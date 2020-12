Variant: trailer dell’action-horror fantascientifico cinese con mostri alieni

Trailer impressionante e carico di mostri alieni segnalato dal sito Bloody Disgusting, trattasi di Variant, nuovo action-horror fantascientifico di produzione cinese che promette azione a iosa per i patiti della fantascienza più dinamica e ricca di effetti speciali.

Le immagini parlano chiaro, sia il design della creatura che la locandina ufficiale strizzano l’occhio all’immarcescibile Xenomorfo del classico fanta-horror Alien, inoltre il fatto che il protagonista brandisca una spada laser non potrà che fare la gioia dei fan di Star Wars.

La trama ufficiale:

Jamie, che è nato nello spazio, ha seguito i suoi genitori alla ricerca di una creatura sconosciuta in un viaggio attraverso l’universo. Dopo un lungo periodo di ricerca, la creatura sconosciuta vieene finalmente trovata e catturata dall’equipaggio del Thunder e chiamata “Baal”. Sotto l’infuenza di Baal, il giovane Jamie libera la creatura che sfuggita da una vasca sperimentale di contenimento uccide tutto l’equipaggio e i genitori di Jamie, ma il giovane Jamie riesce a scampare alla strage rifugiandosi in un capsula di salvataggio diretta verso la Terra. Venti anni dopo, una variante della stessa specie aliena a cui apparteneva “Baal” fa la sua comparsa sulla terra e Jamie si ritrova a fare i conti con un senso di colpa che lo affligge, un’umanità da salvare e una redenzione da conquistare.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film vede protagonista Jim Liu nei panni di Jamie, l’attore è apparso in Ip Man 4 e The Farewell – una bugia buona, affiancato da Shuting Yang (A Simple Hero), Karl Dominik (Wushu Warrior), Chelsey Mark (Army of Descendants), Philippe Joly (La battaglia degli imperi – Dragon Blade), Alex Zerrath (New in Town), Eric Heise (Ghosts of Old Shanghai), Tina Collins (Empires of the Deep), David Rayden (Think Like a Dog) e Norbert DuBois (Wolf Warrior 2).

“Variant” è scritto e diretto dal regista cinese Qilin Li i cui crediti includono Phantom from the Deep, avventura d’azione che segue un gruppo di abili predatori di tombe che seguono una misteriosa mappa per scoprire segreti sepolti.