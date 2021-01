Zach Braff protagonista del remake “Una scatenata dozzina” di Disney Plus

Zach Braff ha firmato ufficialmente per unirsi al cast del nuovo remake di Una scatenata dozzina in sviluppo per il canale streaming Disney +. Il sito Deadline riporta che la commedia per famiglie seguirà una famiglia multirazziale di 12 persone durante il tentativo quotidiano di bilanciare una vita domestica caotica con l’attività di famiglia. Braff che interpreterà il padre si unisce all’attrice Gabrielle Union, che è anche produttore esecutivo del progetto con Shawn Levy, regista dell’adattamento / remake del 2003.

Il nuovo film à basato sul libro del 1948 “Sconto comitive” conosciuto anche con il titolo “Dodici lo chiamano papà”, un’autobiografia scritta da Frank Bunker Gilbreth Jr. ed Ernestine Gilbreth Carey che è stata già adattata nel film del 1950 diretto da Walter Lang e interpretato da Clifton Webb e Myrna Loy e in una versiona remake più recente e più nota al pubblico italiano dal titolo Una scatenata dozzina, nuovo adattamento del 2003 diretto da Shawn Levy e interpretato da Steve Martin, Hilary Duff, Tom Welling e Ashton Kutcher. Il film incassò 190 milioni di dollari e generò un sequel Il ritorno della scatenata dozzina uscito nel 2005.

Quella con Braff e Union sarà la terza versione della storia che sarà diretta da Gail Lerner da una sceneggiatura di Kenya Barris, meglio conosciuto per aver creato la serie tv Black-ish di cui Lerner ha scritto e prodotto diversi episodi. Altri crediti di Lerner regista includono episodi di Tre mogli per un papà, Diario di una nerd superstar e Grace and Frankie.

“Una scatenata dozzina”, in arrivo su Disney + nel 2022, è solo uno dei molte rivisitazioni in lavorazione per il canale streaming, tra questi rifacimenti ricordiamo il film Turner e il casinaro, Doogie Kameāloha, M.D. (un rebbot della serie tv “Doogie Howser”), Il mistero dei templari, I ragazzi vincenti e The Mighty Ducks: Game Changers (serie tv sequel del film “Stoffa da campioni”).