Stasera in tv: “Un Natale spettacolare” su Rai 2

Un Natale spettacolare, su Rai 2 la commedia romantica di Hallmark diretta da John Putch e interpretata da Ginna Claire Mason, Derek Klena, Eve Plumb, Ann-Margret e la partecipazione della compagnia di danza The Rockettes.

Un Natale spettacolare – Cast e personaggi

Ginna Claire Mason: Maggie

Derek Klena: John

Sara Gallo: Sofia

Tiffany Denise Hobbs: Alice

Ruth Gottschall: Rose

Ann-Margret: Nonna Margret

Torsten Johnson: Maxwell

Carolyn McCormick: Elisabeth Bingham

Byron Jennings: Grant Bingham

Elle Graper: Lucy

Sinem Gulturk: Ava

Holly Butler: Insegnante di danza

Michael Brian Dunn: Mr. Matthews

Lisa Helmi Johanson: Kitty

Larissa Schmitz: Janet

Sydney Mesher: Lillian / Radio City Rockette

JoJo Carmichael: Peggy / Radio City Rockette

Stephen DeRosa: Frank

Dylan S. Wallach: Ben

Eve Plumb: Harriet

Erica Dorfler: Gimbals Clerk

Lucia Giannetta: Madre di Sofia

Marlene Mancini: Nonna di Sofia

Hassan Gray: Guardia di sicurezza

Donald Wayne: Nonno John

Caitlin McAvoy: Cameriera

Kenneth Michael Murray: Giovane Soldato

Un Natale spettacolare – Trama e trailer

Nel 1958, Maggie (Ginna Claire Mason) è un’ereditiera di Philadelphia che mette da parte i suoi progetti di matrimonio nell’alta società per sgattaiolare a New York City e realizzare il suo sogno segreto: ballare dal vivo sul palco del Christmas Spectacular al Radio City Music Hall.

Curiosità sul film

John Putch ha diretto anche la trilogia Route 30, il documentario This is my father e i drammi The Father and the Bear e Mojave Phone Booth (con Annabeth Gish e Steve Guttenberg).

John Putch dirige “Un Natale spettacolare” da una sceneggiatura di Julie Sherman Wolfe (A passo di danza, Tre fidanzati per Natale, Babbo Natale Cercasi, Proprio do fronte a me).

Il cast del film include l’iconica compagnia di danza nota come Rockettes aka Radio City Rockettes.

Questa produzione, ambientata nel 1958, mostra un gruppo multirazziale di Rockettes. In verità, la prima donna afroamericana a ballare con il gruppo, Jennifer Jones, non fu inclusa fino alla fine degli anni ’80. Il motivo addotto era che la pelle scura “avrebbe distratto dalla percezione di identica precisione”. Inizialmente, Jones si esibì solo al Super Bowl, non nei normali spettacoli di Radio City. Al momento della produzione di questo film nel 2022, le donne di colore rappresentano solo il 10% circa del gruppo.

Le musiche originali del film sono di Tommy Fields (La melodia di Natale, Prossima Fermata: Natale, Una Natale inaspettato, Il mio inatteso principe di Natale).

Le Rockettes – Storia e curiosità

Le Rockettes sono un’icona intramontabile dello spettacolo americano, un corpo di ballo di precisione che incarna l’eleganza, la sincronizzazione e l’energia. Il loro percorso va di pari passo con la storia e la politica degli USA e merita per questo un ulteriore approfondimento.

La loro storia risale agli anni ’20, quando furono fondate da Russell Markert sotto il nome di “Missouri Rockets”. Da allora, hanno attraversato decenni di successi, diventando una presenza distintiva nel mondo dello spettacolo.

Il gruppo ha ottenuto una notevole notorietà negli anni ’30, quando si trasferì a New York e fu ribattezzato “Rockettes”. La grande mossa a Broadway ha segnato l’inizio di un’era di spettacoli spettacolari e coreografie mozzafiato. Le Rockettes divennero presto il simbolo di Radio City Music Hall, il leggendario teatro di New York, e il loro impatto si diffuse rapidamente oltre i confini della città.

Durante gli anni ’40, le Rockettes hanno sperimentato una crescente popolarità grazie alle loro esibizioni durante gli spettacoli natalizi al Radio City Music Hall. La loro routine più celebre, la “Parade of the Wooden Soldiers”, ha attirato l’attenzione di spettatori di tutte le età, diventando un classico delle festività natalizie.

Gli anni ’60 hanno visto le Rockettes evolversi ulteriormente, con l’introduzione di nuove coreografie e stili di ballo. Hanno abbracciato le influenze culturali dell’epoca, integrando elementi di musica popolare e movimenti di danza contemporanea nelle loro esibizioni. Questo approccio innovativo ha contribuito a mantenere fresca e attuale la loro presenza sulla scena dello spettacolo.

Le Rockettes non sono solo un gruppo di ballerine straordinariamente talentuose, ma anche un simbolo di unità e precisione. La loro firma è la precisione in movimento, con le gambe che si muovono in perfetta armonia, creando uno spettacolo di bellezza sincronizzata. Le esibizioni delle Rockettes sono caratterizzate da linee impeccabili, passi di danza elaborati e un senso straordinario del timing.

Negli anni ’80, le Rockettes hanno continuato a rafforzare la loro presenza nella cultura popolare attraverso apparizioni televisive, esibizioni in importanti eventi nazionali e persino partecipazioni a film e programmi televisivi. La loro fama è cresciuta a livello internazionale, portando il nome delle Rockettes ad essere associato all’essenza stessa dello spettacolo americano.

Nel corso degli anni, le Rockettes hanno affrontato sfide e cambiamenti culturali, ma sono rimaste un faro di eccellenza nel mondo della danza. La loro storia è intrinsecamente legata all’evoluzione della cultura americana, e la loro influenza perdura attraverso generazioni di spettatori che continuano a essere affascinati dalla loro grazia e maestria.

Le Rockettes, notoriamente associate alle esibizioni natalizie al Radio City Music Hall di New York, hanno anche affrontato adattamenti dovuti alle misure di distanziamento sociale. Nel tentativo di mantenere viva la tradizione, sono state temporaneamente implementate nuove modalità di performance, adattate alle circostanze straordinarie.

Oggi, le Rockettes sono un patrimonio vivente dello spettacolo americano, un’icona di eleganza e talento che continua a catturare l’immaginazione di chiunque abbia la fortuna di assistere a una delle loro straordinarie esibizioni. La loro storia è un testamento alla forza intrinseca della passione e della dedizione nel mondo dello spettacolo, un riflesso di come il talento e la determinazione possano trascendere il tempo, incantando il pubblico di ieri, oggi e domani

In una giornata le Rockettes possono fare fino a 650 calci. Ogni spettacolo infatti ne richiede mediamente più di 160 e nei periodi di maggiore affluenza di pubblico ne vengono eseguiti più di 4 al giorno: insomma, il conto è presto fatto.

Più di 3.000 donne nella storia hanno fatto parte delle Rockettes. Dal 1933, anno della prima del Christmas Spectacular, più di 3.000 donne hanno contribuito a questo eccezionale e stupendo fenomeno di costume. È una vera e propria sorellanza!

Le Rockettes si occupano loro stesse dei capelli e del trucco per le esibizioni. Portano di solito un rossetto rosso intenso (MAC Red o MAC Russian Red, entrambi con toni bluastri che risaltano sotto le luci brillanti!), ciglia finte e la caratteristica acconciatura.

Le scarpe delle Rockettes sono microfonate. Chi si è mai chiesto come fa tutto il pubblico a sentire ogni passo delle coreografie di tip tap ha trovato la risposta. Il responsabile dei costumi toglie il tacco e la suola delle loro scarpe da tip tap di marca LaDuca e inserisce una suola di pelle personalizzata che si attacca alla parte inferiore della scarpa.

Da questa procedura nasce quindi un nuovo tacco che permette di creare una cavità speciale all’interno dello stesso, nel quale riporre il trasmettitore del suono, che aiuta a rilevare i suoni dei passi delle Rockettes. Per dare un’idea della quantità, durante il Christmas Spectacular vengono usate ben 14.096 batterie!).

Ci sono ben 36 proiettori digitali sparsi per il Radio City Music Hall, dove si esibiscono le Rockettes. Qualcuno si è mai chiesto come fa tutta la sala a illuminarsi durante il Christmas Spectacular? Sono i famosi 36 proiettori digitali che proiettano immagini sugli archi di proscenio del Radio City, creando scenari dalla notte stellata di Betlemme.

[Fonte: New York Welcome]

Un Natale spettacolare – Note Biografiche Cast

Ginna Claire Mason ha recentemente concluso un ruolo pluriennale nel ruolo di Glinda in “Wicked” a Broadway. Il suo tour nazionale e i crediti a Las Vegas includono “Wicked”, “Newsies”, “Flashdance” e “Duck Commander Musical”. Il suo lavoro nel teatro regionale comprende produzioni di “Thoroughly Modern Millie”, “Hairspray” e “Grease”. Nata e cresciuta a Nashville, Mason ha conseguito un BFA in teatro musicale presso la Elon University.

Derek Klena è attualmente protagonista di Christian in “Moulin Rouge!” a Broadway. I suoi precedenti lavori teatrali includono “Jagged Little Pill”, per il quale ha ricevuto una nomination al Tony Award, “Anastasia” e “Wicked”. Il lavoro televisivo di Klena include “Pretty Little Liars: Original Sin”, “The Code” e “Unbreakable Kimmy Schmidt”.

L’iconica attrice Ann-Margret è ben nota al pubblico per il suo lavoro in film, tra cui “Ciao Ciao Birdie”, “Viva Las Vegas”, The Cincinnati Kid, “Stagecoach”, “Grumpy Old Men”, “Going in Style” e “Queen Bees.” È stata nominata due volte agli oscar per il suo lavoro in “Tommy” e “Conoscenza carnale” In televisione, è apparsa in programmi acclamati dalla critica tra cui “Il metodo Kominsky” e “Ray Donovan”. Nominata per sette premi Emmy, ha vinto nel 2010 per un ruolo da guest in “Law & Order: Special Victims Unit”.