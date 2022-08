Stasera in tv: “Un sogno per te” su Rai 1

Cast e personaggi

Emilia Schüle: Milou

Svenja Jung: Melanie Melzer

Ken Duken: Alex Hellberg

Anatole Taubman: Gregor Grote

Dennis Mojen: Emil Hellberg

Nikolai Kinski: Omar

Fritz Roth: Sovrintendente edile

Lenn Kudrjawizki: Jurij

Heiner Lauterbach: Direttore Generale Beck

Milton Welsh: Tecnico delle luci Heiner Knittel

Wilfried Hochholdinger: Prager

Axel Schreiber: Guardia di confine

Ellenie Salvo González: Beatrice Morée

Thomas Heinze: Esecutore Testamentario Janssen

Yevgeni Sitokhin: Lew

Oliver Korittke: Usciere

Michael Gwisdek: Nonno Emil

Kai Lentrodt: Concierge

Sabine Bach: Edith Klein

Franziska Traub: Annunciatrice

Uwe Rohde: Maestro di scena

Patrick Kalupa: Günther Lenhardt

Lea Faßbender: Karin

Daniel Krauss: Assistente Direttore

Ilona Schulz: Christa

Peer Martiny: Direttore della polizia

Steffen Scheumann: Ugonotto

Manfred Möck: Helmut

Alexander Yassin: Pirata asiatico

Ambra Jael Fisser: Hostess

Michael Kavalus: Ufficiale Militare

Peter Brownbill: Carlo

Ernst-Georg Schwill: Tassista

André Rauscher: Assistente alla regia dopo la costruzione del Muro

Mihai Kolcsar: Operaio dello studio

Olga Slavina: Donna egiziana

La trama

Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l’uno per l’altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace.

Curiosità

Il regista Martin Schreier dirige “Un sogno per te” da una sceneggiatura di Arend Remmers basata su uana storia di Schreier, Arend Remmers, Tom Zickler e Sebastian Fruner.

L’attrice russa Emilia Schüle (Milou) ha recitato anche in Ruby Red III – Verde smeraldo, High Society – Quando gli opposti si attraggono, Narciso e Boccadoro e le serie tv Treadstone e Marie Antoinette.

L’attore tedesco Dennis Mojen (Emil) ha recitato anche nella commedie Isi & Ossi e Io rimango qui e nel documentario Gli invisibili.

Chi è il regista Martin Schreier

Nato nel 1980 in Germania, Martin Schreier è cresciuto in uno studio musicale ed è stato circondato da talenti come Boney M. e Falco. All’età di 8 anni inizia ad esplorare il mondo del cinema, girando in stop motion e realizzando cortometraggi. Ha vissuto in Spagna per diversi anni e ha lavorato per società di produzione cinematografiche, televisive e commerciali. Ha studiato Animazione ed Effetti Visivi alla German Film School di Berlino. Nel 2006 ha iniziato a studiare regia cinematografica in Germania e nel 2009 gli è stata assegnata una borsa di studio per la UCLA Hollywood Masterclass di Los Angeles. Il suo corto “The Night Father Christmas Died” è stato nominato per lo Student Academy Award 2010 dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il suo lungometraggio di diploma “Robin Hood” ha vinto il Primetime Award e sarà il primo film per studenti mai trasmesso in televisione da una grande rete in prima serata. Il film è stato il primo film studentesco ad aprire uno dei festival cinematografici più antichi e acclamati della Germania, il Premio Max Ophüls, ed è stato selezionato da festival come Fantasy Filmfest o il San Diego Film Festival nel 2013.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Un sogno per te” sono del compositore Philipp Noll , tra i suoi crediti colonne sonore per i film tv Cani rabbiosi e Killing All the Flies, la serie tv Tatort e il documentario Betrug. Noll ha anche musicato (con Axel Huber) Robin Hood, il lungometraggio di diploma del regista Martin Schreier.

La colonna sonora di "un sogno per te" include il brano e tema principale del film "See You Again", scritto da Helene Fischer, Joe Walter, Philipp Klemz e Philipp Noll e interpretato da Helene Fischer.

TRACK LISTINGS:

1. See You Again (Helene Fischer) 3:22

2. Prolog 0:51

3. Val de Loire 1:38

4. Willkommen in Babelsberg 3:31

5. Die Rache der Piratenbraut 2:04

6. Mia Lorena 0:44

7. Ein halber Kuss 1:14

8. Valse de Milou 1:25

9. Der Gänsehirte 2:47

10. Im Kostümfundus 2:05

11. Ein ganzer Kuss 1:44

12. Emils Thema 2:40

13. Milous Thema 1:40

14. Büro Karl Boborkmann 3:23

15. Das Filmteam 2:19

16. Ein Drehbuch für ‘Kleopatra’ 1:18

17. Tränenpalast 1962 2:09

18. Kleopatra 1:59

19. Peut-être 1:07

20. Die Krönung 3:45

21. Emil der Regisseur 2:12

22. Glühwürmchen 1:09

23. Die Verhaftung 1:50

24. Das Filmteam streikt 3:05

25. Emil und Milou 1:10

26. Die letzte Nacht 1:36

27. Emil und Milou Reprise 1:52

28. Milous Traum 4:25

29. Traumfabrik 5:09

La colonna sonora di “Un sogno per te” è disponibile su Amazon.