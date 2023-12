Veil: il videogame horror fruirà di un adattamento cinematografico live-action

Veil, un videogame horror FPS cooperativo di Graewolv riceverà un adattamento cinematografico live-action. Il film sarà sviluppato dalla società di produzione Studios Extraordinaires con sede a Malmö, guidata da André Hedetoft e Andreas Troedsson.

“Veil” è descritto come “un mondo oscuro, elegante e mortale, pieno di avventure action-horror, basate sulle società occulte della città di Velumgrad. Vengono stipulati patti faustiani tra creature demoniache provenienti da un mondo parallelo e umani ambiziosi in cerca di poteri divini. Man mano che il Velo cresce nella loro città, questi antieroi si ritrovano intrappolati tra la loro ambizione, i loro protettori demoniaci e la crescente animosità tra le fazioni di Velumgrad.

Martin Ekdal, fondatore e direttore creativo di Graewolv, ha dichiarato in una nota:

Siamo molto lieti di collaborare con Studios Extraordinaires con la comune ambizione di portare l’universo Veil su schermi più grandi. Per noi, è un passo naturale verso la trasformazione di Veil in un franchising transmediale, e Extraordinaires è un ottimo partner in questo sforzo. Negli ultimi tempi possiamo vedere diverse storie di successo in cui l’IP di gioco è stato adattato a quello lineare, ma vediamo il viaggio di Veil in modo diverso. Non come un ripensamento, qualcosa che si verifica una volta che il gioco ha avuto successo; stiamo costruendo la nostra proprietà intellettuale per la narrazione transmediale.