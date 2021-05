Twilight of the Dead: in sviluppo uno zombie movie postumo di George Romero

Dopo la morte del maestro dell’horror George Romero la sua eredità prosegue grazie alla moglie Suzanne Romero che sta capitalizzando artisticamente tutto il bendidìo che il regista ha lasciato tra cui un nuovo film di zombie dal titolo Twilight of the Dead che apprendiamo dal sito The Hollywood Reporter è ora ufficialmente in sviluppo.

THR riporta che il film si baserà su un trattamento iniziale che Romero aveva preparato con Paolo Zelati, che ha portato il progetto a Suzanne Romero dopo la morte del marito. Zelati, Robert L. Lucas e Joe Knetter hanno presentato una sceneggiatura basata sul concept di Romero con il permesso di Suzanne. Suzanne ha in programma di iniziare a cercare un regista e si sente sicura che il film rimarrà fedele all’eredità creativa del suo defunto marito.

Ho dato a [Paolo Zelati] la mia piena benedizione fintanto che potevo essere presente in ogni fase del percorso affinché rimanesse fedele alla visione di George. Abbiamo ricevuto un trattamento solido e l’inizio della sceneggiatura. Posso dire al 100 percento che George sarebbe incredibilmente felice di vedere questo continuare. Voleva che questo fosse il suo ultimo timbro sul genere degli zombie.

Zelati ha parlato di come questo nuovo film si adatti alla visione di Romero e a come il regista avrebbe voluto concludere la sua serie iniziata con il cult “La notte dei morti viventi”.

Non è un segreto che Diary e Survival non fossero il modo in cui immaginava il finale della serie, e George lo sapeva molto bene. Twilight of the Dead è stato il suo addio al genere che ha creato e voleva uscire con un film potente.

La trama apocalittica di “Twilight of the Dead” è ambientata in un mondo decimato in cui la vita è quasi scomparsa, ma potrebbe esserci ancora speranza per l’umanità. L’idea di “Twilight of the Dead” nasce da una conversazione che Zelati e Romero hanno avuto sull’evoluzione degli zombie dopo La terra dei morti viventi. Lucas dice che il film servirà come “pezzo finale del puzzle” in una serie che ha contribuito a gran parte della tradizione sui “morti viventi” al cinema.

Romero creatore del moderno genere zombie è morto nel 2017 all’età di 77 anni a causa di un cancro ai polmoni.