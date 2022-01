Stasera in tv: Un viaggio a quattro zampe” su Rai 1

Cast e personaggi

Jonah Hauer-King: Lucas Ray

Ashley Judd: Terri Ray

Edward James Olmos: Axel

Alexandra Shipp: Olivia

Wes Studi: capitano Mica

Brian Markinson: Günter Beckenbauer

Barry Watson: Gavin

Tammy Gillis: agente Leon

John Cassini: Chuck

Motell Gyn Foster: Taylor

Broadus Mattison: Mack

Chris Bauer: Kurch

Doppiatori originali

Bryce Dallas Howard: Bella

Doppiatori italiani

Alessia Navarro: Bella

Luca Baldini: Lucas

Laura Boccanera: Terri

Veronica Puccio: Olivia

Luca Mannocci: Gavin

Alessandro Quarta: Chuck

Emanuele Ruzza: Taylor

La trama

Da cucciola Bella trova la sua strada tra le braccia di Lucas, un giovane in grado di darle l’affetto che merita. Quando Bella però si separa da Lucas per una distrazione, il cane si ritrova presto in un epico viaggio on-the-road di 600 chilometri nel tentativo di riunirsi con il suo amato proprietario. Lungo la strada, il cane smarrito ma vivace incontra una serie di nuovi amici e riesce a portare un po’ di conforto e gioia nelle loro vite.

Curiosità

Charles Martin Smith (Air Bud, L’incredibile storia di Winter il delfino) dirige “Un Viaggio a Quattro Zampe” da una sceneggiatura di W. Bruce Cameron (Muffin Top: A Love Story) e Cathryn Michon (Cook Off!) basata sul libro “A Dog’s Way Home” di Cameron basato a sua volta su un mix di storie vere.

Anche se Un viaggio a quattro zampe (A Dog’s Way Home) è basato su un romanzo dello scrittore W. Bruce Cameron, non è un sequel del film Qua la zampa! (2017) basato invece sul romanzo di Cameron Dalla parte di Bailey (A Dog’s Purpose). Nonostante ciò la Universal Pictures nel 2019 ha rilasciato il sequel Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre (A Dog’s Journey), uscito lo stesso anno di “Un viaggio a quattro zampe”.

Nella versione originale c’è Bryce Dallas Howard a prestare la voce all’adorabile cane Bella. Howard ha accettato il ruolo dopo aver letto “A Dog’s Journey” un altro libro di W. Bruce Cameron, che è stato adattato nel film Qua la zampa! del 2017 diretto da Lasse Hallström. L’attrice ha raccontato che il libro è stato in grado di aiutare la sua famiglia ad affrontare la morte del loro gatto.

La trama del film ricorda un classico della Disney, il live-action In fuga a quattro zampe, remake del film L’incredibile avventura a sua volta ispirato dall’omonimo romanzo di Sheila Burnford.

Il film include un cameo del regista Ron Howard, che è il padre di Bryce Dallas Howard (voce di Bella) ed è stato coprotagonista con Charles Martin Smith del film American Graffiti.

Il cane che interpreta la versione adulta di Bella si chiama Shelby The Dog ed era un cane da salvataggio. È stata trovata a vivere in una discarica in Tennessee.

I realizzatori erano intenti a scegliere un cane da salvataggio per recitare nel film. Il cane doveva anche essere un incrocio con un pitbull, come nel libro. La ricerca su Internet si è conclusa in un rifugio no-kill del Tennessee, che aveva salvato Shelby The Dog da una vita squallida in una locale discarica. Sebbene Shelby non sia un incrocio di pitbull, è stata l’unico cane da salvataggio che hanno trovato che potesse essere addestrato in tempo per il programma del film.

I coyote in questo film sono davvero coywolves che sono un ibrido lupo-coyote. I lupi regolari che abitano gli stati americani nordoccidentali (incluso l’Alaska), le parti settentrionali della regione dei Grandi Laghi e il Canada sono grigi/grigi e bianchi mentre i coyote hanno una pelliccia marrone, marrone chiaro, grigia/brizzolata e bianca. Entrambe le specie di canidi sono raramente nere. I coyote che sono parzialmente lupi abitano gli stati americani nordorientali e il Canada orientale.

Nel 2020 gli elettori di Denver hanno votato per abrogare il divieto di detenere pitbull nella città di Denver.

Il primo trailer del film è stato ampiamente criticato, poiché mostra chiaramente i punti salienti dell’intero film, incluso il finale.

Sebbene questo film sia stato interamente girato nella provincia occidentale del Canada, British Columbia, l’ambientazione è in Colorado, uno stato americano nordoccidentale. Le città specifiche per la sua trama sono Denver, Durango e Gunnison.

Questo film drammatico presenta due straordinari ungulati nordamericani che possono essere trovati solo negli stati americani del nord o dell’ovest che sono alci e bisonti. Le alci sono presenti negli stati del New England (incluso il Maine), nello stato di Washington, nell’Oregon, nell’Idaho, nel Montana, nello Utah, nel Colorado, nel Wyoming, nella penisola superiore del Michigan, nel nord del Minnesota, nel nord del Wisconsin, nel nord-est del Dakota, nel nord di New York, in Alaska e in tutte le regioni canadesi. I bisonti americani abitano le foreste boreali dell’Alaska, le Grandi Pianure americane, le praterie canadesi, la Columbia Britannica nord-orientale, lo Yukon e i Territori occidentali del nord-ovest.

La distanza in macchina più diretta tra Farmington, Nuovo Messico, dove Bella ha iniziato il suo viaggio, e Denver, Colorado, è di circa 410 miglia / 659 chilometri. La distanza in linea retta, senza contare le salite e le discese, è di circa 266 miglia / 428 chilometri.

Luoghi menzionati in questo film: Denver, Colorado (pop. 716.492), Farmington, Nuovo Messico (pop. 44.788), Gunnison, Colorado (pop. 6.594), Durango, Colorado (pop. 18.985) e Golden, Colorado (pop. 21.254).

Wes Studi e Ashley Judd sono apparsi in precedenza nel crime thriller Heat – La sfida (1995).

“Un viaggio a quattro zampe” costato 18 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 80.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore canadese Mychael Danna (Vita di Pi, Il viaggio di Arlo, Deadpool, La famiglia Addams 2, Dickens – L’uomo che inventò il Natale).

(Vita di Pi, Il viaggio di Arlo, Deadpool, La famiglia Addams 2, Dickens – L’uomo che inventò il Natale). La colonna sonora include i brani: “Together” di Andrew Allen, “Brighter Than the Sun” di Colbie Caillat, “Jump Right In” di Laney Jones, “Free Ride” di Riot Riot featuring Andrea Wasse, “Lean on Me” di Jillian Edwards, “Don’t Worry About Me” di Frances, “Everywhere” di Ida Redig.

TRACK LISTINGS:

1. Baby Bella 1:10

2. Mother Dog is Taken 1:26

3. Mother Cat 1:09

4. Meet Bella 1:59

5. Play Time

6. Squirrel!

7. Sneaking

8. Bella at the VA 2:19

9. Practicing Go Home 1:07

10.Squirrel Chase 0:48

11. Impounded 2:06

12. To New Mexico 2:12

13. Good Dog Moon 0:38

14. Jump The Fence 1:06

15. Begin The Journey 1:48

16. Rabbit Chase 0:37

17. Foraging With Friends 2:07

18. Continue The Journey 1:23

19. Big Kitty 2:25

20. As Time Passed 1:38

21. Coyote Chase 1:10

22. Campers 1:11

23. Avalanche 0:53

24. Rescue 0:38

25. Bella Adopted 1:12

26. Bella Has to Leave 2:15

27. Axel 2:17

28. Chained 2:43

29. Bella is Freed 0:52

30. Coyote Attack 2:40

31. Reunion 1:35

32. Goodbye Big Kitty 2:32

33. Highway Crossing 0:55

34. Almost Home 1:14

35. Where’s Lukas 0:55

36. End of The Journey 2:11

La colonna sonora di “Un viaggio a quattro zampe” è disponibile su Amazon.