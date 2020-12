Stasera in tv: “Una Famiglia Perfetta” su Rete 4

Cast e personaggi

Sergio Castellitto: Leone

Claudia Gerini: Carmen

Carolina Crescentini: Sole

Marco Giallini: Fortunato

Ilaria Occhini: Rosa

Eugenio Franceschini: Pietro

Eugenia Costantini: Luna

Francesca Neri: Alicia

Paolo Calabresi: Manolo

Sergio Fiorentini: Uomo del cimitero

Maurizio Mattioli: Zaniboni

Trama e recensione

Leone ha 50 anni, è un uomo potente, ricco e misterioso, ma soprattutto… solo. Lo è a tal punto da arrivare ad ingaggiare una compagnia di attori, per far interpretare loro la famiglia che non ha mai avuto. La recita va in scena la notte di Natale, ma quella che avrebbe dovuto essere la festa più magica e tradizionale dell’anno, si rivela un vero incubo per tutti coloro che capitano a tiro delle stravaganze e del cinismo di Leone.

curiosità

Una famiglia perfetta è il remake del film spagnolo Familia, diretto nel 1996 dal regista Fernando León de Aranoa.

La sceneggiatura del film è di Paolo Genovese e Marco Alessi da un soggetto originale di Fernando León de Aranoa.

Il regista Paolo Genovese ha diretto anche La banda dei Babbi Natale, Immaturi, Tutta colpa di Freud, Sei mai stata sulla Luna? e l’acclamato Perfetti sconosciuti.

Per il suo ruolo in “Una famiglia perfetta” l’attrice Francesca Neri ha vinto il Premio Cusumano alla commedia ai Nastri d’argento 2013.

La colona sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Emanuele Bossi (Scusa ma ti voglio sposare, Silvio Forever, L’isola di Pietro).

(Scusa ma ti voglio sposare, Silvio Forever, L’isola di Pietro). La colonna sonora del film include tredici brani, tra evergreen e originali. Si spazia dagli immancabili “White Christmas” e “Jingle Bells”, ai classici natalizi “It’s the most wonderful time of the year” (brano inciso nel 1963 da Edward Pola e George Wyle, nel film riproposto nella versione del popolare Johnny Mathis) e “Whats Christmas means to me” (nella versione di Hanson), dai pezzi originali “Me and Myself” di Carlo Alberto Di Micco (ex cantante di Amici), “Stay away from me” cantato da Daniele Vit (ex cantante di X Factor) e “Fuoco” di Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band (tratto dall’album Veleno pulp music) a “Nothing’s Real but Love” la hit dell’inglese Rebecca Ferguson (ex cantante del talent di Simon Cowell), tratto dall’album di debutto “Heaven”.

TRACK LISTINGS:

1. Una Famiglia Perfetta

2. Stay Away from Me – con Daniele Vit

3. Bambinello Swing

4. Favola Horror

5. Notte di Natale

6. Cosi’ Fragile

7. Just Stay

8. Per Me E’ la Vita

9. Far West

10. I Dettagli Sono Importanti

11. Daniele e Leone

12. Fireworks and Tears

