Amazon Prime Video ha reso disponibile un teaser trailer di Val, un nuovo documentario che racconta la vita dell’attore Val Kilmer, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes questa settimana nella sezione Cannes Première.

La trama ufficiale: Val Kilmer descritto come uno degli attori più volubili e/o incompresi di Hollywood, ha documentato la propria vita e il proprio mestiere attraverso film e video. Ha accumulato migliaia di ore di filmati, da filmati amatoriali in 16mm realizzati con i suoi fratelli, al tempo trascorso in ruoli iconici per film di successo come Top Gun, The Doors, Tombstone e Batman. Questo documentario crudo, selvaggiamente originale e inflessibile rivela una vita vissuta agli estremi e uno sguardo pieno di cuore, a volte esilarante su cosa significa essere un artista e un uomo complesso.

Kilmer ha passato gli ultimi anni a combattere il cancro alla gola ed è tornato in pista dopo il tempo trascorso in privato a fare la chemioterapia e a riprendersi.

Val Kilmer ha discusso del documentario: Almeno una volta al giorno per anni mi sono guardato intorno e ho avuto questa sensazione agrodolce che ci sono mille ragioni per cui questo progetto avrebbe potuto naufragare. Voglio dire, come potrebbe essere un film di un uomo che riprende se stesso, a volte ogni giorno, anni alla volta? È inimmaginabile che questo film sarebbe potuto venire alla luce senza la collaborazione dei miei cari amici, Leo e Ting, e dei miei partner di produzione. Ore instancabili di editing e infinite emozioni con ogni nuovo taglio! Non potrei essere più orgoglioso di condividere questo con il mondo!

Vedremo Val Kilmer prossimamente in Top Gun: Maverick in cui riprenderà il ruolo del pilota Iceman e nel crime-thriller The Birthday Cake dove recita nei panni di un boss mafioso al fianco di Ewan McGregor e Lorraine Bracco. Inoltre Kilmer è attualmente impegnato sul set di Canyon Del Muerto, dramma storico sulla prima archeologa donna con Tom Felton e Wes Studi, reciterà nel crime d’azione Riptide incentrato su una banda di motociclisti nel mirino dell’Antidroga e interpreterà lo scrittore Mark Twain nel film biografico Mark Twain and Mary Baker Eddy, pellicola che Kilmer scriverà e dirigerà; nel film si racconta la critica feroce dell’autore del classico “Le avventure di Tom Sawyer” contro la fondatrice del movimento religioso noto come Cristianesimo scientista.

“Val” è co-diretto dai registi Ting Poo e Leo Scott, entrambi esperti montatori cinematografici che fanno il loro debutto alla regia con questo documentario. Il film coprodotto da Val Kilmer e A24 sarà distribuito da Amazon Studios entro la fine dell’anno.

Fonte: YouTube