Uma Thurman e Samuel L. Jackson in “The Kill Room” e Kid Kudi in “Silent Night” di John Woo

Attori James Caan, Morena Baccarin e Pierce Brosnan nel thriller d’azione “Fast Charlie”

Uma Thurman e Samuel L. Jackson si riuniranno a 28 anni da Pulp Fiction per un nuovo progetto cinematografico intitolato The Kill Room. La coppia ha recentemente partecipato agli Oscar 2022 come ospiti insieme a John Travolta, dove il terzetto ha celebrato proprio il film di Tarantino e consegnato a Will Smith il suo Oscar al migliore attore protagonista.

Il film descritto come in mix di thriller e black- comedy è scritto dallo sceneggiatore esordiente Jonathan Jacobson e sarà diretto dalla regista Nicol Paone, esplosa come autrice, regista e protagonista di Funny or Die di Will Ferrell e Adam McKay. Paone è al suo secondo lungometraggio dopo la commedia di successo Friendsgiving con protagonista Malin Akerman.

La trama di “The Kill Room” segue un sicario, il suo boss (Jackson), una mercante d’arte (Thurman) e un piano di riciclaggio di denaro che trasforma accidentalmente in una notte l’assassino in un fenomeno artistico d’avanguardia, che lo costringerà a giocare un doppio ruolo, nel mondo dell’arte e nel mondo sotterraneo della criminalità organizzata.

Paone ha commentato i cast di Thurman e Jackson: “Riuscire a realizzare The Kill Room – una sceneggiatura già incredibile – con Uma Thurman e Samuel L. Jackson è oltre i miei sogni più sfrenati. Ogni momento in cui sono sullo schermo, sono sia invidiabili che accattivanti. Sono eternamente grata a entrambi per aver detto di sì e sono entusiasta di dare vita a tutto questo insieme ad Anne Clements e Yale Productions”.

Il commento dei produttori Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman: “La combinazione di Uma e Sam per questo progetto è un sogno diventato realtà. Siamo certi che Nicol regalerà un film speciale, che raggiunge il perfetto equilibrio tra umorismo cupo ed emozioni da brivido”. La produzione del film inizierà questa primavera nel New Jersey e a New York.

Vedremo Uma Thurman anche in Hollywood Stargirl, commedia completata e in attesa di una data di uscita. Trattasi di un sequel di Stargirl, adattamento del romanzo di Jerry Spinelli uscito su Disney Plus nel 2020, ma nonostante il ritorno della regista Julia Hart, questo nuovo film ignora completamente “Love Stargirl”, il romanzo sequel di “Star Girl” su cui era basato il film originale. Thurman inoltre reciterà con Travis Fimmel in Tau Ceti Four di John McTiernan (Trappola di cristallo, predatore, Caccia a Ottobre Rosso), un action fantascientifico su un gruppo di ribelli deciso di uccidere gli oligarchi e i militari criminali che terrorizzano un pianeta dilaniato dalla guerra nel remoto sistema solare di Tau Ceti.

Samuel L. Jackson oltre a riprendere il ruolo di Nick Fury in Captain Marvel 2 in uscita nel 2023, sta attualmente girando, sempre nei panni del personaggio Marvel, la serie tv Secret Invasion, in cui Fury e Talos cercano di fermare gli Skrull che si sono infiltrati nelle sfere più alte dell’Universo Marvel. Il nome di Jackson è legato anche a The Piano Lesson un dramma musicale per il grande schermo che segue le vite della famiglia Charles mentre affrontano i temi dell’eredità familiare e la decisione di cosa fare con con un cimelio di famiglia, un pianoforte.

Kid Cudi aka Scott Mescudi reciterà con Joel Kinnaman in Silent Night, il nuovo thriller d’azione del regista di culto John Woo descritto come un “fragoroso racconto d’azione senza una parola di dialogo”. Il cast include anche Harold Torres, Catalina Sandino Moreno, Vinny O’Brien e Yoko Hamamura.

Il film è incentrato su Godlock (Kinnaman), “un padre in missione per vendicare il suo giovane figlio tragicamente finito nel fuoco incrociato della violenza delle bande la vigilia di Natale. Quasi ucciso da un colpo di pistola mentre insegue gli assassini, Godlock giura di vendicare suo figlio con ogni mezzo necessario.

Kid Cudi interpreterà il ruolo di un detective di nome Dennis Vassel. Per quanto riguarda il casting, il produttore Joe Gatta ha dichiarato: “Sulla base di ciò che abbiamo visto dal set finora, è chiaro che Scott ha una presenza e una gravità incredibilmente accattivanti. È un’aggiunta potente e un complemento perfetto a questo cast stellare”.

Dopo ruoli in Bill & Ted Face the Music, Don’t Look Up, Confini e dipendenze e l’horror X di Ti West vedremo Cudi prossimamente debuttare come regista e sceneggiatore della commedia Teddy di cui il rapper sarà anche protagonista con Jay-Z a bordo come produttore. Cudi ha spiegato che il film è ispirato al suo singolo “Pursuit of Happiness”, incluso nel suo album di debutto del 2009 “Man on the Moon: The End of Day”. “Ho aggiunto molte delle mie lotte ed esperienze personali, quindi questo film mi sta molto a cuore. Lo so, in fondo, questo film aiuterà le persone nello stesso modo in cui ha fatto la mia musica. Sto continuando la mia missione. Ora questa è una commedia, ma non sarei io se non spargessi li’ dentro della ca**o di roba vera. È spassoso, divertente, triste, come la vita.”

“Silent Night” scritto da Robert Lynn (Deadbox, Prisoner, Adrenaline) è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee, Christian Mercuri e Lori Tilkin del franchise John Wick.

Woo torna dietro la macchina da presa a cinque anni dal thriller d’azione Mahunt. L’ultima produzione americana di John Woo risale al 2003 con il thriller d’azione fantascientifico Paycheck con Ben Affleck, Aaron Eckhart e Uma Thurman. Nel frattempo Woo ha diretto il dramma d’azione storico in due parti La battaglia dei tre regni, il dramma storico The Crossing e il suo sequel The Crossing 2 e co-diretto con Chao-Bin Su l’avventura d’azione La congiura della pietra nera. “Silent Night” si sta attualmente girando a Città del Messico.

Fonte: THR / Deadline