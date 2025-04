Un Posto al sole, anticipazioni Maggio: Guido (di nuovo) in crisi

Le anticipazioni di Maggio di Un Posto al sole rivelano alcuni colpi di scena che sorprenderanno i telespettatori: Guido vivrà una nuova crisi.

Le prossime settimane saranno decisive per alcuni personaggi di Un Posto al sole. La soap made in Italy, considerata tra le più longeve sorprenderà i tanti telespettatori con alcuni colpi di scena inaspettati, che condizioneranno la trama. Al centro della scena ci saranno Guido che vivrà un momento non facile, ma anche Alice e Gennaro. Tutti volti molto amati che hanno un ruolo predominante sul set della soap. In video da tantissimi anni UPAS va in onda tutte le sere su Rai Tre: miete ascolti rilevanti e ha un pubblico consolidato.

Le vicende narrate dei vari personaggi non sono prive di momenti emozionanti. Sul set di UPAS hanno recitato diversi attori, oggi volti tv consolidati. La soap è stata infatti il trampolino di lancio per molti artisti, che grazie alla loro interpretazione in UPAS sono riusciti ad dimostrare di avere talento. La narrazione di Un posto al sole è parallela a quella reale e questo rende la soap sicuramente più reale e vicina al pubblico.

Nelle prossime puntata Alice si troverà in pericolo a causa dell’incontro con Cristiano. La giovane dopo aver avuto una discussione con la madre, che non approva la sua partenza con Vinicio, incontrerà Cristiano che porterà scompiglio nella sua vita. Gennaro invece teme di essere stato raggirato da Ferri, che ad un certo punto non ha potuto evitare di fare affari con lui. Il giovane è convinto che l’imprenditore ha accettato la sua proposta per un tornaconto personale, non a caso sono diventati soci poco prima che arrivassero brutte notizie sul caso Brunet.

UPAS, Guido tormentato: la reazione di Claudia

Guido non sta vivendo un momento sentimentalmente facile. L’uomo è legato a Claudia, ma continua a pensare a Mariella. Quest’ultima sta guardando avanti e si sta rifacendo una vita senza di lui, e questo gli crea dei disagi. Guido continua a pensare a lei e a quanto erano felici quando erano una coppia. Claudia si accorge dell’assenza del fidanzato ed è preoccupata per il loro rapporto.

Il vigile del fuoco è distante e poco coinvolto, un atteggiamento che Claudia non può ignorare. I due nelle prossime puntate potrebbero avere un confronto diretto e decidere di prendersi una pausa. Intanto anche Elena, preoccupata per la figlia, si confida con Marina e Viola che le suggeriscono di lasciare Alice libera di fare le sue scelte.

Un Posto al sole, chi è Cristiano?

Cristiano è uno dei personaggi chiavi delle puntate di Maggio di Un Posto al sole. Il suo ritorno a Napoli preoccupa Alice, l’amico di Vinicio infatti farà vivere alla giovane momenti di paura. Interpretato da Francesco Mitch Rungi, Cristiano è uno spacciatore di droga ed è legato al passato difficile di Vinicio.

In diverse occasioni ha cercato di approfittarsi delle fragilità di Gagliotti, che si è sempre dichiarato pulito e ormai fuori dalle dipendenze. Nelle prossime puntate Alice sarà spaventata da Cristiano, anche se per ora non è stato rivelato quale rapporto avrà lo spacciatore con la figlia di Elena. Inizialmente i fans di UPAS hanno pensato che si trattasse di un ex di Vinicio, ma il mistero è stato poi svelato.