Venezia 2021, La scuola cattolica: trama e foto del nuovo film di Stefano Mordini

La Scuola Cattolica di Stefano Mordini sarà presentato in anteprima mondiale alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film, scritto da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e Stefano Mordini è tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016.

La trama ufficiale: In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell’epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un’irrefrenabile smania di supremazia.