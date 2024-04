Stasera in tv: “Veneciafrenia – Follia e morte a Venezia” su Rai 4

Veneciafrenia – Follia e morte a Venezia, su Rai 4 il film horror del regista spagnolo Alex de la Iglesia, una co-produzione Italia-Spagna e primo lungometraggio dell’antologia “The Fear Collection”.

Veneciafrenia – Cast e personaggi

Ingrid García Jonsson: Isa

Silvia Alonso: Susana

Goize Blanco: Arantza

Nicolás Illoro: Javi

Alberto Bang: José

Enrico Lo Verso: Giacomo

Cosimo Fusco: Dottore / Bufón

Caterina Murino: Claudia

Armando De Razza: Brunelli

Nico Romero: Alfonso

Gianluca Da Lio: Marcello

Giulia Pagnacco: Gina

Fabio Memo: Luciano

Veneciafrenia – Trama e trailer

Venezia, considerata una delle città più belle del mondo, è da tempo meta ambitissima per il turismo internazionale. Ma lo sfruttamento indiscriminato degli ultimi decenni che ha causato l’agonia e lo spopolamento della città ha fatto crescere l’ira dei veneziani, i quali per frenare quella che viene percepita come una vera e propria invasione si sono organizzati, dando sfogo alla loro rabbia e seguendo l’istinto di sopravvivenza. In tale contesto, un gruppo di turisti spagnoli arriva nella città lagunare con l’intenzione di divertirsi, volutamente ignari dei problemi che li circondano: si troveranno costretti a combattere per salvare le proprie vite.

Curiosità sul film

L’antologia di film horror The Fear Collection include anche i film Venus di Jaume Balagueró e La abuela – Legami di sangue di Paco Plaza.

include anche i film Venus di Jaume Balagueró e La abuela – Legami di sangue di Paco Plaza. Alex De la Iglesia ha diretto anche Azione mutante, Il giorno della bestia, La comunidad – Intrigo all’ultimo piano, Crimen perfecto, Oxford Murders – Teorema di un delitto, Ballata dell’odio e dell’amore, Le streghe son tornate e il remake spagnolo di Perfetti sconosciuti che incassato 25,8 milioni di dollari in Spagna nel 2018.

“Veneciafrenia” è entrato in produzione il 5 ottobre, girato a Venezia e Madrid, con Alexia De la Iglesia sia alla regia che alla produzione.

Il film è scritto da Alex De la Iglesia e dal suo co-sceneggiatore Jorge Guerricaechevarría.

Il cast tecnico: Fotografia di Pablo Rosso / Scenografia di José Luis Arrizabalaga & Arturo García ‘Biaffra’ / Costumi di Laura Milan / Montaggio di Domingo González.

Fotografia di Pablo Rosso / Scenografia di José Luis Arrizabalaga & Arturo García ‘Biaffra’ / Costumi di Laura Milan / Montaggio di Domingo González. Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Roque Baños (L’uomo senza sonno, Fragile – A Ghost Story, Il destino di un guerriero, La casa, Man in the Dark, L’uomo sul treno – The Commuter, Le 13 rose, Cella 211, Regression). Baños e il regista Alex De la Iglesia hanno collaborato anche per La comunidad, Crimen perfecto, Oxford Murders e Ballata dell’odio e dell’amore.