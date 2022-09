Stasera in tv: “Trolls 2: World Tour” su Italia 1

Cast e personaggi di “Trolls 2”

Doppiatori originali

Anna Kendrick: Poppy

Justin Timberlake: Branch

Rachel Bloom: Barb

James Corden: Grandino

Anderson Paak: principe D

George Clinton: re Quincy

Mary J. Blige: regina Essenza

Kelly Clarkson: Delta Dawn

Sam Rockwell: Hickory

Ron Funches: Cooper

Icona Pop: Seta e Ciniglia

Kunal Nayyar: Guy Diamante

Kenan Thompson: Mini Diamante

Jamie Dornan: Chaz

J Balvin: Tresillo

Kevin Michael Richardson: signor Dinkles

Walt Dohrn: Minuta; signor Nuvola; re Peppy

Ozzy Osbourne: re Thrash

Ester Dean: Legsly

Gustavo Dudamel: Trollzart

Anthony Ramos: re Trollex

Flula Borg: Dickory

Karan Soni: Riff

Charlyne Yi: Penny Flautina

Red Velvet: K-Pop Trolls

Zooey Deschanel: Brigida

Christopher Mintz-Plasse: Gristle Jr.

Doppiatori italiani

Francesca Michielin: Poppy

Stash Fiordispino: Branch

Elodie: Barb

Luigi Morville: Grandino

Alessandro Rossi: signor Dinkles

Roberto Draghetti: re Quincy

Anna Pettinelli: regina Essenza

Giò Giò Rapattoni: Delta Dawn

Alessandro Quarta: Hickory

Paolo Vivio: Riff

Sara Labidi: Penny Flautina

Nanni Baldini: Cooper; principe D

Stefano Thermes: Guy Diamante

Sergio Sylvestre: Mini Diamante

Pino Insegno: re Peppy

Marco Mete: re Thrash

Stefano Sperduti: re Trollex

Stefano Andrea Macchi: Chaz

Massimo Bitossi: Dickory

Francesco De Francesco: Minuta; signor Nuvola

Rossa Caputo: Seta

Gemma Donati: Ciniglia

Maria Grazia Cerullo: Spilunga

Francesca Manicone: Brigida

Gabriele Patriarca: Gristle Jr.

La trama

Anna Kendrick e Justin Timberlake tornano al fianco di un cast stellare nel sequel del musical d’animazione di successo del 2016 della DreamWorks Animation: Trolls 2: World Tour. In un’avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy (Kendrick) e Branch (Timberlake) scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la regina Barb (Rachel Bloom), aiutata da suo padre Re Thrash (Ozzy Osbourne), vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) e Guy Diamond (Kunal Nayyar), partono per visitare tutte le altre terre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra. Come membri delle diverse tribù musicali è stato selezionato uno dei più grandi e acclamati gruppi di talenti musicali mai riuniti per un film d’animazione. Nella terra del Funk ci sono Mary J. Blige, George Clinton e Anderson Paak. A rappresentare il Country è Kelly Clarkson nei panni di Delta Dawn, con Sam Rockwell in quelli di Hickory e Flula Borg nel ruolo di Dickory. J Balvin porta il Reggaeton, mentre Ester Dean si aggiunge alla tribù Pop. Anthony Ramos porta il ritmo della Techno, e Jamie Dornan il jazz liscio. Il direttore d’orchestra e violinista di fama mondiale Gustavo Dudamel appare come Trollzart, e Charlyne Yi come Pennywhistle dalla terra della musica classica. Kenan Thompson invece rappresenta il Rap nei panni di un Troll neonato hip hop di nome Tiny Diamond.

Curiosità

“Trolls 2: World Tour” è diretto da Walt Dohrn, che è stato co-regista di Trolls, ed è prodotto nuovamente da Gina Shay. Il film è co-diretto dall’esordiente David P. Smith e co-prodotto da Kelly Cooney Cilella, entrambi i quali hanno lavorato al primo Trolls.

Sam Rockwell (Hickory) si è presentato al suo primo giorno di registrazione vestito con un completo da cowboy.

I look di Delta Dawn sono stati concepiti avendo Dolly Parton come riferimento principale.

Chaz il troll Smooth Jazz è modellato su Kenny G.

Per essere scritturati in questo film, Justin McElroy, Travis McElroy e Griffin McElroy hanno creato un podcast chiamato “The McElroys Will Be In Trolls 2” e alla fine hanno avuto successo.

Jeffrey Tambor non riprende il ruolo di Re Peppy in questo film.

L’idea di mettere insieme sei elementi come espediente della trama rispecchia quella di Avengers: Infinity War (2018).

“Trolls 2: World Tour” svolge dopo gli eventi dello speciale televisivo Trolls Holiday (2017) e dello spinoff televisivo Trolls – La festa continua (2018).

I sei tipi principali di troll sono Pop, Rock, Techno, Musica Classica, Country e Funk. Ci sono alcune propaggini più piccole, come Smooth Jazz, Reggaeton, K-Pop e Yodel.

Mike Mitchell ha lasciato il progetto per dirigere The Lego Movie 2: Una nuova avventura (2019).

Questo è il sesto film della DreamWorks Animation scritto da Jonathan Aibel e Glenn Berger, dopo la trilogia di Kung Fu Panda, Mostri contro alieni (2009) e Trolls (2016).

Ozzy Osbourne e Mary J. Blige erano già apparse insieme in Sherlock Gnomes (2018), uscito due anni prima.

Ester Dean (Legsly), Christopher Mintz-Plasse (King Gristle Jr.) e Flula Borg (Dickory) hanno tutti avuto ruoli in almeno uno dei film Pitch Perfect, tutti interpretati da Anna Kendrick (la voce di Poppy).

Rachel Bloom (Barb) ha anche fornito la voce di Cybil in Trolls – La festa continua (2019).

Quando Barb suona la chitarra dall’aspetto malvagio con le sei corde magiche, la progressione delle note che suona è “Skull Beneath The Skin” dei Megadeth.

Hickory si atteggia a un troll di campagna ma in realtà è un troll che fa yodel. Lo yodel è un punto fermo della musica country western, eseguita da artisti come Jimmie Rodgers, Roy Rogers e i Sons of the Pioneers.

La rivelazione che i Pop Troll originariamente cercarono di sopraffare gli altri generi musicali dei Troll è probabilmente un cenno al fatto che la musica pop (o “musica popolare”) si è evoluta assorbendo elementi di molti altri generi musicali, tra cui Rock, Techno, Classica, Country e Funk, per poi diventare il genere leader nel mondo.

La sequenza dei sogni di Mr. Dinkle, vicino al fiume, ricorda le animazioni di Flying Circus (1969) dei Monty Python.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Theodore Shapiro (il reboot Ghostbusters, Il diavolo veste Prada, Last Christmas) qui al suo quarto film d’animazione dopo Pirati! Briganti da strapazzo, Capitan Mutanda – Il film e Spie sotto copertura. Altri crediti di Shapiro includono musiche per Bombshell – La voce dello scandalo, Last Christmas, Gli occhi di Tammy Faye e l’imminente adattamento cinematografico della saga fantasy L’accademia del bene e del male in arrivo su Netflix.

(il reboot Ghostbusters, Il diavolo veste Prada, Last Christmas) qui al suo quarto film d’animazione dopo Pirati! Briganti da strapazzo, Capitan Mutanda – Il film e Spie sotto copertura. Altri crediti di Shapiro includono musiche per Bombshell – La voce dello scandalo, Last Christmas, Gli occhi di Tammy Faye e l’imminente adattamento cinematografico della saga fantasy L’accademia del bene e del male in arrivo su Netflix. La colonna sonora ufficiale del film è prodotta da Justin Timberlake con brani di Timberlake, Anthony Ramos, Kelly Clarkson, Rachel Bloom e Ludwig Göransson. Timberlake ha ottenuto una nomination all’Oscar per il brano “Can’t Stop the Feeling!” incluso nella colonna sonora dell’originale Trolls.

TRACK LISTINGS:

1. The Other Side – SZA & Justin Timberlake

2. Trolls Wanna Have Good Times – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson & the Pop Trolls

3. Don’t Slack – Anderson .Paak & Justin Timberlake

4. It’s All Love – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton

5. Just Sing – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak & Kenan Thompson

6. One More Time – Anthony Ramos

7. Atomic Dog World Tour Remix – George Clinton and Parliament Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige

8. Rainbows, Unicorns, Everything Nice – Walt Dohrn & Joseph Shirley

9. Rock N Roll Rules – HAIM & Ludwig Göransson

10. Leaving Lonesome Flats – Dierks Bentley

11. Born to Die – Kelly Clarkson

12. Trolls 2 Many Hits Mashup– Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop & the Pop Trolls

13. Barracuda – Rachel Bloom

14. Yodel Beat – Ludwig Göransson

15. Crazy Train – Rachel Bloom

16. I Fall to Pieces – Sam Rockwell

17. Perfect for Me – Justin Timberlake

18. Rock You Like a Hurricane – Rachel Bloom

19. It’s All Love (History of Funk) – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton

20. Just Sing (Trolls World Tour) – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop, Kunal Nayyar & Sam Rockwell

La colonna sonora di “Trolls 2: World Tour” è disponibile su Amazon.