. Giunsi quindi alla conclusione che forse ero condannato ad essere l’autore di tutti i miei racconti. Dato che, del resto, sto già lavorando alla mia prossima sceneggiatura, preferisco essere sincero e raccontarvi tutto. Di conseguenza, non sono sicuro di essere l’uomo adatto al vostro lavoro. Ma sappiate che questo interrogativo non entrerà nella lettura della vostra sceneggiatura che farò “con gli occhi spalancati”. Grazie ancora per la vostra offerta….Nicola Boukhrief

Nicolas Boukhrief accetta di filmare la sceneggiatura di Pierre Lemaitre

Ho appena finito di leggere “3 giorni e una vita”… e non vedo come potrei rifiutare la tua offerta per realizzarlo! Sono rimasto commosso e affascinato, ovviamente, dalla storia di questo giovane assassino, di questo… “colpevole innocente”. Che ha più l’effetto di un romanzo noir che di un film di genere o di un banale e prevedibile giallo. Un romanzo noir molto attuale, per certi aspetti, poiché la tua trama è scottante e di dolorosa attualità nel vedere la strana eccitazione che coglie il pubblico e i media ogni volta che viene riportata una notizia che coinvolge un bambino. Ma ho trovato nella tua sceneggiatura anche un una sorta di “eterno del cinema francese” che lo protegge definitivamente dal sordido: una piccola città di provincia dove la nozione di classi sociali non è una parola vuota… una galleria di ritratti caratteristici che ci permette di affinare la piccola umanità qui rappresentata (e di passaggio ci permette di riscoprire il valore della nozione di “ruoli secondari”)… un crimine, soprattutto, come asse centrale della storia, che porta il protagonista e ogni membro di questa comunità a ridefinire se stessi ( oppure no)… Quanti dei nostri classici corrispondono a questa descrizione? A dire il vero, durante tutta la lettura ho pensato a Simenon. Questo Simenon che, dal “Panique” di Duvivier ai “Fantômes du Chapelier” di Chabrol, ha ispirato tanti film straordinari. Film che sono andati avanti grazie al potere dei loro personaggi (e degli attori che li hanno interpretati) molto più che attraverso la manipolazione. Facili come i loro sceneggiatori, o con “colpi di scena” spettacolari, ma spesso imbecilli, come va di moda oggi. La tua prima email lo ha chiarito: niente mi interessa di più che “far vivere allo spettatore una situazione attraverso l’emozione che i personaggi genereranno”… Perché avvicinarsi a storie così oscure in modo così romantico porta sempre a porsi domande morali. E la morale, alla fine, è sempre quella con cui ci confrontiamo su un set quando cerchiamo di fare anche un po’ coscienziosamente il nostro lavoro di filmmaker. Immagino che lo stesso valga per il tuo lavoro di scrittore. Questo è senza dubbio il motivo per cui, con la sua narrazione al limite e l’attaccamento strano e commovente che proviamo per il suo carattere criminale, “3 giorni e una vita” mi ha emozionato così tanto. Ho citato Simenon e i suoi illustratori, vorrei aggiungere un altro nome che mi è rimasto in mente durante tutta questa lettura. Quello di Fritz Lang. Non voglio parlare solo del suo interesse per le piccole notizie che possono creare belle storie, ma dell’energia che attraversa molti dei suoi film, dove i personaggi sono essenzialmente governati dai loro impulsi, molto spesso per guidarli fino alla tragedia. Il che in fondo ha poca importanza, poiché una fatalità silenziosa aleggia sulle loro teste ancor prima che abbiano commesso il primo atto, criminale, sessuale o altro, che potrebbe condannarli. In “3 giorni e una vita” ho provato esattamente questa sensazione, come se un’ala oscura a volte passasse sopra la tua piccola città e distruggesse i tentativi dei tuoi personaggi di sfuggire al loro destino. E poi aggiungo un terzo nome, un po’ incongruo rispetto a tutto quello che ho citato prima: François Truffaut. Per “I 400 colpi”… Per un film vissuto, almeno nella prima parte, con gli occhi di un’adolescente. Per la libertà di ispirazione che induce questa percezione della realtà. Evitate così il rischio di accademismo legato al troppo rispetto per la struttura della vostra sceneggiatura. Simenon, Lang, Truffaut… questi sono alcuni dei grandi nomi che sponsorizzano questo film, si potrebbe dire! Ma chi non tenta nulla, dopo tutto, non ottiene nulla. State tranquilli: evocare non è copiare e intendo sprigionare da “3 giorni e una vita” un’energia propria, contemporanea. Rivendicarli per questo adattamento non fa altro che dimostrarvi la serietà con cui intendo affrontare questo… “ordine”. Ci auguriamo di continuare questo dialogo con voi il più rapidamente possibile (e sperando che nel frattempo non abbiate cambiato idea), Nicolas Boukhrief

Tre giorni e una vita – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Robin Coudert aka ROB (Maniac, Horns, Planetarium, Revenge, I figli degli altri).

1. 15 Years 1:42

2. Rue gamin 2:19

3. Forêt 3:13

4. Blue Jacket 3:30

5. 24 décembre 4:04

6. Parvis de l’église 1:44

7. Le bois 1:50

8. Après la tempête 2:57

9. 25 décembre 4:06

10. Suicide 2:11

11. Torche 1:31

12. Ils ont retrouvé le corps 1:05

13. La montre 3:02

14. Autel 1:29

15. Joyeux noël 3:14

La colonna sonora di “Tre giorni e una vita” è disponibile su Amazon.