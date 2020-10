Uncharted: nuovo video dal set mostra un Mark Wahlberg “baffuto” nei panni di Sully

L’attore Mark Wahlberg, un tempo candidato al ruolo di Nathan Drake nel film di Uncharted, si mostra ora in un video condiviso sul suo account Instagram munito di un paio di baffoni per il suo “recasting” nel film live-action ispirato alla popolare serie di videogiochi Naughty Dog nel ruolo di Victor “Sully” Sullivan, mentore di Drake che in questo primo adattamento cinematografico sarà interpretato dal Tom Holland dei film di Spider-Man.

Nonostante i baffi è oltremodo evidente la diversità delle fattezze di Wahlberg con la sua controparte videoludica, vedremo se i fan del videogioco le riusciranno a metabolizzare, ad esempio Nolan North, voce ufficiale di Nathan Drake nei videogiochi, è stato molto critico al riguardo.

Non chiedetemi nulla, Non fate domande del ca**o.

Non stupitevi del messaggio “greve” di Wahlberg, chi ha giocato ad Uncharted conosce la sin troppa schiettezza di Sully ed è abituato al suo linguaggio colorito, quindi Wahlberg si sta semplicemente calando nel personaggio e rivolgendo ai fan di “Uncharted”.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Entrato in sviluppo nel 2016, il film di Uncharted è andato incontro ad uno sviluppo interminabile e a parecchie difficoltà, incluse defezioni di diversi registi e potenziali protagonisti, tanto che nel frattempo Tomb Raider ha avuto il suo reboot con la nuova Lara Croft di Alicia Vikander e la serie di videogiochi ha prodotto il suo quarto capitolo (Uncharted 4: Fine di un ladro), che pare è stato in parte fonte d’ispirazione per questo prequel cinematografico con un giovane Nathan Drake.

Diretto da Ruben Fleischer (Venom, Benvenuti a Zombieland) da una sceneggiatura scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins, il film di “Uncharted” è prodotto da Sony PlayStation Productions con Asad Qizilbash e Carter Swan co-produttori al fianco di Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner e Ari Arad. L’uscita di Uncharted è attualmente fissata al 16 luglio 2021.