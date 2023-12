Vacanze di Natale: il cult dei Vanzina torna al cinema solo il 30 dicembre 2023

A 40 anni dall’uscita, solo per un giorno, torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata per il cinema l’originale cult natalizio del 1983.

Il 30 dicembre, a 40 anni dall’uscita, solo per un giorno torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata per il cinema l’originale Vacanze di Natale, la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital.

Leggi anche: 10 Film di Natale senza Babbo Natale

Uscito al cinema nel dicembre del 1983, “Vacanze di natale” riconquista il grande schermo per una giornata unica: il VACANZE DI NATALE DAY sarà infatti uno speciale appuntamento nelle sale pensato per radunare tutti i fan che ne conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti e che ne ricordano perfettamente la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli anni Ottanta.

Vacanze di Natale – Il nuovo trailer per il ritorno in sala

Celebrando al cinema i 40 anni di un film che ha fatto ridere e divertire intere generazioni, il 30 dicembre sarà anche il momento per rivivere un rito che per molti anni ha accompagnato i tradizionali festeggiamenti natalizi italiani: andare al cinema in compagnia di amici e familiari per vedere un film tutti insieme. Ed è proprio per tornare indietro nel tempo che Filmauro e Nexo Digital invitano gli spettatori a scegliere un dress code rigorosamente anni Ottanta per rivivere a pieno l’energia di quegli anni.

Vacanze di Natale – Trama, cast e colonna sonora

“Vacanze di Natale” diretto nel 1983 da Carlo Vanzina, scritto insieme a suo fratello Enrico, è una commedia cult, patrimonio dell’immaginario del nostro Paese. Ambientata a Cortina d’Ampezzo e ritmata da una colonna sonora che ha fatto epoca, fotografa con umorismo e leggerezza l’Italia di allora avvalendosi di un cast memorabile: Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff, Guido Nicheli, Riccardo Garrone, Mario Brega, Marilù Tolo, Antonellina Interlenghi, Moana Pozzi e tantissimi altri divertenti interpreti della commedia italiana. Gli arricchiti e i periferici romani, gli sbruffoni milanesi, i pianobar, le cene di Natale, le piste innevate, le gare di sci, le comitive giovanili, le battute fulminanti, fanno di questo film un piccolo romanzo generazionale su come eravamo. E forse su come vorremmo ancora essere.

Tutte le canzoni della colonna sonora di Vacanze di Natale:

Mike Oldfield ft. Maggie Reilly – “Moonlight Shadow”

Gazebo – “I like Chopin”

Ryan Paris – “Dolce vita”

Lu Colombo – “Dance All Nite”

Nada – “Amore disperato”

Lu Colombo – “Maracaibo”

Gary Low – “I Want You”

Nathalie – “My Love Won’t Let You Down”

Eduardo De Crescenzo – “Ancora”

Lucio Dalla – “L’anno che verrà”

Laid Back – “Sunshine Reggae”

Bandolero – “Paris Latino”

Anna Oxa – “Senza di me”

Vasco Rossi – “Vita spericolata”

Antonello Venditti – “Grazie Roma”

Chris Rea – “Nothing’s Happening by the Sea”

Marcella Bella – “Nell’aria”

Marco Ferradini – “Teorema”

Gioia – “No Secrets”

Eduardo De Crescenzo – “Al piano bar di Susy”

Sammy Barbot – “Aria di casa”

Teresa De Sio – “Aumm Aumm”

Ornella Vanoni – “Musica, musica”

Perché Vacanze di Natale “non” è un cinepanettone

I cosiddetti “cinepanettoni” hanno imperversato per decenni al box-office natalizio, si sono spavaldamente eletti a rappresentanti del gusto popolare, beffato le critiche più sprezzanti con incassi faraonici, e consolidato coppie d’oro come Massimo Boldi e Christian De Sica. Come a rispecchiare la politica, anche il formato” cinepanettone” ha tentato di resistere ad un inevitabile erosione del consenso: si è data al trasformismo, ha subito scissioni, lanciato volti nuovi, ma alla fine si è dovuta arrendere all’evidenza per poi sparire con uno ultimo strascico di pellicole che hanno portato ai film di Pieraccioni, Zalone, Siani, Ficarra e Picone, Pio e Amedeo e via discorrendo. “Vacanze di Natale” per sua fortuna resta un precursore del filone che porterà ai vari “Natale a..”. Il film dei Vanzina grazie ad una colonna sonora a dir poco iconica e attori molto amati diventati anch’essi icone degli anni ’80, vedi Mario Brega, Jerry Calà e Guido Nicheli con il suo esilarante “cummenda”, riesce a mantenere un certo appeal comico ancora legato alla commedia all’italiana degli anni d’oro. Il mix di “freschezza” e nostalgia “canterina” creato dai Vanzina è assimilabile ad una versione natalizia di Sapore di mare o di Vacanze in America, altre due pellicole diventate dei classici in grado di rievocare emozioni legate a doppio filo ad un passato non troppo remoto. “Sapore di mare” e “Vacanze di Natale” uscirono lo stesso anno condividendo diversi attori del cast, e se il primo è diventato un modo per ricordare l’Italia vacanziera degli anni ’60, il Natale in quel di Cortina dei Vanzina ha la capacità intonsa di riportarci a piè pari nei mitici anni ’80, quelli dello scudetto della Roma, della Milano da bere, delle canzoni cantate al pianobar e di una gioiosa ingenuità che ritroviamo puntuale ad ogni visione.

La nuova locandina ufficiale